Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Chủ nhật, 15:44 02/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 - Ảnh 1.Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 2/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 2/11/2025
Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt

2/11/2025

L: TG-A11

L: 11K1

L: ĐL11K1

Giải đặc biệt

145445

145989

685624

Giải nhất

07484

89226

59645

Giải nhì

96286

24059

57241

Giải ba

96138

21031

19367

87850

16340

64059

Giải tư

10197

17799

77504

86857

73099

03363

20852

38417

97126

06209

07161

10905

36124

61405

37096

64733

68210

92212

41230

80738

79770

Giải năm

6286

7112

9847

Giải sáu

4570

1528

1385

3255

6918

9899

3764

4326

6857

Giải bảy

208

851

612

Giải tám

87

51

41

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 2/11/2025
Chủ nhậtKon TumKhánh HòaThừa Thiên Huế

2/11/2025

XSKT

XSKH

XSTTH

Giải đặc biệt

298365

471493

481121

Giải nhất

64184

18234

43639

Giải nhì

42753

36902

45610

Giải ba

33049

58127

92569

33339

27934

28079

Giải tư

05246

43492

92990

02745

94900

79032

14307

59159

31465

44770

25686

44102

63367

47672

34139

22691

04117

07588

79824

67689

80940

Giải năm

2685

7479

3926

Giải sáu

9025

3008

8957

1234

1967

2391

8616

9807

6020

Giải bảy

197

306

314

Giải tám

53

37

71


KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 2/11/2025
Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2QN-15QN-14QN-16QN-8QN-6QN-4QN-5QN
ĐB

36267
Giải 1

58758
Giải 2

87931

87313
Giải 3

53221

54786

52122

49916

07577

42184
Giải 4

3972

1521

3911

1549
Giải 5

8669

7169

9806

2575

8439

0980
Giải 6

111

332

742
Giải 7

39

75

62

92

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 2/11/2025

  • 03

  • 07

  • 12

  • 20

  • 30

  • 44

Giá trị Jackpot: 20,519,112,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

20,519,112,000

Giải Nhất

O O O O O 

33

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,197

300.000
Giải Ba

O O O 

19,702

30.000
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 - Ảnh 2.Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 - Ảnh 3.Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
