7 thực phẩm cực đơn giản giúp phổi 'hít thở' khỏe mạnh, bạn đã biết chưa?
GĐXH - Khi trời giao mùa, không khí trở nên mờ ảo và hơi lạnh len lỏi vào từng hơi thở là lúc phổi của bạn thực sự cần được “đối xử” đúng cách. Vậy nên ăn gì để phổi được nhẹ nhõm, tránh bị mệt mỏi và tổn thương? Hãy cùng khám phá 7 loại thực phẩm tốt cho phổi mà chuyên gia dinh dưỡng gợi ý, vừa dễ tìm mua, vừa hiệu quả ngay tại nhà.
Vì sao cần bổ sung những thực phẩm tốt cho phổi khi giao mùa?
Thời tiết thay đổi thất thường, không khí khô lạnh và ô nhiễm khiến phổi dễ tổn thương. Một chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa và kháng viêm giúp cải thiện chức năng phổi, giảm nguy cơ viêm nhiễm hô hấp.
7 thực phẩm tốt cho phổi được chuyên gia khuyên dùng
1. Củ dền và lá củ dền
Giàu nitrate giúp cải thiện quá trình hấp thu oxy và tăng lưu thông khí. Đây là thực phẩm tốt cho phổi, đặc biệt hữu ích với người thường xuyên vận động hoặc làm việc trong môi trường ô nhiễm.
2. Ớt chuông
Nguồn vitamin C dồi dào giúp trung hòa gốc tự do và giảm viêm. Ăn ớt chuông thường xuyên giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ bảo vệ mô phổi khỏi tổn thương do khói bụi và thuốc lá.
3. Bí ngô
Bí ngô chứa nhiều carotenoids – chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp phổi duy trì chức năng khỏe mạnh, giảm nguy cơ viêm mạn tính và các bệnh hô hấp.
4. Cà chua và các sản phẩm từ cà chua
Nguồn lycopene dồi dào trong cà chua giúp giảm viêm đường thở và cải thiện khả năng hô hấp. Đây là thực phẩm được khuyên dùng cho người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).
5. Bắp cải tím
Giàu anthocyanin và chất xơ, bắp cải tím có khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng phổi theo tuổi tác, đồng thời tăng khả năng thanh lọc cơ thể.
6. Nghệ
Hoạt chất curcumin trong nghệ có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn, giúp giảm nguy cơ tổn thương mô phổi và hỗ trợ phục hồi ở người tiếp xúc khói bụi hoặc thuốc lá.
7. Trà xanh
Chứa EGCG – chất chống oxy hóa mạnh giúp ức chế viêm, giảm xơ hóa phổi và tăng cường khả năng thải độc. Uống một tách trà xanh mỗi ngày là cách đơn giản để phổi được "thở" nhẹ hơn.
Thông điệp từ bác sĩ gửi tới quý độc giả về việc chăm sóc sức khoẻ của phổi
TS.BS. Đoàn Thị Phương Lan (Bệnh viện Bạch Mai) muốn gửi tới quý độc giả: "Chúng ta phải sống một cuộc sống hết sức lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần". Điều đó phải được chăm sóc hàng ngày:
- Về thể chất: Hãy tạo ra một môi trường sống trong lành, sạch sẽ, và quan trọng nhất là không có khói thuốc lá.
- Người chưa hút thì không hút.
- Người đang hút thì phải bỏ.
- Người đã bỏ thuốc thì quyết không tái nghiện, vì chỉ cần một hơi thuốc cũng có thể khiến bạn hút thuốc trở lại.
- Luôn sống khỏe: Tập luyện, ăn uống khoa học để nâng cao sức đề kháng.
Để kiểm soát tốt bệnh nền, việc quản lý sức khỏe toàn diện là vô cùng cần thiết.
