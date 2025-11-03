Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/11/2025

Thứ hai, 15:57 03/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 3/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 2/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Chọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồngChọn bộ số theo ngày tháng năm sinh của vợ con, một người chơi bất ngờ trúng Vietlott hơn 16 tỷ đồng

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 cho người chơi may mắn đến từ TP.HCM.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 3/11/2025 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số miền Nam - 3/11/2025
Thứ HaiTP.HCMĐồng ThápCà Mau

3/11/2025

L: 11B2

L: T44

L: 25-T11K1

Giải đặc biệt

842823

159591

338191

Giải nhất

49787

27084

11823

Giải nhì

08591

20092

35296

Giải ba

96679

18964

89228

55821

76444

73997

Giải tư

09260

32766

46807

01146

25794

31664

81943

65181

64720

45438

61624

15770

88874

70912

07389

08908

87430

79299

46966

23363

07672

Giải năm

4034

5969

0960

Giải sáu

4100

7639

1138

0701

2001

7627

8691

0491

7035

Giải bảy

253

740

659

Giải tám

50

24

85


KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Trung - 3/11/2025
Thứ HaiPhú YênThừa Thiên Huế

3/11/2025

XSPY

XSTTH

Giải đặc biệt

824429

866627

Giải nhất

48907

40370

Giải nhì

73829

03869

Giải ba

71434

08038

13179

52719

Giải tư

68818

19589

82419

57075

94255

50535

90621

46437

35703

43910

83882

46707

66447

87314

Giải năm

9012

3170

Giải sáu

8697

0485

7244

5403

7750

3575

Giải bảy

319

775

Giải tám

36

53

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 3/11/2025 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số miền Bắc THỨ HAI NGÀY 3/11/2025
Hà Nội - Ký hiệu trúng số Đặc Biệt: 19QM-20QM-8QM-7QM-2QM-12QM-3QM-13QM
ĐB

47395
Giải 1

07247
Giải 2

34023

18153
Giải 3

35882

65866

48022

90244

62194

99227
Giải 4

0370

2760

2834

9471
Giải 5

8949

5035

0464

9264

7402

8918
Giải 6

562

663

330
Giải 7

90

53

88

61

Vietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồngVietlott thông báo tìm thấy người chơi Jackpot trúng độc đắc hơn 179 tỷ đồng

GĐXH - Vào kỳ quay ngày 30/9, Vietlott thông báo tìm thấy một vé số trúng giải Jackpot 1 hơn 179 tỷ đồng và 2 vé số cùng trúng Jackpot 2 với tổng giá trị hơn 7.5 tỷ đồng.

Vietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồngVietlott thông báo có một khách hàng người nước ngoài trúng Jackpot hơn 32 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tiến hành trao giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55 trị giá hơn 32 tỷ đồng cho người chơi may mắn.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 2/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 1/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 31/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 28/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 30/10/2025

Cùng chuyên mục

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Xe máy Honda giảm giá sốc chưa từng có, SH, SH Mode rẻ kỷ lục, Vision thấp chưa từng có

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe máy Honda đầu tháng 11 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 3-9/11/2025: Cúp điện 10 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Lãi suất Vietcombank, BIDV, Agribank mới nhất tháng 11: Gửi 200 triệu đồng chênh lãi ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Đến thời điểm hiện tại, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất tại nhóm ngân hàng Big 4 ghi nhận là 4,9%/năm, áp dụng cho kỳ hạn dài từ 24 đến 36 tháng.

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Xe ô tô hatchback giá 147 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, tiện ích, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, chỉ ngang Honda SH liệu có về Việt Nam?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô hatchback giá 147triệu đồng thiết kế phù hợp cho di chuyển nội đô, đáp ứng nhu cầu đi lại của gia đình nhỏ hoặc sử dụng cho dịch vụ giao hàng ngắn.

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Trải nghiệm xe ga Honda Vision 2026 giá 33 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị lấn át SH Mode

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda Vision phiên bản 2026 với thiết kế đẹp long lanh, dễ hút khách hơn LEAD và SH Mode nhờ giá bán cực rẻ chỉ 33 triệu đồng.

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá lăn bánh Kia Morning mới nhất thấp kỷ lục, xứng danh hatchback rẻ nhất thị trường, cạnh tranh khốc liệt với Hyundai Grand i10 về doanh số

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Morning giảm sốc nhờ ưu đãi hấp dẫn, tạo ra áp lực không nhỏ cho Hyundai Grand i10.

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê nhà riêng tại 3 phường mới: Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay ngày 3/11: Thị trường trong nước đầu tuần khởi sắc, giá bán vượt 51 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận tiếp tục phục hồi tích cực ở cả thị trường quốc tế và trong nước, với mức bán ra chính thức vượt 51,2 triệu đồng/kg, tương đương 1,921 triệu đồng/lượng.

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Nâng mũi cải vận nhận lại nỗi đau (bài 2): Nhân vật bảo 'có', chủ cơ sở thẩm mỹ nói 'không liên quan'

Bảo vệ người tiêu dùng - 10 giờ trước

GĐXH - Theo UBND phường Tương Mai (Hà Nội), đoàn kiểm tra của phường đã tiến hành kiểm tra thường quy đối với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Pusan (số 6 đường Bờ sông Sét) vào ngày 12/8 - trước thời điểm xảy ra sự việc đau lòng của bà Đỗ Thị Q. (60 tuổi, ở phường Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) chỉ khoảng một tuần nhưng không phát hiện sai phạm gì!. Hiện tại, UBND phường cũng chưa biết gì về sự việc nghiêm trọng nói trên.

Xem nhiều

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 3/11: Vàng SJC, vàng Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn các thương hiệu đều giảm nhẹ so với tuần qua.

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê nhà riêng tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Giá cả thị trường
Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá iPhone 15 Pro Max, 14 Pro Max, 13 Pro Max mới nhất giảm chưa từng có, dù vẫn xịn chẳng kém iPhone 17 Pro Max là bao

Giá cả thị trường
Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Xe ga 125cc giá 18 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị hiện đại đẹp như Air Blade, Vision, rẻ hơn cả xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/11/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 3/11/2025

Sản phẩm - Dịch vụ

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top