Ý nghĩa của một số loại trái cây đặt trên bàn thờ đem lại may mắn và tài lộc
GĐXH - Những loại trái cây dùng trong phong thuỷ được gợi ý dưới đây có thể ứng dụng vào chính ngôi nhà của bạn để đem tới nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Đào
Quả đào là loại trái cây phong thuỷ phổ biến nhất. Loại quả này biểu tượng cho sức khỏe, tuổi thọ và sự giàu có. Ngoài ra, trái đào cũng biểu trưng cho phong thuỷ tình yêu và hôn nhân.
Lựu
Theo phong thủy, lựu đặc trưng bởi hạt nhiều, bọng nước nên loại trái cây phong thuỷ này tượng trưng cho khả năng sinh sản, hoá giải và thúc đẩy vận may cho con cái.
Nho
Nho trong phong thuỷ biểu tượng cho sự phong phú về của cải vật chất và đại diện cho sự thành công ở hiện tại hoặc ở tương lai gần. Đôi khi nho được dùng để làm phương thuốc hoá hung thành cát.
Táo
Trái táo trong tiếng Trung có phát âm gần với từ "hoà bình". Đây là loại trái cây phong thuỷ biểu tượng cho sức khỏe và gia đình hoà hợp. Táo có màu đỏ mang ý nghĩa rất tốt, nhưng các quả táo xanh hoặc vàng cũng được sử dụng phổ biến tuỳ theo thuộc tính màu.
Dứa
Phát âm từ "dứa" trong tiếng Hoa cũng gần với âm thanh của từ "may mắn đến theo cách của bạn". Do đó, dứa trở thành biểu trưng phong thuỷ về sự thịnh vượng, phát đạt và may mắn. Tuy nhiên, việc thắp hương dứa còn phụ thuộc vào văn hóa vùng miền.
Cam
Trong phong thủy, cam được ứng dụng bởi sự tươi mát và màu sắc. Vì thế, nếu đặt 9 trái cam trong phòng khách hoặc phòng bếp thì được tin rằng sẽ gặp may mắn, thịnh vượng. Ngoài ra, nhiều người tin rằng các loại trái cây có múi này có thể giúp xua đuổi xui xẻo.
Xoài
Phát âm của người miền Nam thì xoài sẽ đọc thành "xài" nên những trái xoài đặt trên bàn thờ mang ý nghĩa mong cầu cho một cuộc sống đầy đủ, sung túc, không thiếu thốn về vật chất.
Chuối
Trong phong thủy, việc đặt chuối trên bàn thờ có mục đích thu hút tiền tài, vận may trong cuộc sống. Tuy nhiên, người ta khuyên không nên đem chuối đi tảo mộ hoặc trong tháng cô hồn bởi nó ám chỉ những vận xui và không may mắn.
Bưởi
Trong tiếng Trung, bưởi đọc gần giống từ "con trai". Vì vậy, theo phong thủy, người người bày bưởi với ý nghĩa xin lộc về cho con cái. Dịp lễ Tết, người Việt hay đặt bưởi trên nải chuối xanh với mong muốn phúc lộc tìm đến nhà.
Thanh long
Theo phong thủy, thanh long là 'rồng'. Loại trái cây này không chỉ đẹp ở bên ngoài, mà người ta còn tin rằng nếu đầu năm được 'rồng' ghé thăm thì cả năm gia đình được may mắn, phát tài lộc.
Sung
Sung biểu trưng cho sự sung mãn cả về tình cảm, sức khỏe lẫn tiền bạc.
Đu đủ
Giống như tên gọi, đu đủ được dùng trong phong thuỷ trái cây với ước muốn thịnh vượng đủ đầy trong cuộc sống và tình cảm.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
