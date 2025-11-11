Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương Oanh

Thứ ba, 17:23 11/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.

Phương Oanh và Lan Phương gây chú ý với những khoảnh khắc vui vẻ Bên nhau - Ảnh 1.Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.

Sau thời gian im ắng giữa biến cố, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện trở lại trong loạt ảnh đời thường do diễn viên Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Trong bài đăng, Lan Phương viết: "Mọi chuyện tiếp theo chắc cũng không đến nỗi nào, chúng mình vẫn đang rất vui vẻ mà". 

Trong bức ảnh có thể thấy Phương Oanh xuất hiện với tinh thần lạc quan, cô diện bộ trang phục sáng màu, nhẹ nhàng với lớp ren tinh tế, gương mặt được trang điểm tự nhiên, ánh mắt rạng rỡ. Bên cạnh đó, Lan Phương chọn phong cách thanh lịch, giản dị nhưng không kém phần tươi tắn. Cả hai tạo dáng vui vẻ, thể hiện sự kết nối và nguồn năng lượng tích cực.

Không ít khán giả đã để lại bình luận, bày tỏ cảm xúc trước cách Phương Oanh giữ được thần thái bình tĩnh giữa biến cố. Nhiều người cho rằng cô đang dần lấy lại sự cân bằng, duy trì công việc và khẳng định hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ.

Phương Oanh và Lan Phương gây chú ý với những khoảnh khắc vui vẻ Bên nhau - Ảnh 2.

Phương Oanh xuất hiện với năng lượng tích cực trong loạt ảnh Lan Phương đăng tải (Ảnh: FBNV).

Thời gian gần đây, Phương Oanh đang nhận được nhiều quan tâm khi vào vai Mỹ Anh - người vợ đảm đang nhưng bị chồng phản bội trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh".

Trong diễn biến mới nhất, tập 40 mới lên sóng là cảnh Đăng (Doãn Quốc Đam) xuất hiện trước cửa phòng của Linh (Lan Phương) và sau đó anh nhận cái tát từ Mỹ Anh (Phương Oanh). Tập 40 tiếp tục là chuỗi những cảnh quay nặng tâm lý, đặc biệt là với diễn viên Phương Oanh.

Trước đó, tích đoạn phim có cảnh Mỹ Anh sụp đổ vì phát hiện chồng lừa dối, tiểu tam đắc thắng đã hút gần 80 nghìn lượt thích và gần 4 triệu lượt xem trên VTV Giải trí sau 1 ngày đăng tải.

Một lần nữa Phương Oanh nhận lời khen của khán giả vì những cảnh quay chạm tới cảm xúc người xem. Cô diễn tả nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội ấn tượng từ thần thái đến ánh mắt. Hầu hết người xem đều thừa nhận Phương Oanh diễn nhập tâm.

Phương Oanh và Lan Phương gây chú ý với những khoảnh khắc vui vẻ Bên nhau - Ảnh 3.
Phương Oanh và Lan Phương gây chú ý với những khoảnh khắc vui vẻ Bên nhau - Ảnh 4.

Trong bài đăng Lan Phương cũng chia sẻ úp mở "hẹn mọi người vào tối nay trên VTV3".

VTV tung clip hậu trường cảnh Phương Oanh tát Doãn Quốc Đam hút triệu view

 

An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Hậu trường cảnh quay khóc thật, ngã đến trầy xước của Phương Oanh gây ấn tượng mạnh

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Sau màn đánh ghen đầy bản lĩnh, Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bộc lộ yếu đuối

Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen đầy bản lĩnh gây "bão mạng" của Phương Oanh trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Lén đặt camera giấu kín, Mỹ Anh (Phương Oanh) sốc nặng trước bí mật động trời của chồng

Cùng chuyên mục

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.

Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi

Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Màn đánh ghen của Phương Oanh tạo kỷ lục cho 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Tập 39 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã trở thành tập có rating cao nhất từ trước đến nay của phim với hơn 6,6 triệu khán giả theo dõi nhờ tình tiết Mỹ Anh (Phương Oanh) phát hiện bị phản bội.

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã gửi lời chúc mừng đến sinh nhật tròn 18 tuổi của con gái Khánh Linh.

Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mới

Nam chính 'Cha tôi, người ở lại' rũ bỏ hình tượng thư sinh hiền lành để làm kẻ điên tình trong phim mới

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trần Nghĩa sau vai Nguyên trong phim "Cha tôi, người ở lại", anh quyết định rũ bỏ hình ảnh quen thuộc để thách thức bản thân trong phim mới.

Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Mỹ Anh (Phương Oanh) sụp đổ, quyết ly hôn người chồng phản bội

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Trong tập 40 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh quyết định sẽ ly hôn mặc dù trong lòng canh cánh mối lo cho bé Minh sẽ ra sao khi bố mẹ chia tay.

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Tuổi 78, nghệ sĩ Mộng Tuyền - mệnh danh "Hoa khôi cải lương" - có cuộc sống thảnh thơi nhờ nguồn thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà.

Ca sĩ Tố My ra sao sau 4 tháng nhập viện điều trị phình động mạch não?

Ca sĩ Tố My ra sao sau 4 tháng nhập viện điều trị phình động mạch não?

Giải trí - 20 giờ trước

Ca sĩ Tố My trở lại sau biến cố sức khỏe cách đây 4 tháng. Lúc này, cô muốn sống chậm lại, trân trọng từng hơi thở, được cống hiến nhiều hơn cho âm nhạc.

Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

Phó bí thư tỉnh bất an vì nhiều dự án có dấu hiệu lợi ích nhóm

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 7 phim "Lằn ranh", Vinh đã cầu xin Khắc ra tay giúp đỡ nhưng bị từ chối, trong khi đó Triển báo cáo ông Sách nhiều dự án địa phương có dấu hiệu lợi ích nhóm.

Xem nhiều

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Ngân sụp đổ, bật khóc khi xem clip chồng cưỡng bức thực tập sinh

Xem - nghe - đọc
Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Giải trí
Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai

Đan Trường đi du lịch cùng vợ cũ và con trai

Giải trí
Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Diễn viên Mai Trần cay đắng giải nghệ vì bệnh tật, vợ kém 20 tuổi kề cận chăm sóc

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top