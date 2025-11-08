Mới nhất
Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía'

Thứ bảy, 19:00 08/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Sau bộ ảnh cưới lãng mạn ở Châu Âu, mới đây bộ ảnh chụp studio vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương lại khiến fan xuýt xoa.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 1.Nhiếp ảnh gia hé lộ khoảnh khắc 'chụp vội' vô cùng lãng mạn của Đỗ Thị Hà và chồng doanh nhân khi ở Thụy Sĩ

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương gây bất ngờ với bộ ảnh ngẫu hứng khi dừng chân khoảng 15 phút trên đèo Furkapass (Thụy Sĩ).

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 2.

1 ngày trước tiệc cưới tại Hà Nội của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, NTK Lê Thanh Hòa gây bất ngờ khi hé lộ bộ ảnh cưới đơn giản chụp ở studio của cặp đôi.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 3.

Những bộ ảnh cưới trước đó cặp đôi vô cùng đầu tư chụp tại châu Âu thì bộ studio này cực đơn giản. Váy cưới do đích thân Lê Thanh Hòa thiết kế cho người em thân thiết - cô dâu Đỗ Thị Hà.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 4.

Lê Thanh Hòa hài hước chia sẻ tâm trạng háo hức đến tiệc cưới của cặp đôi: "Ngày mai mình được đi ăn cưới thật rồi, không phải ăn cưới online nữa…"

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 5.

Đây sẽ là tiệc cưới được mong chờ nhất showbiz trong tháng 11 này. Tiệc cưới sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao của làng giải trí. Đến thời điểm hiện tại, đã có Hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, NTK Linh San,... đã nhận được thiệp mời dự tiệc cưới.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 6.

Trước đó, các hoa hậu, á hậu gồm Thanh Thủy, Kiều Duy, Ngọc Thảo, Minh Thư... có mặt trong dàn phù dâu của Đỗ Thị Hà vào lễ ăn hỏi 16/10, cũng sẽ có mặt tại tiệc cưới ở Hà Nội.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 7.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Ngọc Hân... cũng sẽ có mặt trong ngày trọng đại của đàn em.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 8.

Vợ chồng Đỗ Thị Hà - Nguyễn Viết Vương tổ chức tiệc cưới ở một khách sạn 5 sao sang trọng tại Hà Nội. Đáng chú ý, trong thiệp cưới hé lộ quy định màu sắc trang phục, ngoài màu đen và be thì khách mời nam có thể mặc màu trắng, khách mời nữ diện đồ màu hồng.

Đỗ Thị Hà gây sốt với bộ ảnh cưới đơn giản , fan xin nhả vía - Ảnh 9.

Sau đám cưới tại Quảng Trị vào ngày 22/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương sẽ tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 9/11.

 

An Khánh
