Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía'
GĐXH - Sau bộ ảnh cưới lãng mạn ở Châu Âu, mới đây bộ ảnh chụp studio vô cùng đơn giản, nhẹ nhàng của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương lại khiến fan xuýt xoa.
