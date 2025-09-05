Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng
GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.
Nếu như xưa kia, bữa cơm ấm khói bếp củi là trung tâm gắn kết gia đình, thì nay, không ít người ăn một mình trước màn hình máy tính. Bữa cơm chung dần trở thành "xa xỉ" khi guồng quay công việc, học hành khiến cha mẹ, con cái hiếm khi cùng ngồi.
Trong nhịp sống gấp gáp, mâm cơm lại càng trở thành "khoảng dừng". Một bữa cơm trọn vẹn có thể hàn gắn cảm xúc sau những mệt mỏi, nhắc nhở mỗi thành viên rằng: dù ngoài kia bão tố, vẫn còn chốn ấm áp để trở về.
Mâm cơm gia đình còn là nơi "gói ghém" những giá trị văn hóa Việt. Từ cách bày biện gọn gàng, cân đối; đến triết lý ẩm thực "âm dương ngũ hành" thể hiện trong từng món ăn. Một mâm cơm đủ rau – cá – thịt, chan hòa vị chua cay mặn ngọt, chính là minh chứng cho sự khéo léo, tinh tế và tiết kiệm của người Việt.
Chị Hồng Ngọc (35 tuổi, đến từ Hà Nội) chia sẻ: "Ngày xưa, cứ tầm 6h chiều là cả nhà tôi lại quây quần quanh mâm cơm, chẳng ai cần nhắc. Giờ các con lớn, đứa đi học thêm, đứa bận việc công ty, nhiều hôm chỉ còn vợ chồng tôi ăn với nhau. Lúc đó tôi mới thấy mâm cơm không chỉ để ăn, mà là cái cớ để gia đình ngồi lại, hỏi han và sẻ chia."
Chị kể, có hôm nấu vội vài món đơn giản, vậy mà khi các con kịp về muộn vẫn thấy không khí trong nhà khác hẳn:"Chỉ cần có tiếng cười, có người gắp cho nhau miếng cá, tự nhiên bao mệt mỏi cũng nhẹ đi. Tôi nghĩ, giữ mâm cơm chung cũng chính là giữ cái nếp nhà".
Từ lời tâm sự của chị Ngọc, có thể thấy mâm cơm gia đình tuy nhỏ bé nhưng mang ý nghĩa sâu xa: vừa nuôi dưỡng thể chất, vừa nuôi dưỡng tinh thần. Và cũng chính từ những bữa cơm giản dị ấy, người Việt đã tạo nên một nét văn hóa riêng, vừa thân thuộc, vừa thiêng liêng.
Dưới đây, chúng tôi gợi ý một số mâm cơm gia đình giản dị mà ấm cúng, để mỗi bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn chan chứa yêu thương.
11 mâm cơm "chuẩn Việt" vừa ngon vừa tiết kiệm, cả nhà đều mê
Mâm cơm 1
Mâm cơm 2
Mâm cơm 3
Mâm cơm 4
Mâm cơm 5
Mâm cơm 6
Mâm cơm 7
Mâm cơm 8
Mâm cơm 9
Mâm cơm 10
Mâm cơm 11
Mâm cơm gia đình, dù đơn sơ hay cầu kỳ, vẫn luôn mang trong mình giá trị thiêng liêng: đó là nơi gắn kết yêu thương, là "dấu lặng" bình yên giữa nhịp sống tất bật. Giữ gìn mâm cơm không chỉ là giữ hương vị quê nhà, mà còn là giữ nếp sống, giữ sợi dây kết nối vô hình giữa các thế hệ. Và rồi, mỗi khi ngồi bên mâm cơm, ta lại thấy mình được trở về – trở về với cội nguồn, với mái ấm, với những điều bình dị mà bền lâu.
