Hướng đặt thác nước phong thủy trong nhà thu hút tiền tài
GĐXH - Thác nước phong thủy không chỉ giúp căn nhà trở nên đẹp hơn, mà còn mang nhiều ý nghĩa tốt cho gia đình.
Thác nước phong thủy là gì?
Thác nước phong thủy còn được gọi là thác nước phong thủy luân. Thác nước này có dòng nước luân hồi, chảy liên tục và chuyển động không ngừng, mang ý nghĩa vĩnh hằng của vũ trụ. Nhờ đó tạo ra nguồn năng lượng tốt cho không gian gia đình bạn.
Tác dụng của thác nước phong thủy trong nhà ở
Thác nước phong thủy được xem là biểu tượng cho nguồn năng lượng nước - yếu tố phong thủy mang đến những điều tốt lành, sự giàu có, thịnh vượng cho gia đình bạn.
Ý nghĩa của thác nước phong thủy trong nhà ở dựa trên quan hệ tương sinh ngũ hành của vạn vật: Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Đây là mối quan hệ gắn kết mật thiết của vạn vật, cũng là điểm quan trọng làm nên tác dụng của thác nước phong thủy.
Những dòng nước luân hồi, chảy liên tục sẽ giúp không gian trong ngôi nhà bạn sinh ra vượng khí, thu hút tiền tài, may mắn và an lành. Bên cạnh đó, âm thanh tiếng nước chảy còn mang đến cho gia chủ cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Thác nước phong thủy hợp với tuổi nào?
Trong phong thủy, những người thuộc hành Kim và Mộc nên sở hữu thác nước phong thủy này trong nhà, bởi Kim sinh Thủy và Thủy Sinh Mộc. Điều này sẽ giúp gia chủ đón được tài lộc, tiền bạc, bình an và may mắn. Cũng chính vì thế mà những người thuộc mệnh Hỏa và Thổ không nên bày trí thác nước phong thủy trong nhà.
Vị trí, hướng bố trí thác nước trong phong thủy
Ví trí đặt thác nước
Thác nước phong thủy thường được nhiều người lựa chọn bố trí ở bên ngoài. Vị trí phù hợp nhất khi đặt thác nước ngoài trời chính là vị trí Minh Đường - khoảng không gian trước cửa chính hoặc trước cổng chính. Bởi đây là vị trí mang tới dương khí, thịnh vượng cho gia đình.
Đối với các vị trí trong nhà, thác nước phong thủy nên được đặt ở vị trí dễ quan sát trong phòng khách. Bạn có thể đặt thác nước trên bàn trà, bàn tiếp khách, bàn làm việc, hoặc các vị trí khác như gầm cầu thang, chân cầu thang, giúp tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà và mang tới vận khí tốt cho gia đình bạn.
Theo Tuổi trẻ, bạn không nên đặt thác nước phong thủy ở chính giữa cửa ra vào, điều này sẽ khiến cản trở luồng sinh khí lưu thông vào trong không gian nhà của bạn.
Ngoài ra, thác nước phong thủy cũng không nên đặt ở các vị trí như phòng ngủ, gần khu vực bếp, nhà vệ sinh... Bởi nếu đặt thác nước trong phòng ngủ, không những không tốt về mặt phong thủy mà tiếng nước cháy róc rách liên tục còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, gây bất an, ảnh hưởng xấu đến tinh thần và sức khỏe của chủ nhà.
Hướng đặt thác nước phong thủy
VietnamNet cũng cho hay, trước khi làm thác nước hay thi công hòn non bộ, cần xem hướng để không gây hậu quả xấu cho phong thủy.
Trong phong thủy, hướng đặt thác nước phong thủy tốt nhất sẽ là các hướng Bắc, Đông Nam và Đông. Hướng Bắc là hướng thuộc cung Quan Lộc, tượng trưng cho may mắn, tài lộc.
Hướng Đông Nam sẽ giúp gia đình bạn được giàu sang, đủ đầy, bởi đây là hướng thuộc cung Phú Quý.
Ngoài ra, hướng chính Đông của phòng khách cũng là một vị trí phù hợp để đặt thác nước phong thủy. Bởi hướng Đông ngũ hành thuộc Mộc, tượng trưng cho sức khỏe của gia chủ.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
