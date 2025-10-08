Mới nhất
Bất lợi của Yến Nhi tại Miss Grand sau phát ngôn gây tranh cãi

Thứ tư, 15:00 08/10/2025 | Giải trí
GĐXH - Nguyễn Thị Yến Nhi đang đối mặt với khó khăn tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn không kiểm soát. Lượng bình chọn yêu thích của cô hiện đang ở mức 0%.

Yến Nhi gặp Bất lợi tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 1.Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

GĐXH - Sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung mới đây cho biết, nàng hậu rất ân hận và mong được tha thứ.

Những ngày qua, Nguyễn Thị Yến Nhi - đại diện nhan sắc Việt Nam tại Miss Grand International 2025 trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì vướng ồn ào về phát ngôn thiếu chuẩn mực. Điều này khiến khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, fan sắc đẹp ít nhiều mất thiện cảm, "quay lưng" kéo theo lượng bình chọn ở hạng mục Miss Popular Vote (thí sinh được yêu thích nhất) ở mức 0%.

Theo cập nhật từ hệ thống bình chọn chính thức của Miss Grand International, sau hơn một ngày mở cổng, Top 10 đã lộ diện. Số lượt bình chọn cao nhất hiện tại là 37% thuộc về đại diện đến từ Tanzania; tiếp theo là đại diện Colombia với 36%; Thụy Điển 8%... và người đẹp nước chủ nhà - Thái Lan vẫn lọt Top 10 với 1%.

Yến Nhi gặp Bất lợi tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 2.

Top 10 Miss Popular Vote tính đến 11h00 ngày 8/10.

Yến Nhi gặp Bất lợi tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 3.

Trên hệ thống bình chọn của Miss Grand International, đại diện Việt Nam vẫn đang ở vạch xuất phát.

Trong khi đó, đại diện nhan sắc Việt là Yến Nhi vẫn ở vạch xuất phát với 0%. So với những năm trước, Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Thiên Ân hay gần nhất là Quế Anh đều lọt top 10 Miss Popular Vote (thí sinh được yêu thích nhất) trong những ngày thi đầu tiên.

Phía đội ngũ của Yến Nhi cũng không có động thái kêu gọi bình chọn cho đại diện Việt Nam như các năm trước. 

Thực tế, hạng mục Miss Popular Vote đóng vai trò quan trọng trong cuộc thi này. Bởi theo quy định, thí sinh chiến thắng hạng mục này sẽ được đặc cách vào thẳng top 10 chung kết - lợi thế quan trọng trong hành trình chinh phục vương miện. Vì đây là hạng mục bình chọn có phí nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp chủ tịch Nawat dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà.

Với tình hình hiện tại, Yến Nhi được nhận định khó làm thay đổi cục diện trước thềm chung kết. Nếu Yến Nhi không lấy lại được thiện cảm của khán giả, cô có khả năng trắng tay ở toàn bộ các giải bình chọn của Miss Grand International 2025.

Yến Nhi gặp Bất lợi tại Miss Grand International 2025 sau phát ngôn gây tranh cãi - Ảnh 4.

Hình ảnh ngày thứ 10 của Yến Nhi tại Miss Grand International 2025.

Thực tế, nếu xét về tiềm năng, tính cạnh tranh thì Yến Nhi không phải ứng cử viên quá nổi trội trong danh sách thí sinh năm nay. Điểm yếu của người đẹp sinh năm 2004 là khả năng ngoại ngữ yếu vì thế giao tiếp hạn chế, thiếu tự tin. Ngoài ra, tài khoản mạng xã hội Instagram của Yến Nhi chưa được 10.000 người theo dõi, lượt tương tác thấp. Yếu tố này sẽ khiến chủ tịch Nawat phải cân nhắc việc chọn đại diện Việt Nam lọt top.

Hiện, Yến Nhi hiện đã hoàn thành 2 phần thi phụ là Grand Talent (Tài năng) và Grand Talk (Giao lưu). Cô sẽ tiếp tục tham gia các vòng thi còn lại như Swimsuit Competition (Áo tắm), National Costume (Trang phục dân tộc) và Closed Interview (Phỏng vấn kín) trước khi bước vào bán kết ngày 15/10 và chung kết diễn ra tối 18/10 tại Bangkok (Thái Lan).

Trước đó, đại diện Việt Nam từng đăng tải tâm thư xin lỗi khán giả vì những phát ngôn chưa trọn vẹn, bày tỏ mong muốn được công chúng thấu hiểu và tiếp tục ủng hộ trong hành trình sắp tới. Tuy nhiên, một đoạn trò chuyện riêng có ngôn từ chưa chuẩn mực tiếp tục bị lan truyền ngay sau đó, khiến làn sóng chỉ trích với cô chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tối 7/10, Yến Nhi cùng hơn 70 thí sinh diện trang phục truyền thống Thái Lan tham gia sự kiện Proud Thai Show

An Khánh
Giữa tranh cãi 'nói nhịu' trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang lên tiếng

Giữa tranh cãi 'nói nhịu' trong bản tin Thời sự 19h, BTV Minh Trang lên tiếng

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH – BTV Minh Trang trong lúc dẫn bản tin Thời sự 19h tối 7/10 đã đọc nhầm, dẫn đến sự cố dùng từ. Ngay sau đó, đoạn clip ghi lại sự cố nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nữ BTV phải lên tiếng.

Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc Lam

Đăng được nữ đối tác tặng quà, 'phi công' đến tận nhà đưa tài liệu cho Trúc Lam

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 27 "Gió ngang khoảng trời xanh", nữ đối tác tên Linh đến tận khách sạn Đăng ở để tiễn anh và tặng quà khiến anh không thể từ chối.

Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùng

Hồng Phát bị bắt, Phó chủ tịch xã Xuân lâm vào đường cùng

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tập 41 "Có anh, nơi ấy bình yên", mọi việc bị lộ, Phó chủ tịch xã Xuân thuê người thủ tiêu Hồng Phát nhưng không thành.

Nam diễn viên miền Tây 'không có thời gian đóng phim VFC' đời thực giàu có ra sao?

Nam diễn viên miền Tây 'không có thời gian đóng phim VFC' đời thực giàu có ra sao?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH – Quốc Trường mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ anh không có thời gian Bắc tiến để đóng phim VFC. Bởi ngoài làm diễn viên, anh còn là một doanh nhân thành đạt.

Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặt

Đăng (Doãn Quốc Đam) có cảm tình với Linh (Lan Phương) dù lần đầu gặp mặt

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 26 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng lần đầu gặp Linh, nữ đối tác vui vẻ chân tình đã khiến Đăng ấn tượng ngay từ lần gặp gỡ.

Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?

Nữ yêu quái mạnh nhất 'Tây du ký 1986' giờ ra sao?

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Bọ Cạp Tinh là nhân vật xuất hiện trong "Tây du ký" 1986. Dù thời lượng lên hình ngắn, khán giả vẫn ấn tượng với sức mạnh của vai diễn này.

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 sống an yên, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Á hậu Trương Thị May ăn chay trường từ nhỏ, tuổi U40 sống an yên, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Á hậu Trương Thị May tuổi U40 có nhan sắc thăng hạng, bí quyết giữ được vóc dáng và tinh thần an yên của cô nhờ vào ăn chay trường từ nhỏ.

Rapper A.Tới và nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để 'dám mơ, dám thử và dám tin'

Rapper A.Tới và nỗ lực bước ra khỏi vùng an toàn để 'dám mơ, dám thử và dám tin'

Giải trí - 22 giờ trước

Khởi đầu sự nghiệp bằng beatbox, trượt ván, nhảy popping rồi chính thức theo đuổi rap từ năm 2020, hành trình của A.Tới (VSPLIFFF) luôn gắn với hai chữ "liều lĩnh". Lần rẽ hướng sang diễn xuất mới đây cũng không ngoại lệ, bởi đối với A.Tới, quan trọng là dám bắt đầu.

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Nghệ sĩ cải lương Hồng Nga U80 kém minh mẫn, ít nói, không đi lại được

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Từng được mệnh danh là một trong những "nữ quái kiệt" của cải lương miền Nam, ở tuổi U80 nghệ sĩ Hồng Nga sức khỏe suy giảm, kém minh mẫn và ít nói.

Biểu cảm đáng yêu của quý tử 1 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

Biểu cảm đáng yêu của quý tử 1 tháng tuổi nhà Ngọc Hân

Giải trí - 23 giờ trước

GĐXH - Biểu cảm đáng yêu của quý tử nhà Ngọc Hân khi đón Trung thu đầu tiên khiến khán giả và dàn sao Việt không khỏi xuýt xoa, trầm trồ.

