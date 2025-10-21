Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm đến tối muộn nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21-26/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 20/10/2025 17:00:00 ngày 20/10/2025 Một phần khu phố Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 08:30:00 ngày 20/10/2025 11:30:00 ngày 20/10/2025 Một phần QL 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Ngãi Lợi B, Bình An B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 3, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Ngãi Lợi B, Bình An B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần đường Lê Minh Xuân, ấp Bình Trung, ấp Nhơn Trị, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần đường Lê Thị Điền, phường Long An, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:30:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/10/2025 06:30:00 ngày 26/10/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần phường Long An, phường Khánh Hậu, toàn bộ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 16:00:00 ngày 21/10/2025 NR KCN IDICO (chưa có khách hàng) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 14:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần Ấp Cầu Xây (KDC Thị Trấn 2), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 25/10/2025 17:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần Ấp Cầu Xây (Khu Nhà Thiếu Nhi cũ), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 21/10/2025 11:30:00 21/10/2025 Cơ sở Nguyễn Cao Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 21/10/2025 17:00:00 21/10/2025 Ấp 2, xã Hựu Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 21/10/2025 09:30:00 21/10/2025 Cty Hồ Ngọc Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 21/10/2025 10:10:00 21/10/2025 Cty Đại Toàn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:20:00 21/10/2025 11:00:00 21/10/2025 Cty Việt Sáng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 21/10/2025 11:40:00 21/10/2025 Cty Cầu Vồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 21/10/2025 13:40:00 21/10/2025 Cty TNHH Protex Global Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 21/10/2025 16:30:00 21/10/2025 Cty Hoàng Minh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 21/10/2025 14:40:00 21/10/2025 Cty TNHH Pan Globe Enterprise Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 21/10/2025 15:40:00 21/10/2025 HKD Ngô Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/10/2025 11:30:00 22/10/2025 Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 22/10/2025 17:00:00 22/10/2025 Cty Sanaga Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 22/10/2025 11:00:00 22/10/2025 HKD Giang Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 22/10/2025 10:30:00 22/10/2025 Cty Đại Vĩnh Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 22/10/2025 10:30:00 22/10/2025 Cty Cường Phát Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 22/10/2025 10:30:00 22/10/2025 Cty Amer Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 22/10/2025 14:30:00 22/10/2025 Cơ sở Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 22/10/2025 17:00:00 22/10/2025 Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 22/10/2025 16:00:00 22/10/2025 Cty Organic Sài Gòn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/10/2025 09:00:00 23/10/2025 Cty Phan Thị Phương Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 23/10/2025 09:30:00 23/10/2025 Cty Biotech Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:10:00 23/10/2025 10:00:00 23/10/2025 Cty Ri Jie Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:10:00 23/10/2025 10:40:00 23/10/2025 Cty Thuận Thiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 23/10/2025 11:40:00 23/10/2025 Cty TDH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 23/10/2025 14:40:00 23/10/2025 Cty Màn Nông Nghiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 23/10/2025 16:00:00 23/10/2025 Cty Hào Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 23/10/2025 15:40:00 23/10/2025 Cty Bảo An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 23/10/2025 16:00:00 23/10/2025 Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 24/10/2025 17:00:00 24/10/2025 Cty Thắng Lợi Home Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 25/10/2025 16:00:00 25/10/2025 Một phần xã Hậu Nghĩa, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 26/10/2025 06:00:00 26/10/2025 Một phần xã Hậu Nghĩa, An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 26/10/2025 14:00:00 26/10/2025 Một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 26/10/2025 18:00:00 26/10/2025 Một phần xã Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Nhánh rẽ Cống Bào Sình - Tắc Ba Cao, Ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm T2 Tân Phước: Đường hẻm sau UB xã Tân Kim (cũ), Ấp Tân Phước, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T3 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T4/1 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T4A/1 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm KDC Huỳnh Văn Hội: Đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm T10/4 Hương Lộ 20: Đường Tập Đoàn 4 đi Đình Long Phú, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 13:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm T11A/6 Tân Phước: Đường hẻm Vườn Lan, Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Chuyển tải hạ thế 04:30:00 ngày 26/10/2025 05:00:00 ngày 26/10/2025 Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1–4, Tân Điền, Tân Điền 1: Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 04:30:00 ngày 26/10/2025 05:00:00 ngày 26/10/2025 Nr Long Thượng, Nr Long Hưng, Nr Long Hưng 2: Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 471 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 473 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 475 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 477 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 479 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 26/10/2025 18:30:00 ngày 26/10/2025 Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1–4, Tân Điền, Tân Điền 1: Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 18:00:00 ngày 26/10/2025 18:30:00 ngày 26/10/2025 Nr Long Thượng, Nr Long Hưng, Nr Long Hưng 2: Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 08:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm T213 Kinh 79-3: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 21/10/2025 10:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm T167 Kinh 79-1: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm T154 Thạnh Hưng 5: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/10/2025 14:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm T149 Thạnh Hưng: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm T135 Thạnh Hưng: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 08:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T17 Quảng Cục: một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 22/10/2025 10:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T21 Quảng Cục 3: một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T79 Ấp 3 Tân Lập 1: một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 14:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T5 Ấp 1 Tân Lập: một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 22/10/2025 16:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T160 Tân Lập 4: một phần ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 10:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm 2x37,5kVA T110/1 Ấp 3 An Thạnh; Trạm 3x50kVA T129/1 Thạnh Hòa; Trạm 160kVA KDC Thạnh Đức 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 21/10/2025 12:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm 250kVA T8B/1 Ấp 4 Lương Bình; Trạm 2x37,5kVA T10 Kênh Bà Kiểng; Trạm 250kVA T18B Lò Đường SCN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/10/2025 14:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm 250kVA T212/1 UBND Thạnh Lợi 4; Trạm 160kVA T9 Chợ Lương Bình; Trạm 2x25kVA Thạnh Hòa 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm 160kVA T162 UBND Lương Hòa; Trạm 3x50kVA T13 Ấp 1 Thạnh Lợi; Trạm 2x37,5kVA UBND Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 22/10/2025 06:30:00 ngày 22/10/2025 Tuyến 478 An Thạnh (trụ 38–135B): một phần ấp 4,5,6 xã An Thạnh, Bến Lức; Tuyến 473 An Thạnh: CN Cty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 22/10/2025 10:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm 2x75kVA T18/1 Nối lưới Mỹ Yên; Trạm 2x50kVA Ngã Ba Phước Tiến; Trạm 3x50kVA Ấp 1 Phước Vân 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 1B An Thạnh, xã Bến Lức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 22/10/2025 12:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm 3x75kVA Ấp 5 Mỹ Yên 1; Trạm 3x37,5kVA T20 Phước Tiến; Trạm 400kVA Y tế Phước Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 14:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm 2x50kVA T15 Ấp 7B Mỹ Yên; Trạm 160kVA T3B HTX Mỹ Trung; Trạm 3x50kVA T117 Gò Đen Long Khê Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 22/10/2025 16:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm 3x50kVA T14 Cầu Ông Thòn; Trạm 2x50kVA T11 Ấp 3A Phước Lợi; Trạm 2x25kVA T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Tuyến 478 An Thạnh (trụ 38–135B): một phần ấp 4,5,6 xã An Thạnh, Bến Lức; Tuyến 473 An Thạnh: CN Cty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 10:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm 2x50kVA Trường Nông Nghiệp; Trạm 2x50kVA T9 Phước Tú; Trạm 250kVA UBND Thanh Phú 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 23/10/2025 12:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm 250kVA Ấp Chánh Long Hiệp 2; Trạm 2x50kVA T21/6 Phước Tĩnh; Trạm 3x37,5kVA T2A Khang An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 14:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm 3x50kVA T8 Long Bình; Trạm 3x50kVA T15 Long Bình; Trạm 2x25kVA T3 Ấp 1 Tân Bửu 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 23/10/2025 16:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm 3x25kVA T5 Khu Tam Bảo Long Bình; Trạm 160kVA T13B/1 Long Bình; Trạm 3x50kVA T16 Ấp 7 Tân Bửu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Nhánh rẽ Gia Miệng, Tân Hòa 2–3–4: ấp 9 xã Lương Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Trạm Chợ Gò Đen 3: ấp Chợ Phước Lợi xã Mỹ Yên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 26/10/2025 11:00:00 ngày 26/10/2025 Cty TNHH CN TM XNK Kim Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 CN Cty CP Vải Đại Kỹ Thuật Việt Nam; Cty TNHH HS Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 09:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 1 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 21/10/2025 09:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 1 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 4 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 15:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 4 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Trung xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 09:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Tây xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 1 xã Tân Lân Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 22/10/2025 11:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Tây xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Tây, Mỹ Điền xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 09:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 09:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần KDC Ấp 1 Long Khê Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 09:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 8 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 09:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 11 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần KDC NT ấp 3 Long Cang 2, ấp 3 xã Long Cang Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 09:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần Khu TĐC Long Cang, ấp 3 xã Long Cang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 13 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 24/10/2025 15:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 13 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp 13 xã Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần xã Mỹ Lệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 26/10/2025 17:00:00 ngày 26/10/2025 Một phần xã Mỹ Lệ và toàn bộ CCN Thép Tây Nam giai đoạn 2 Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Trạm Hậu Thạnh Đông 5 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T250/1 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm Kinh Cò – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 16:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm Chợ Hậu Thạnh – Một phần Ấp Nguyễn Rớt và Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 16:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm Chợ Hậu Thạnh 1 – Một phần Ấp Nguyễn Rớt và Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm Hậu Thạnh Tây 6 – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm Hậu Thạnh Tây 8 – Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm Võ Ngọc Ẩn 3 – Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Trạm T28 Bờ Nam 7 mét - 2 – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 24/10/2025 17:00:00 ngày 24/10/2025 Trạm Bờ Nam 7 mét 1 – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, ấp Tân Hòa, ấp Chánh, xã Đức Huệ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 14:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm T13 nhánh rẽ Kênh Tây, ấp An Định, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30:00 ngày 21/10/2025 15:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm T145 tuyến 477 Đức Huệ, ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 21/10/2025 17:00:00 ngày 21/10/2025 Trạm T137 tuyến 477 Đức Huệ, ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 22/10/2025 09:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T11/1 nhánh rẽ Trại Bí, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:20:00 ngày 22/10/2025 09:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm T12 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp An Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:20:00 ngày 22/10/2025 10:40:00 ngày 22/10/2025 Trạm T97 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T26 Nr Trại Bí, ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:50:00 ngày 22/10/2025 11:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T102 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 14:10:00 ngày 22/10/2025 Trạm T105 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm T26/1 Trại Bí, ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:30:00 ngày 22/10/2025 15:30:00 ngày 22/10/2025 Trạm T12 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm T28 nhánh rẽ Hòa Thuận 2, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:40:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Trạm T22 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 08:40:00 ngày 23/10/2025 Trạm T4 nhánh rẽ Lộ 16, Ấp 2 Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:50:00 ngày 23/10/2025 09:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T17 nhánh rẽ Lộ 16, ấp 2 Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:40:00 ngày 23/10/2025 10:20:00 ngày 23/10/2025 Trạm T14 nhánh rẽ Tuyến 15 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T6 nhánh rẽ Diễm Ngọc, ấp Chánh, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:40:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T2 nhánh rẽ Lộ 19 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 14:10:00 ngày 23/10/2025 Trạm T13 nhánh rẽ Lộ 19 BHN, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm T65 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20:00 ngày 23/10/2025 15:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm T05 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:10:00 ngày 23/10/2025 15:50:00 ngày 23/10/2025 Trạm T14 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30:00 ngày 23/10/2025 17:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T27 nhánh rẽ Lâm Hải, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00:00 ngày 23/10/2025 17:00:00 ngày 23/10/2025 Trạm T13 nhánh rẽ T14 Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/10/2025 06:30:00 ngày 26/10/2025 Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, ấp An Định, xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/10/2025 06:30:00 ngày 26/10/2025 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ, xã Đức Huệ, Một phần xã Đông Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/10/2025 06:30:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 477 Đức Huệ, một phần xã Đức Huệ, xã Bình Thành từ T280 trở về cầu Mỏ Vẹt Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 (Các khu vực, công ty, xã Hiệp Hòa, Đông Thành, Đức Huệ — nhiều điểm khác nhau) Bảo trì, sửa chữa lưới điện / Thí nghiệm, bảo dưỡng Trung, hạ áp 17:30:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, ấp An Định, An Hòa, Sơn Lơi, An Thạnh xã An Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 Tuyến 477 Đức Huệ từ T69 đến T280, một phần xã Đức Huệ, xã Đông Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 61 - xã Bình Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 10:00:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 23/10/2025 11:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 23/10/2025 14:15:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Tân Hiệp - xã Bình Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 26/10/2025 06:30:00 ngày 26/10/2025 ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 26/10/2025 18:00:00 ngày 26/10/2025 ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 21/10/2025 12:00:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 22/10/2025 16:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 25/10/2025 11:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 21/10/2025 16:30:00 ngày 21/10/2025 Nhánh rẽ NC Vĩnh Hoàn (từ trụ 01 đến trụ 12): Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, xã Vĩnh Châu Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 23/10/2025 15:30:00 ngày 23/10/2025 Nhánh rẽ TB Nguyễn Văn Dũng (từ trụ 01 đến trụ 25): Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 23/10/2025 15:30:00 ngày 23/10/2025 Trạm T31 Chốt Dân Quân – HĐB: Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 24/10/2025 11:30:00 ngày 24/10/2025 Nhánh rẽ Hưng Thuận (từ trụ 01 đến trụ 21): Một phần ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 24/10/2025 16:30:00 ngày 24/10/2025 Trạm T74 Rọc Bưng Tró: Một phần ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 21/10/2025 18:30:00 ngày 21/10/2025 Một phần ấp An Tập, xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00:00 ngày 21/10/2025 11:30:00 ngày 21/10/2025 Hộ Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thành Xương, Đỗ Tường Quan, Trần Mỹ Luật, Nguyễn Văn Mười – ấp Hội Xuân, xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 22/10/2025 09:30:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 22/10/2025 12:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Ái Ngãi, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 22/10/2025 15:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 ngày 22/10/2025 17:00:00 ngày 22/10/2025 Một phần ấp 8, xã Tầm Vu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 23/10/2025 18:30:00 ngày 23/10/2025 Một phần ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng – xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 24/10/2025 18:30:00 ngày 24/10/2025 Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 25/10/2025 07:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Trường Xuân (xã Tầm Vu), Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân – xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:40:00 ngày 25/10/2025 07:00:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Bình Trị 1, Bình Trị 2, Vĩnh Viễn – xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:40:00 ngày 25/10/2025 07:20:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 18:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Cầu Đúc, Cầu Ván, Cầu Kinh, Song Tân, Đồng Tre, Long Thuận, Long Thành, Long Trường – xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 25/10/2025 18:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Thanh Tân, Phú Tây A, Phú Tây B, Bình Trị 1, Bình Trị 2, Bình An, Bình Khương, Bình Thới 1, Bình Thới 2, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3 – xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 25/10/2025 18:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 25/10/2025 18:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Bình Trị 1, Vĩnh Viễn, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:30:00 ngày 25/10/2025 18:30:00 ngày 25/10/2025 Một phần ấp Trường Xuân (xã Tầm Vu), Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân – xã An Lục Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện

