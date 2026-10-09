Hà Nội thí điểm phủ xanh 4 vị trí hạ tầng giao thông trọng điểm
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế thí điểm trồng cây xanh tại 4 nhóm công trình hạ tầng giao thông gồm: trụ đường sắt trên cao, cầu vượt, hầm chui và trạm xe buýt. Mô hình này hướng tới mục tiêu tăng mật độ cây xanh và nâng cao mỹ quan đô thị Thủ đô.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giao các đơn vị liên quan rà soát, lập phương án thiết kế và triển khai thí điểm tại ba trụ đường sắt trên cao trên đường Nguyễn Trãi, trước tòa nhà Royal City; hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu; cầu vượt Lê Văn Lương - Láng Hạ và ba nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm.
Cụ thể, tại tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, đoạn chạy qua đường Nguyễn Trãi (trước tòa nhà Royal City), thành phố lựa chọn 3 trụ bê tông có chiều cao khoảng 5,3m để triển khai thử nghiệm.
Theo đó, 3 trụ bê tông sẽ được lắp đặt hệ khung giàn thép ôm quanh thân trụ nhưng hoàn toàn độc lập, tuyệt đối không khoan đục hay tác động trực tiếp vào kết cấu bê tông công trình. Hệ giàn được bố trí khoảng cách phù hợp để cây leo phát triển. Đồng thời bảo đảm không gian phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì định kỳ. Cây xanh được trồng từ chân trụ, dẫn leo theo khung và kiểm soát không vươn tới đỉnh trụ, dầm cầu hoặc hệ thống thiết bị kỹ thuật.
Tại nút giao Lê Văn Lương - Láng Hạ, dự kiến khoảng 200 m² tường chân cầu vượt sẽ được phủ kín bằng hệ cây leo. Tận dụng dải đất trồng cây có sẵn bên dưới, việc cải tạo thổ dưỡng, thi công và chăm sóc cây xanh tại khu vực này được đánh giá có nhiều thuận lợi.
Đối với hầm chui Lê Văn Lương - Tố Hữu, do đặc thù chân tường nằm sát làn xe chạy và hệ thống thoát nước, đơn vị thiết kế chọn giải pháp đặt các cụm chậu cây dọc mép trên thành hầm, ngay dưới dải lan can trên tổng chiều dài khoảng 300m. Cây xanh sẽ phát triển rủ xuống mặt trong thành hầm với chiều dài khống chế từ 2 - 3m. Đơn vị vận hành sẽ cắt tỉa định kỳ nhằm bảo đảm tầm nhìn, hệ thống chiếu sáng, biển báo giao thông và các thiết bị kỹ thuật liên quan.
Mô hình xanh cũng được đưa vào thử nghiệm tại 3 nhà chờ xe buýt trên các tuyến phố trung tâm. Cây xanh được bố trí trong bồn hoặc chậu phía sau và hai bên trạm dừng, sử dụng hệ khung hoặc cáp nhẹ dẫn cây phủ vách sau và một phần mái.
Kết cấu này được lắp đặt độc lập, tuân thủ nguyên tắc không che khuất tên điểm dừng, bảng thông tin lộ trình, camera an ninh, đèn chiếu sáng cũng như tầm nhìn của người tham gia giao thông.
Hiện nay, Hà Nội sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông quy mô lớn với hàng trăm trụ đường sắt, cầu vượt và điểm chờ xe buýt nhưng phần lớn chưa được khai thác mảng xanh. Việc triển khai thí điểm tại 4 vị trí này là bước đi quan trọng nhằm đánh giá tính khả thi, làm cơ sở nhân rộng mô hình phủ xanh các công trình kiến trúc giao thông trên toàn địa bàn thành phố.
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