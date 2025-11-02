Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 1/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 2/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 2/11/2025

Chủ nhật Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt 2/11/2025 L: TG-A11 L: 11K1 L: ĐL11K1 Giải đặc biệt 145445 145989 685624 Giải nhất 07484 89226 59645 Giải nhì 96286 24059 57241 Giải ba 96138 21031 19367 87850 16340 64059 Giải tư 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 Giải năm 6286 7112 9847 Giải sáu 4570 1528 1385 3255 6918 9899 3764 4326 6857 Giải bảy 208 851 612 Giải tám

87 51 41

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 2/11/2025

Chủ nhật Kon Tum Khánh Hòa Thừa Thiên Huế 2/11/2025 XSKT XSKH XSTTH Giải đặc biệt 298365 471493 481121 Giải nhất 64184 18234 43639 Giải nhì 42753 36902 45610 Giải ba 33049 58127 92569 33339 27934 28079 Giải tư 05246 43492 92990 02745 94900 79032 14307 59159 31465 44770 25686 44102 63367 47672 34139 22691 04117 07588 79824 67689 80940 Giải năm 2685 7479 3926 Giải sáu 9025 3008 8957 1234 1967 2391 8616 9807 6020 Giải bảy 197 306 314 Giải tám 53 37 71



KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc CHỦ NHẬT NGÀY 2/11/2025

Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2QN-15QN-14QN-16QN-8QN-6QN-4QN-5QN ĐB 36267 Giải 1 58758 Giải 2 87931 87313 Giải 3 53221 54786 52122 49916 07577 42184 Giải 4 3972 1521 3911 1549 Giải 5 8669 7169 9806 2575 8439 0980 Giải 6 111 332 742 Giải 7 39 75 62 92

XS Vietlott - Xổ số Vietlott



Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 2/11/2025

03

07

12

20

30

44 Giá trị Jackpot: 20,519,112,000 đồng Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng) Jackpot O O O O O O 0 20,519,112,000 Giải Nhất O O O O O 33 10.000.000 Giải Nhì O O O O 1,197 300.000 Giải Ba O O O 19,702 30.000

