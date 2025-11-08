Đỗ Thị Hà lại 'gây sốt' với bộ ảnh cưới đơn giản, fan xin 'nhả vía'

Đây sẽ là tiệc cưới được mong chờ nhất showbiz trong tháng 11 này. Tiệc cưới sẽ có sự xuất hiện của rất nhiều ngôi sao của làng giải trí. Đến thời điểm hiện tại, đã có Hoa hậu Lương Thùy Linh, Bảo Ngọc, NTK Linh San,... đã nhận được thiệp mời dự tiệc cưới.