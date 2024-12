Đồ thờ, tủ kệ, phản gỗ, lục bình đắt hàng dịp Tết Nguyên đán 2025

Đường Đê La Thành là một trong những tuyến phố bày bán nhiều đồ thờ cúng nhất tại thủ đô Hà Nội. Thời điểm này, người dân đến mua khá đông. Mặt hàng tại đây khá đa dạng từ bàn thờ cỡ lớn đến các loại treo tường với các mẫu mã và chất liệu gỗ khác nhau. Đồ trang trí gồm hoành phi, câu đối. Các đồ thờ cúng như án hương, cửa võng, sập, chân đèn, chân nến, đèn thờ, lư hương... được bày bán khá nhiều.

Theo anh Sơn, chủ một cửa hàng đồ thờ tại đường Đê La Thành cho biết cứ vào khoảng tháng 11 âm, các loại bàn thờ, đồ thờ được người dân đặt mua khá đông, lượng bán ra khá cao so với ngày thường. Hiện nay cửa hàng còn nhận đơn đặt làm, chứ ít ngày nữa khách muốn mua chỉ có thể chọn mẫu có sẵn tại cửa hàng mà thôi.

Theo nhiều khách đến mua hàng, cứ tới độ Tết đến, xuân về để cầu cho một năm mới an khang, thịnh vượng, bình an, may mắn, gia đình sung túc, nhiều người lại đi mua sắm đồ thờ cúng, chăm chút không gian tâm linh của gia đình thêm trang trọng, ấm cúng.

Mặc dù cận Tết, lượng khách có tăng tuy nhiên giá cả các mặt hàng đồ thờ tương đối ổn định bởi hầu hết các chủ cửa hàng đều muốn giữ chữ tín đối với khách hàng.

Không chỉ đồ thờ, các gian hàng tủ kệ, phản gỗ, lục bình, đồ nội thất cũng được bày bán sôi động dịp cuối năm.