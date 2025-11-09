Chọn màu sơn bếp theo bản mệnh gia chủ để kích cầu cát khí và rước tài lộc
GĐXH - Sơn bếp hợp phong thủy sẽ kích cầu cát khí và rước tài lộc. Dưới đây là một số nguyên tắc chọn màu sơn mà bạn nên biết.
Màu sơn bếp cho mệnh Kim
Với gia chủ mệnh Kim thì màu sơn bếp phù hợp là màu trắng, ghi hoặc ánh kim. Ngoài ra những màu thuộc hành Thổ như nâu đất, vàng cũng là lựa chọn mà người mệnh Kim không nên bỏ qua. Những màu nói trên vừa hợp phong thủy vừa toát lên vẻ sang trọng, ấm áp cho căn bếp.
Màu sơn bếp cho mệnh Mộc
Sơn bếp hợp phong thủy cho người mệnh Mộc đó là màu xanh lá, xanh non, xanh mạ. Những gam màu này biểu tượng cho sự hồi sinh, mang lại cảm giác tươi mới khi bước vào căn bếp. Với người mang mệnh Mộc có thể chọn sơn bếp màu thuộc hành Thủy như xanh biển, xanh dương, xanh da trời. Ba gam màu đó mang tới một không gian bếp mát, dễ chịu, và tạo sự bình an cho gia chủ.
Màu sơn bếp cho mệnh Thủy
Theo phong thủy, gia chủ mệnh Thủy phù hợp với tone màu xanh dương, xanh biển, xanh da trời. Những sắc màu đó vừa hiện đại, tinh tế vừa có thể đem lại những niềm vui, sự thuận lợi cho gia chủ và các thành viên trong gia đình.
Xét theo ngũ hành thì Kim sinh Thủy, do đó những màu như trắng, ánh kim, ghi cũng rất hợp để sơn bếp cho người mệnh Thủy.
Màu sơn bếp cho mệnh Hỏa
Màu cam, hồng, đỏ phù hợp với người mang mệnh Hỏa. Những gam màu này sẽ tạo nên không gian bếp sống động, rực rỡ và toát lên năng lượng tích cực, có thể mang đến may mắn cho gia chủ.
Bên cạnh đó, gia chủ mệnh Hỏa cũng rất hợp với những màu thuộc Mộc như xanh lá, xanh cốm, xanh da trời…
Màu sơn bếp cho mệnh Thổ
Sơn bếp hợp phong thủy với người mệnh Thổ nên chọn màu vàng, nâu đất, vàng đất. Ba gam màu này theo phong thủy thì có thể tỏa ra nguồn năng lượng dồi dào cân bằng phong thủy cho phòng bếp.
Bên cạnh đó, người mệnh Thổ có thể trang trí căn bếp với những họa tiết có màu hồng, đỏ, tím. Những gam màu đỏ thuộc Hỏa sẽ bổ trợ để tỏa ra cát khí cho cả căn phòng thêm ấm áp và nguồn năng lượng tích cực cho các thành viên trong nhà.
Cách phối màu sơn bếp hợp phong thủy
Đen phối trắng hoặc nâu, hai cặp màu này sẽ tạo nên hiệu ứng rất tốt cho không gia bếp nhà bạn. Bạn chỉ cần sơn màu trắng cho tổng thể căn bếp, còn màu nâu thì bạn sử dụng ở các đường chỉ, đường viền.
Nếu bạn thích cảm giác nhẹ nhàng, thư thái thì nên phối những gam màu như xanh lá, xanh nước biển. Ngoài ra có thể lựa chọn những màu như vàng kem, nâu nhạt…Sự phối kết hợp giữa các màu này sẽ tạo nên một không gian bếp ấm áp, dịu nhẹ và tràn ngập sinh khí.
Ghi và xám được đánh giá là những sắc màu sang trọng, thời thượng. Sơn bếp hợp phong thủy sử dụng ghi hay xám kết hợp với trắng hoặc vàng để tạo nên sự mới lạ, hiện đại. Đặc biệt với những không gian bếp nhỏ khi khoác lên mình những tone màu đó sẽ mang đến không gian bếp thông thoáng và hiện đại.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
