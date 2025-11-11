Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương Oanh
GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.
Sau thời gian im ắng giữa biến cố, Phương Oanh bất ngờ xuất hiện trở lại trong loạt ảnh đời thường do diễn viên Lan Phương chia sẻ trên trang cá nhân. Trong bài đăng, Lan Phương viết: "Mọi chuyện tiếp theo chắc cũng không đến nỗi nào, chúng mình vẫn đang rất vui vẻ mà".
Trong bức ảnh có thể thấy Phương Oanh xuất hiện với tinh thần lạc quan, cô diện bộ trang phục sáng màu, nhẹ nhàng với lớp ren tinh tế, gương mặt được trang điểm tự nhiên, ánh mắt rạng rỡ. Bên cạnh đó, Lan Phương chọn phong cách thanh lịch, giản dị nhưng không kém phần tươi tắn. Cả hai tạo dáng vui vẻ, thể hiện sự kết nối và nguồn năng lượng tích cực.
Không ít khán giả đã để lại bình luận, bày tỏ cảm xúc trước cách Phương Oanh giữ được thần thái bình tĩnh giữa biến cố. Nhiều người cho rằng cô đang dần lấy lại sự cân bằng, duy trì công việc và khẳng định hình ảnh của một người phụ nữ mạnh mẽ.
Thời gian gần đây, Phương Oanh đang nhận được nhiều quan tâm khi vào vai Mỹ Anh - người vợ đảm đang nhưng bị chồng phản bội trong phim giờ vàng "Gió ngang khoảng trời xanh".
Trong diễn biến mới nhất, tập 40 mới lên sóng là cảnh Đăng (Doãn Quốc Đam) xuất hiện trước cửa phòng của Linh (Lan Phương) và sau đó anh nhận cái tát từ Mỹ Anh (Phương Oanh). Tập 40 tiếp tục là chuỗi những cảnh quay nặng tâm lý, đặc biệt là với diễn viên Phương Oanh.
Trước đó, tích đoạn phim có cảnh Mỹ Anh sụp đổ vì phát hiện chồng lừa dối, tiểu tam đắc thắng đã hút gần 80 nghìn lượt thích và gần 4 triệu lượt xem trên VTV Giải trí sau 1 ngày đăng tải.
Một lần nữa Phương Oanh nhận lời khen của khán giả vì những cảnh quay chạm tới cảm xúc người xem. Cô diễn tả nỗi đau của người vợ bị chồng phản bội ấn tượng từ thần thái đến ánh mắt. Hầu hết người xem đều thừa nhận Phương Oanh diễn nhập tâm.
Trong bài đăng Lan Phương cũng chia sẻ úp mở "hẹn mọi người vào tối nay trên VTV3".
