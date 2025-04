5 món ngon chế biến ăn hoài không chán từ thực phẩm giá rẻ như cho, đứng đầu giúp trẻ tăng chiều cao tự nhiên

Đừng làm tương cà chua để bảo quản ăn quanh năm, đây là cách bảo quản cà chua không mất thời gian mà nấu vẫn lên màu đỏ đẹp GĐXH – Làm tương cà chua rồi cấp đông ăn dần là cách nhiều người vẫn bảo quản cà chua, nhưng khi nấu lên màu cà chua không đẹp. Hiện cà chua đang chính vụ, bạn hãy tranh thủ để dùng quanh năm với cách bảo quản không mất thời gian mà nấu vẫn lên màu đỏ đẹp dưới đây.

Vì sao trứng tốt cho chiều cao của trẻ?

Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các yếu tố ảnh hưởng đến chiều cao là 23% do di truyền; 25% do môi trường sống, bệnh tật, giấc ngủ; 32% do chế độ dinh dưỡng; 20% do vận động thể dục thể thao. Trong đó, các yếu tố mà chúng ta có thể tác động và can thiệp được đó là: giấc ngủ, chế độ dinh dưỡng và vận động.

Đặc biệt, việc chú trọng đến chế độ dinh dưỡng phù hợp không chỉ hỗ trợ tăng chiều cao cho trẻ mà còn giúp trẻ cung cấp đủ năng lượng, phát triển toàn diện.

Top thực phẩm giúp tăng chiều cao cho trẻ tự nhiên, đứng đầu là trứng. Theo TS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trứng là thực phẩm giá rẻ nhưng giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt chứa chất đạm có giá trị sinh học lớn, dễ hấp thu, chứa nhiều axit amin hỗ trợ hoạt động của cơ bắp, enzyme – là chất dinh dưỡng giúp tăng chiều cao cho trẻ.

Trong 100gr trứng gà có chứa 10,8gr protein. Trung bình một quả trứng lớn có 2,7gr protein từ lòng đỏ, 3,6g protein từ lòng trắng. Trong lòng đỏ có nhiều vitamin, chất béo, khoáng chất cần thiết cho trẻ phát triển như vitamin A, sắt, kẽm… Một tuần có thể cho trẻ ăn 5-7 quả trứng tốt cho sức khỏe và sự tăng trưởng.

5 món ngon chế biến từ trứng ăn hoài không chán giúp tăng chiều cao cho trẻ

Trứng hấp sữa tươi: Sự kết hợp giữa protein từ trứng và canxi từ sữa rất lý tưởng cho sự phát triển chiều cao. Món ăn mềm, thơm, dễ tiêu hóa, thích hợp cho trẻ nhỏ.

Trứng gà ốp lát: Món ngon này có thể ăn cùng bánh mì vào buổi sáng hoặc bữa trưa cùng với cơm. Điểm nhấn đặc biệt của trứng gà ốp lát là lòng đỏ mềm mịn, giữ được dưỡng chất, kích thích vị giác khi thưởng thức.

Canh trứng cà chua: Giàu vitamin C và chất chống oxy hóa từ cà chua, kết hợp protein trong trứng giúp tăng khả năng hấp thu sắt, hỗ trợ tăng trưởng.

Súp miso trứng: Món ngon này nấu đơn giản, có thể thêm rong biển hoặc cải bó xôi tùy thích sẽ tăng giá trị dinh dưỡng. Khi nước sôi, bạn chỉ cần đập 1 quả trứng cho vào, đợi trứng chín thì tắt bếp.

Đậu phụ xốt trứng: Món ngon này dễ ăn và dễ làm. Bạn chỉ cần chuẩn bị 100ml nước, 1 thìa nước tương, 1/2 thìa xốt mentsuyu cùng 1 thìa bột bắp đun sôi để tạo thành xốt. Sau đó, bạn cho lòng trắng trứng vào đánh tan, làm nóng đậu phụ non bằng lò vi sóng rồi rưới phần nước xốt lên là được.