Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/11/2025
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 3/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Kết quả xổ số
Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.
Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 3/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|TP.HCM
|Đồng Tháp
|Cà Mau
3/11/2025
L: 11B2
L: T44
L: 25-T11K1
|Giải đặc biệt
842823
159591
338191
|Giải nhất
49787
27084
11823
|Giải nhì
08591
20092
35296
|Giải ba
96679
18964
89228
55821
76444
73997
|Giải tư
09260
32766
46807
01146
25794
31664
81943
65181
64720
45438
61624
15770
88874
70912
07389
08908
87430
79299
46966
23363
07672
|Giải năm
4034
5969
0960
|Giải sáu
4100
7639
1138
0701
2001
7627
8691
0491
7035
|Giải bảy
253
740
659
|Giải tám
50
24
85
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:
|Thứ Hai
|Phú Yên
|Thừa Thiên Huế
3/11/2025
XSPY
XSTTH
|Giải đặc biệt
824429
866627
Giải nhất
48907
40370
|Giải nhì
73829
03869
|Giải ba
71434
08038
13179
52719
|Giải tư
68818
19589
82419
57075
94255
50535
90621
46437
35703
43910
83882
46707
66447
87314
|Giải năm
9012
3170
|Giải sáu
8697
0485
7244
5403
7750
3575
|Giải bảy
319
775
|Giải tám
36
53
KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc
Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:
|Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 19QM-20QM-8QM-7QM-2QM-12QM-3QM-13QM
|ĐB
|
47395
|Giải 1
|
07247
|Giải 2
34023
|
18153
|Giải 3
35882
65866
|
48022
90244
62194
|
99227
|Giải 4
0370
2760
2834
|
9471
|Giải 5
8949
5035
|
0464
9264
7402
|
8918
|Giải 6
562
663
|
330
|Giải 7
90
53
88
61
