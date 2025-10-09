Yến Nhi có động thái gây bất ngờ giữa ồn ào 'vạ miệng'

Tùng Dương và nhóm bạn ủng hộ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh bị bão Bualoi GĐXH - Trước sự mất mát quá lớn của bà con 5 tỉnh bị bão Bualoi gây ra, ca sĩ Tùng Dương cùng bạn bè đã có hành động thiết thực, ủng hộ đồng bào 1 tỷ đồng.

Ủng hộ đồng bào vượt bão lũ

Những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi liên tục gây chú ý với hành trình tại Miss Grand International 2025, nhưng không phải sự ủng hộ mà là tranh cãi vì loạt phát ngôn "vạ miệng", lộ hạn chế về ngoại ngữ. Thậm chí, tỷ lệ bình chọn yêu thích của Yến Nhi mới ở 1%.

Giữa loạt ồn ào, mới đây, Yến Nhi từ Thái Lan đã bất ngờ có động thái hướng đến đồng bào bão lũ trong nước. Cụ thể, nàng hậu sinh năm 2004 chia sẻ lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão lũ của UB Mặt trận Tổ quốc. Cùng với đó cô gửi ủng hộ bà con 2 tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng 50 triệu đồng được trích từ tiền thưởng khi đăng quang Miss Grand Vietnam.

Yến Nhi cho biết, vì đang ở Thái Lan nên không thể tự mình thực hiện giao dịch, do đó cô đã nhờ công ty quản lý thay mặt chuyển khoản từ tiền giải thưởng của mình. "Cầu mong cho tất cả những vùng đang chịu ảnh hưởng của bão lũ được bình an. Cầu mong cho mọi gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này", Yến Nhi bày tỏ.

"Hiện tại, Yến Nhi đang ở Thái Lan cho hành trình Miss Grand International 2025 thế nhưng những ngày qua, tâm trí vẫn không lúc nào nguôi hướng về Việt Nam, về những tỉnh thành phía Bắc đang phải chống chọi với bão lũ.

Bản thân Yến Nhi, từ nơi xa, cũng mong muốn có thể góp sức nhỏ bé. Xin được trích một phần tiền thưởng của mình khi đăng quang Miss Grand Vietnam và gửi vào quỹ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn, mất mát với bà con quê mình... Cầu mong cho tất cả những vùng đang chịu ảnh hưởng của bão lũ được bình an. Cầu mong cho mọi gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này", Yến Nhi chia sẻ.

Dưới bài đăng, nhiều ý kiến bình luận về hành động của nàng hậu, nhiều người bày tỏ cảm thông và mong cô rút ra được bài học sau những sai lầm vừa qua.

"Nói chung không ai hoàn hảo hết, ai cũng có lúc sai lầm, bạn ấy thực sự áp lực trước anti-fan. Vì vậy mọi người hoan hỉ đi, cố gắng ủng hộ đại diện nhan sắc Việt Nam đi. Còn về phần Nhi sai thì bên công ty quản lý sẽ giải quyết"; "Tôi thấy thương bà này, mọi việc gấp gáp chỉ trong 2-3 tuần. Còn tiếng anh nữa, tự học mà tuổi nhỏ nói vậy là dữ rồi. Tôi phải trầy trật mấy năm nói còn sai ngữ pháp lên xuống, em nó còn đi làm kiếm tiền trang trải, ai chửi chứ tui ủng hộ Nhi"; "Mong em rút ra được nhiều bài học cho bản thân, tích cực trau dồi thêm kiếm thức để tiếp tục con đường phía trước nhé. Chúc em thành công!"... một số bình luận của fan sắc đẹp ở bài đăng của Yến Nhi.

Quá nhiều bất lợi cho Yến Nhi

Tuy nhiên, trong sáng 9/10, phần thi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2025 diễn ra tại Prachuap Khiri Khan (Thái Lan), Yến Nhi lại một lần nữa khiến khán giả thất vọng vì hạn chế ngoại ngữ.

Cụ thể, Yến Nhi nhận được câu hỏi phỏng vấn từ người đẹp Philippines: "Bạn thích phần thi nào nhất trong cuộc thi?". Lúc này, nàng hậu sinh năm 2004 rất tự tin giao lưu nhưng lại đưa ra câu trả lời "lạc đề": "Tôi thích công viên nước. Tôi rất hào hứng khi được có mặt ở đây". Trước câu trả lời của Yến Nhi, đại diện Philippines khá bất ngờ rồi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.

Đoạn phỏng vấn lạc đề của Yến Nhi nhanh chóng khiến fan sắc đẹp lắc đầu ngao ngán. Nhiều người cho rằng với câu hỏi cùng những từ vựng đơn giản mà trả lời lạc là điều khó thông cảm.

Biểu cảm tự tin, vui vẻ nhưng cuối cùng đưa ra câu trả lời lạc đề khiến Yến Nhi nhận thêm tranh cãi.

Lượt bình chọn yêu thích của Yến Nhi mới ở mức 1% sau hơn 2 ngày mở cổng, cách người đẹp Colombia đứng đầu với 39%.

Đây cũng không phải lần đầu Yến Nhi để lộ điểm yếu trong phần giao tiếp, khả năng nói tiếng Anh. Trước đó, trong buổi gặp gỡ Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil, cùng đương kim hoa hậu Christine Juliane Opiaza, Yến Nhi được yêu cầu giới thiệu bản thân và chia sẻ về sở thích. Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 2004 tỏ ra bối rối, phát âm không rõ ràng và phải nhờ thí sinh bên cạnh giúp hiểu nội dung câu hỏi.

Bên cạnh đó, một tình cảnh đáng lo chính là hạng mục bình chọn Miss Popular Vote - giải thưởng phụ quan trọng nhất của cuộc thi đã khởi động. Đây cũng là hạng mục bình chọn có phí nên thí sinh có lượng bình chọn cao nhất sẽ giúp chủ tịch cuộc thi dễ dàng đánh giá mức độ ảnh hưởng của cô gái đó tại quê nhà. Tỷ lệ bình chọn của Yến Nhi vẫn đang là 1%.

Mặc dù vậy, ở hạng mục Country's Power of the Year, hình ảnh của Yến Nhi đang nằm trong top thí sinh có nhiều tương tác nhất cuộc thi khi nhận được gần 60 nghìn lượt yêu thích. Thí sinh chiến thắng giải thưởng này sẽ có cơ hội vào thẳng top 20 chung kết.