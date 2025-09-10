Bị rết sống chui vào tai, người đàn ông 33 tuổi ở Ninh Bình đau đớn nhập viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, vừa qua, các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng đã tiếp nhận và xử trí thành công cho nam bệnh nhân 33 tuổi bị một con rết sống chui vào tai khi đang ngủ, gây tổn thương niêm mạc và đau đớn dữ dội.

Được biết, anh P.V.H, 33 tuổi, trú tại Ý Yên- Yên Cường – Ninh Bình, nhập viện trong tình trạng đau tai phải dữ dội, cảm giác lùng bùng, khó nghe. Theo lời kể, trước đó bệnh nhân ngủ tại công trường xây dựng ẩm thấp, không sử dụng mùng/màn.

Hình ảnh nội soi cho thấy rõ con rết trong tai bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Sáng sớm hôm sau, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải. Nghĩ rằng chỉ là ráy tai hoặc côn trùng nhỏ, anh đã dùng tăm bông ngoáy tai để làm sạch.

Tuy nhiên, sau khi ngoáy, cơn đau trở nên dữ dội hơn, kèm theo cảm giác nhức buốt, khiến anh lo lắng và nhanh chóng đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để kiểm tra.

Qua thăm khám lâm sàng và nội soi tai, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài, gây tổn thương niêm mạc tai, chảy dịch và kích ứng mạnh.

Nhận định đây là một dị vật nguy hiểm, có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách, kíp trực do Bác sĩ Phan Trần Anh Tuấn phụ trách, gồm 2 thành viên, đã nhanh chóng tiến hành gây tê tại chỗ và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp con rết ra khỏi ống tai bệnh nhân một cách an toàn.

Con rết được các bác sĩ lấy ra trong ống tai bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Cảnh báo nguy cơ dị vật tai mũi họng khi ngủ

Theo BSCKII. Nguyễn Anh Dũng – Trưởng khoa – Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, các tai nạn do dị vật đường tai, mũi, họng không phải là hiếm gặp trong thực hành lâm sàng, đặc biệt tại các vùng có môi trường sống ẩm thấp, nhiều côn trùng.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo: “Người dân tuyệt đối không nên tự ý xử lý dị vật trong tai tại nhà bằng cách dùng tăm bông, vật nhọn hoặc nhỏ dầu. Những thao tác sai cách này có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương ống tai, thủng màng nhĩ hoặc nhiễm trùng nặng.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ như đau tai, ù tai, nghe kém, có tiếng động lạ trong tai sau khi ngủ dậy, cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng để được khám và can thiệp đúng cách".