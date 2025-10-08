Bất lợi của Yến Nhi tại Miss Grand sau phát ngôn gây tranh cãi
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi đang đối mặt với khó khăn tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn không kiểm soát. Lượng bình chọn yêu thích của cô hiện đang ở mức 0%.
Những ngày qua, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Grand International 2025 trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vướng ồn ào về phát ngôn thiếu chuẩn mực. Điều này khiến khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, fan sắc đẹp ít nhiều mất thiện cảm, "quay lưng" kéo theo lượng bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote (thí sinh được yêu thích nhất) ở mức 0%.
Theo cập nhật từ hệ thống bình chọn chính thức của Miss Grand International, sau hơn một ngày mở cổng, Top 10 đã lộ diện. Số lượt bình chọn cao nhất hiện tại là 37% thuộc về đại diện đến từ Tanzania; tiếp theo là đại diện Colombia với 36%; Thụy Điển 8%... và người đẹp nước chủ nhà - Thái Lan vẫn lọt Top 10 với 1%.
Trong khi đó, đại diện nhan sắc Việt là Yến Nhi vẫn ở vạch xuất phát với 0%. So với những năm trước, Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Thiên Ân hay gần nhất là Quế Anh đều lọt top 10 Miss Popular Vote (thí sinh được yêu thích nhất) trong những ngày thi đầu tiên.
Phía đội ngũ của Yến Nhi cũng không có động thái kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam như các năm trước.
Thực tế, hạng mục Miss Popular Vote đóng vai trò quan trọng trong cuộc thi này. Bởi theo quy định, thí sinh chiến thắng hạng mục này sẽ được đặc cách vào thẳng top 10 chung kết - lợi thế quan trọng trong hành trình chinh phục vương miện. Vì đây là hạng mục bình chọn có phí nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp chủ tịch Nawat dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà.
Với tình hình hiện tại, Yến Nhi được nhận định khó làm thay đổi cục diện trước thềm chung kết. Nếu Yến Nhi không lấy lại được thiện cảm của khán giả, cô có khả năng trắng tay ở toàn bộ các giải bình chọn của Miss Grand International 2025.
Thực tế, nếu xét về tiềm năng, tính cạnh tranh thì Yến Nhi không phải ứng cử viên quá nổi trội trong danh sách thí sinh năm nay. Điểm yếu của người đẹp sinh năm 2004 là khả năng ngoại ngữ yếu vì thế giao tiếp hạn chế, thiếu tự tin. Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội Instagram của Yến Nhi chưa được 10.000 người theo dõi, lượt tương tác thấp. Yếu tố này sẽ khiến chủ tịch Nawat phải cân nhắc việc chọn đại diện Việt Nam lọt top.
Hiện, Yến Nhi hiện đã hoàn thành 2 phần thi phụ là Grand Talent (Tài năng) và Grand Talk (Giao lưu). Cô sẽ tiếp tục tham gia các vòng thi còn lại như Swimsuit Competition (Áo tắm), National Costume (Trang phục dân tộc) và Closed Interview (Phỏng vấn kín) trước khi bước vào bán kết ngày 15/10 và chung kết diễn ra tối 18/10 tại Bangkok (Thái Lan).
Trước đó, đại diện Việt Nam từng đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới. Tuy nhiên, một đoạn trò chuyện riêng có ngôn từ chưa chuẩn mực tiếp tục bị lan truyền ngay sau đó, khiến làn sóng chỉ trích với cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Tối 7/10, Yến Nhi cùng hơn 70 thí sinh diện trang phục truyền thống Thái Lan tham gia sự kiện Proud Thai Show
