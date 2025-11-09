Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc

Chủ nhật, 12:33 09/11/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sơn bếp hợp phong thủy sẽ kích cầu cát khí và rước tài lộc. Dưới đây là một số nguyên tắc chọn màu sơn mà bạn nên biết.

Màu sơn bếp cho mệnh Kim

Với gia chủ mệnh Kim thì màu sơn bếp phù hợp là màu trắng, ghi hoặc ánh kim. Ngoài ra những màu thuộc hành Thổ như nâu đất, vàng cũng là lựa chọn mà người mệnh Kim không nên bỏ qua. Những màu nói trên vừa hợp phong thủy vừa toát lên vẻ sang trọng, ấm áp cho căn bếp.

Màu sơn bếp cho mệnh Mộc

Sơn bếp hợp phong thủy cho người mệnh Mộc đó là màu xanh lá, xanh non, xanh mạ. Những gam màu này biểu tượng cho sự hồi sinh, mang lại cảm giác tươi mới khi bước vào căn bếp. Với người mang mệnh Mộc có thể chọn sơn bếp màu thuộc hành Thủy như xanh biển, xanh dương, xanh da trời. Ba gam màu đó mang tới một không gian bếp mát, dễ chịu, và tạo sự bình an cho gia chủ.

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc - Ảnh 1.

Sơn bếp hợp phong thủy cho người mệnh Mộc đó là màu xanh lá, xanh non, xanh mạ.

Màu sơn bếp cho mệnh Thủy

Theo phong thủy, gia chủ mệnh Thủy phù hợp với tone màu xanh dương, xanh biển, xanh da trời. Những sắc màu đó vừa hiện đại, tinh tế vừa có thể đem lại những niềm vui, sự thuận lợi cho gia chủ và các thành viên trong gia đình. 

Xét theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy, do đó những màu như trắng, ánh kim, ghi cũng rất hợp để sơn bếp cho người mệnh Thủy.

Màu sơn bếp cho mệnh Hỏa

Màu cam, hồng, đỏ phù hợp với người mang mệnh Hỏa. Những gam màu này sẽ tạo nên không gian bếp sống động, rực rỡ và toát lên năng lượng tích cực, có thể mang đến may mắn cho gia chủ.

Bên cạnh đó, gia chủ mệnh Hỏa cũng rất hợp với những màu thuộc Mộc như xanh lá, xanh cốm, xanh da trời…

Màu sơn bếp cho mệnh Thổ

Sơn bếp hợp phong thủy với người mệnh Thổ nên chọn màu vàng, nâu đất, vàng đất. Ba gam màu này theo phong thủy thì có thể tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào cân bằng phong thủy cho phòng bếp.

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc - Ảnh 2.

Sơn bếp hợp phong thủy với người mệnh Thổ nên chọn màu vàng, nâu đất, vàng đất.

Bên cạnh đó, người mệnh Thổ có thể trang trí căn bếp với những họa tiết có màu hồng, đỏ, tím. Những gam màu đỏ thuộc Hỏa sẽ bổ trợ để tỏa ra cát khí cho cả căn phòng thêm ấm áp và nguồn năng lượng tích cực cho các thành viên trong nhà.

Cách phối màu sơn bếp hợp phong thủy

Đen phối trắng hoặc nâu, hai cặp màu này sẽ tạo nên hiệu ứng rất tốt cho không gia bếp nhà bạn. Bạn chỉ cần sơn màu trắng cho tổng thể căn bếp, còn màu nâu thì bạn sử dụng ở các đường chỉ, đường viền.

Nếu bạn thích cảm giác nhẹ nhàng, thư thái thì nên phối những gam màu như xanh lá, xanh nước biển. Ngoài ra có thể lựa chọn những màu như vàng kem, nâu nhạt…Sự phối kết hợp giữa các màu này sẽ tạo nên một không gian bếp ấm áp, dịu nhẹ và tràn ngập sinh khí.

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc - Ảnh 3.

Nếu bạn thích cảm giác nhẹ nhàng, thư thái thì nên phối những gam màu như xanh lá, xanh nước biển.

Ghi và xám được đánh giá là những sắc màu sang trọng, thời thượng. Sơn bếp hợp phong thủy sử dụng ghi hay xám kết hợp với trắng hoặc vàng để tạo nên sự mới lạ, hiện đại. Đặc biệt với những không gian bếp nhỏ khi khoác lên mình những tone màu đó sẽ mang đến không gian bếp thông thoáng và hiện đại.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc - Ảnh 4.Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Cùng chuyên mục

Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợi

Phong thủy nhà bếp theo mệnh đem lại cát lợi

- 3 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, căn bếp trong nhà nên đặt theo tương sinh trong ngũ hành. Thường xây nhà sẽ lấy tuổi của người trụ cột trong gia đình thì căn bếp cũng tương tự như vậy.

Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài của

Hướng đặt bếp ga theo phong thủy tránh hao tài của

- 6 giờ trước

GĐXH - Theo phong thủy, phòng bếp là nơi giữ vai trò to lớn trong việc kích cầu vượng khí cho ngôi nhà. Chính vì lẽ đó mà khi thiết kế gia chủ thường trau chuốt tỉ mỉ khu vực này.

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

Bố trí cổng nhà phố thế nào để đón may mắn, tránh vận xui?

- 18 giờ trước

GĐXH - Việc bố trí cổng nhà phố hợp phong thủy giúp gia đạo đón tiếp luồng sinh khí, sự may mắn, thu hút vượng khí. Ngược lại, nếu bố trí cửa phạm vào những điều cấm kỵ có thể khiến tiền bạc thất thoát, gia đình tiêu tán.

Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối năm

Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối năm

- 22 giờ trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tiết Lập Đông 2025 sẽ kéo dài đến ngày 22/11. Trong khoảng thời gian này, mọi người nên biết những cách tăng vận khí dưới đây để thu hút tài lộc cho những ngày cuối năm rực rỡ.

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thổ

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi xây dựng nhà thì phong thủy nhà ở là rất quan trọng. Đây là vấn đề cần thiết giúp gia đạo ngày càng thịnh vượng.

Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sự

Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sự

- 1 ngày trước

GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

Số phận căn biệt thự 400 tỷ đồng xây 4-5 năm chưa xong của vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ

- 1 ngày trước

GĐXH - Suốt bốn năm trôi qua, căn biệt thự hoành tráng vẫn chưa xuất hiện khiến nhiều người không khỏi tò mò về số phận thực sự đằng sau.

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

Phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Bạn là người thuộc mệnh Thủy trong ngũ hành và đang muốn tìm hiểu về cách xây nhà ở hợp phong thủy? Vậy hãy tham khảo bài viết này để biết được tổng quan phong thủy nhà ở cho người mệnh Thủy.

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

Làm cổng nhà theo tuổi để đón tài lộc may mắn cho gia đình

- 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, nhiều người rất quan tâm đến việc xây dựng cổng nhà theo tuổi. Có hay không việc làm cổng nhà theo tuổi sẽ đem lại điều tốt cho gia chủ, hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

- 2 ngày trước

GĐXH - Phong thủy luôn là vấn đề được nhiều người quan tâm, nó được cho là ảnh hưởng đến nhiều vấn đề trong cuộc sống gia đình. Nếu bạn đang thắc mắc và tìm hiểu về ảnh hưởng phong thủy, hãy đọc bài viết dưới đây.

Xem nhiều

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Ngắm loạt biệt thự đẹp sang của nữ nghệ sĩ là 'đại gia đất mỏ', từng gây sốt khi kết hôn ở tuổi 45

Không gian sống

GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Lợi ích bất ngờ khi đặt nắm hạt tiêu dưới gầm giường

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Căn nhà chưa trả nợ xong của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Không gian sống
Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Trồng 3 loại cây này trong nhà để mang vượng vận, trăm đường lợi không một đường hại

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

Ảnh hưởng của phong thủy đến sức khỏe và cuộc sống gia đình, các thế nhà phạm phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top