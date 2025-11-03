Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 3/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam



Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 3/11/2025

Thứ Hai TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau 3/11/2025 L: 11B2 L: T44 L: 25-T11K1 Giải đặc biệt 842823 159591 338191 Giải nhất 49787 27084 11823 Giải nhì 08591 20092 35296 Giải ba 96679 18964 89228 55821 76444 73997 Giải tư 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 Giải năm 4034 5969 0960 Giải sáu 4100 7639 1138 0701 2001 7627 8691 0491 7035 Giải bảy 253 740 659 Giải tám 50 24 85



KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung



Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Trung - 3/11/2025

Thứ Hai Phú Yên Thừa Thiên Huế 3/11/2025 XSPY XSTTH Giải đặc biệt 824429 866627 Giải nhất 48907 40370 Giải nhì 73829 03869 Giải ba 71434 08038 13179 52719 Giải tư 68818 19589 82419 57075 94255 50535 90621 46437 35703 43910 83882 46707 66447 87314 Giải năm 9012 3170 Giải sáu 8697 0485 7244 5403 7750 3575 Giải bảy 319 775 Giải tám 36 53

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc



Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 3/11/2025

Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 19QM-20QM-8QM-7QM-2QM-12QM-3QM-13QM ĐB 47395 Giải 1 07247 Giải 2 34023 18153 Giải 3 35882 65866 48022 90244 62194 99227 Giải 4 0370 2760 2834 9471 Giải 5 8949 5035 0464 9264 7402 8918 Giải 6 562 663 330 Giải 7 90 53 88 61

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.