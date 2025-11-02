Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 2/11/2025 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Tiền Giang
|Kiên Giang
|Đà Lạt
2/11/2025
L: TG-A11
L: 11K1
L: ĐL11K1
|Giải đặc biệt
145445
145989
685624
|Giải nhất
07484
89226
59645
|Giải nhì
96286
24059
57241
|Giải ba
96138
21031
19367
87850
16340
64059
|Giải tư
10197
17799
77504
86857
73099
03363
20852
38417
97126
06209
07161
10905
36124
61405
37096
64733
68210
92212
41230
80738
79770
|Giải năm
6286
7112
9847
|Giải sáu
4570
1528
1385
3255
6918
9899
3764
4326
6857
|Giải bảy
208
851
612
|Giải tám
87
51
41
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:
|Chủ nhật
|Kon Tum
|Khánh Hòa
|Thừa Thiên Huế
2/11/2025
XSKT
XSKH
XSTTH
|Giải đặc biệt
298365
471493
481121
|Giải nhất
64184
18234
43639
|Giải nhì
42753
36902
45610
|Giải ba
33049
58127
92569
33339
27934
28079
|Giải tư
05246
43492
92990
02745
94900
79032
14307
59159
31465
44770
25686
44102
63367
47672
34139
22691
04117
07588
79824
67689
80940
|Giải năm
2685
7479
3926
|Giải sáu
9025
3008
8957
1234
1967
2391
8616
9807
6020
|Giải bảy
197
306
314
|Giải tám
53
37
71
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:
|Thái Bình: Ký hiệu trúng Đặc Biệt: 2QN-15QN-14QN-16QN-8QN-6QN-4QN-5QN
|ĐB
|
36267
|Giải 1
|
58758
|Giải 2
87931
|
87313
|Giải 3
53221
54786
|
52122
49916
07577
|
42184
|Giải 4
3972
1521
3911
|
1549
|Giải 5
8669
7169
|
9806
2575
8439
|
0980
|Giải 6
111
332
|
742
|Giải 7
39
75
62
92
XS Vietlott - Xổ số Vietlott
Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 có kết quả như sau:
03
07
12
20
30
44
Giá trị Jackpot: 20,519,112,000 đồng
|Giải thưởng
|Trùng khớp
|Số lượng giải
|Giá trị giải (đồng)
|Jackpot
|O O O O O O
|0
20,519,112,000
|Giải Nhất
O O O O O
33
|10.000.000
|Giải Nhì
O O O O
1,197
|300.000
|Giải Ba
O O O
19,702
|30.000
