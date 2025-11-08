Lập Đông 2025 và cách tăng vận khí thu hút tài lộc cho ngày cuối năm

Trồng loại cây phong thủy này trước nhà, tiền tài đổ về như nước: Dễ sống, dễ chăm, hoa nở là có hỷ sự GĐXH – Trồng cây lộc vừng trước cửa nhà chẳng khác nào đặt “nam châm hút tài”, vừa đẹp nhà vừa mang lại bình an cho gia chủ. Cây dễ sống, dễ chăm sóc và hoa nở báo hiệu hỷ sự.

Lập Đông 2025 bắt đầu từ khi nào?

Tiết Lập Đông hàng năm được bắt đầu từ ngày 07 hoặc 08/11 kết thúc vào ngày 22/11 dương lịch. Năm 2025 tiết khí Lập Đông bắt đầu từ 11h4phút ngày 7/11 đến 8h35 phút ngày 22/11/2025.

Vào thời điểm này, Mặt Trời ở vị trí xích kinh 225 độ, báo hiệu bắt đầu mùa Đông ở Bắc bán cầu và mùa Hạ ở Nam bán cầu. Do Trái đất nghiêng và chuyển động quanh Mặt Trời, nửa cầu Nam lúc này nhận được nhiều bức xạ hơn, ngày dài đêm ngắn, ánh sáng mạnh mẽ – mở đầu cho mùa Hạ rực rỡ. Ngược lại, ở nửa cầu Bắc, ánh sáng yếu, ngày ngắn đêm dài, nhiệt độ giảm mạnh, báo hiệu mùa Đông chính thức tới.

Từ khi Lập Đông, mọi người cần giữ sức khỏe bằng việc điều chỉnh dinh dưỡng , tăng cường thể lực, sức đề kháng và nên lưu ý một số những kiêng kỵ.

Ảnh minh họa

Cách khai vận may mắn cho tiết khí Lập Đông năm 2025

Trong Lập Đông nên thuận ứng quy luật của ngũ hành âm dương

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, theo triết lý âm dương – ngũ hành, vạn vật đều có sự vận động, biến hóa không ngừng và có tác động nhất định đến thể chất, vận mệnh con người. Vào mùa Đông là thời điểm âm thịnh, dương suy, nên con người cần dưỡng âm, tích dương, duy trì sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya, làm việc quá sức. Điều hòa âm dương cũng là một trong những cách giúp cơ thể khỏe mạnh, khai vận phong thủy.

Theo đó, thuận theo quy luật tự nhiên, ăn uống – sinh hoạt – nghỉ ngơi đúng giờ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp vận khí hưng vượng, tinh thần minh mẫn, công việc thuận lợi.

Chủ động điều chỉnh tâm trạng trong tiết Lập Đông

Sang tiết Lập Đông, thời tiết lạnh giá, bầu trời u ám dễ gây ra cảm giác buồn bực, bí bách. Mỗi người cần chủ động điều chỉnh tâm trạng của mình, tiết chế cảm xúc để không bị rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. Những ai vốn bản tính nóng nảy, có thể phát tiết bằng cách chơi một vài môn thể thao có xu hướng xả stress như đấm bốc, vận động đối kháng, hát karaoke...

Người tính ôn hòa, khi gặp chuyện không vui đừng có giấu trong lòng, nên đi bộ, tập luyện thể thao để toàn thân ra mồ hôi, nghe nhạc, tám chuyện với bạn bè... Một tâm trạng không vui thì vận khí cũng đi xuống. Lúc ấy, cần tìm cách để giải tỏa áp lực tâm lý, tránh để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát sẽ phát sinh điều xui xẻo.

Thực hiện các hoạt động mang tính "tích tụ dương khí" trong tiết Lập Đông

Mùa Đông là thời điểm dương khí yếu, nên mỗi người cần chủ động tích tụ dương khí. Có thể bằng cách tăng cường mặc trang phục có màu sắc tươi sáng (đỏ, cam, vàng, xanh lá...).; Trang trí nhà cửa bằng hoa, cây xanh hoặc vật dụng mang gam màu ấm áp, tăng năng lượng tích cực.

Tắm nắng nhẹ buổi sáng, ra ngoài vận động, gặp gỡ bạn bè – tất cả đều giúp trường khí dương hưng thịnh, mang tới những điều may mắn, tốt đẹp.

Tăng cường cây xanh trong tiết Lập Đông 2025

Tiết Lập Đông rất thích hợp để tiến hành trồng cây, trồng hoa. Bạn có thể lựa chọn một số cây hoa ôn đới dễ trồng dễ chăm, vừa đúng lúc sắp Tết sẽ có được thành quả bung lụa vào mùa xuân. Việc trồng cây không chỉ giúp không gian sống thêm sinh khí mà còn biểu trưng cho sự tái sinh, khởi đầu mới, mang lại cát khí cho gia đình.

Tích cực hành thiện trong tiết Lập Đông 2025

Những ngày trong tiết Lập Đông cơ thể con người ở trạng thái nghỉ ngơi nên hãy làm những việc thiện lành. Một hành động thiện lành, một sự giúp đỡ nhỏ cũng có thể gieo nhân phúc và mang lại bình an cho bản thân, gia đình. Hãy giúp đỡ những người thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật, khó khăn vì "tâm thiện sinh phúc, nhà hòa sinh hưng".

Tu tâm dưỡng tính để tích vượng

Lập Đông là tiết khí của tĩnh và dưỡng. Mọi người cũng nên dành thời gian này để tĩnh tâm nhìn lại mình, sắp xếp lại cuộc sống, lên kế hoạch cho chặng đường mới. Có như vậy vận khí mới được cải thiện, cuộc sống an nhàn, gia đạo nhiều phúc bởi "gia hòa vạn sự hưng".

Ứng với quẻ Thuần Khôn trong Kinh Dịch, tiết Lập Đông khuyên ta mềm mỏng, điềm tĩnh, vun trồng đức hạnh để vận khí được cải thiện.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.