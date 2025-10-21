Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm đến tối muộn nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ ba, 11:16 21/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Long An cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm đến tối muộn nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Long An cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21-26/10/2025

Lịch cúp điện Tân An

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 20/10/2025

17:00:00 ngày 20/10/2025

Một phần khu phố Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

08:30:00 ngày 20/10/2025

11:30:00 ngày 20/10/2025

Một phần QL 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Ngãi Lợi B, Bình An B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp 3, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Ngãi Lợi B, Bình An B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần đường Lê Minh Xuân, ấp Bình Trung, ấp Nhơn Trị, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:00:00 ngày 25/10/2025

11:30:00 ngày 25/10/2025

Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần đường Lê Thị Điền, phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:30:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/10/2025

06:30:00 ngày 26/10/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần phường Long An, phường Khánh Hậu, toàn bộ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

16:00:00 ngày 21/10/2025

NR KCN IDICO (chưa có khách hàng)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

14:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần Ấp Cầu Xây (KDC Thị Trấn 2), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 25/10/2025

17:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần Ấp Cầu Xây (Khu Nhà Thiếu Nhi cũ), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đức Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 21/10/2025

11:30:00 21/10/2025

Cơ sở Nguyễn Cao

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 21/10/2025

17:00:00 21/10/2025

Ấp 2, xã Hựu Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 21/10/2025

09:30:00 21/10/2025

Cty Hồ Ngọc Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 21/10/2025

10:10:00 21/10/2025

Cty Đại Toàn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:20:00 21/10/2025

11:00:00 21/10/2025

Cty Việt Sáng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 21/10/2025

11:40:00 21/10/2025

Cty Cầu Vồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 21/10/2025

13:40:00 21/10/2025

Cty TNHH Protex Global Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 21/10/2025

16:30:00 21/10/2025

Cty Hoàng Minh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 21/10/2025

14:40:00 21/10/2025

Cty TNHH Pan Globe Enterprise

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 21/10/2025

15:40:00 21/10/2025

HKD Ngô Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/10/2025

11:30:00 22/10/2025

Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 22/10/2025

17:00:00 22/10/2025

Cty Sanaga

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 22/10/2025

11:00:00 22/10/2025

HKD Giang Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 22/10/2025

10:30:00 22/10/2025

Cty Đại Vĩnh Tiến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 22/10/2025

10:30:00 22/10/2025

Cty Cường Phát Long An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 22/10/2025

10:30:00 22/10/2025

Cty Amer Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 22/10/2025

14:30:00 22/10/2025

Cơ sở Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 22/10/2025

17:00:00 22/10/2025

Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 22/10/2025

16:00:00 22/10/2025

Cty Organic Sài Gòn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/10/2025

09:00:00 23/10/2025

Cty Phan Thị Phương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 23/10/2025

09:30:00 23/10/2025

Cty Biotech

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:10:00 23/10/2025

10:00:00 23/10/2025

Cty Ri Jie

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:10:00 23/10/2025

10:40:00 23/10/2025

Cty Thuận Thiên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 23/10/2025

11:40:00 23/10/2025

Cty TDH

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 23/10/2025

14:40:00 23/10/2025

Cty Màn Nông Nghiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 23/10/2025

16:00:00 23/10/2025

Cty Hào Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 23/10/2025

15:40:00 23/10/2025

Cty Bảo An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 23/10/2025

16:00:00 23/10/2025

Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 24/10/2025

17:00:00 24/10/2025

Cty Thắng Lợi Home

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 25/10/2025

16:00:00 25/10/2025

Một phần xã Hậu Nghĩa, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 26/10/2025

06:00:00 26/10/2025

Một phần xã Hậu Nghĩa, An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 26/10/2025

14:00:00 26/10/2025

Một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 26/10/2025

18:00:00 26/10/2025

Một phần xã Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

16:30:00 ngày 21/10/2025

Nhánh rẽ Cống Bào Sình - Tắc Ba Cao, Ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm T2 Tân Phước: Đường hẻm sau UB xã Tân Kim (cũ), Ấp Tân Phước, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T3 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T4/1 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T4A/1 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm KDC Huỳnh Văn Hội: Đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm T10/4 Hương Lộ 20: Đường Tập Đoàn 4 đi Đình Long Phú, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

13:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm T11A/6 Tân Phước: Đường hẻm Vườn Lan, Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Chuyển tải hạ thế

04:30:00 ngày 26/10/2025

05:00:00 ngày 26/10/2025

Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1–4, Tân Điền, Tân Điền 1: Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

04:30:00 ngày 26/10/2025

05:00:00 ngày 26/10/2025

Nr Long Thượng, Nr Long Hưng, Nr Long Hưng 2: Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 471 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 473 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 475 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 477 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 479 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 26/10/2025

18:30:00 ngày 26/10/2025

Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1–4, Tân Điền, Tân Điền 1: Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

18:00:00 ngày 26/10/2025

18:30:00 ngày 26/10/2025

Nr Long Thượng, Nr Long Hưng, Nr Long Hưng 2: Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Kiến Tường

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

08:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm T213 Kinh 79-3: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 21/10/2025

10:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm T167 Kinh 79-1: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm T154 Thạnh Hưng 5: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/10/2025

14:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm T149 Thạnh Hưng: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 21/10/2025

16:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm T135 Thạnh Hưng: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

08:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T17 Quảng Cục: một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 22/10/2025

10:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T21 Quảng Cục 3: một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T79 Ấp 3 Tân Lập 1: một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 22/10/2025

14:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T5 Ấp 1 Tân Lập: một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 22/10/2025

16:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T160 Tân Lập 4: một phần ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Lức

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

10:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm 2x37,5kVA T110/1 Ấp 3 An Thạnh; Trạm 3x50kVA T129/1 Thạnh Hòa; Trạm 160kVA KDC Thạnh Đức 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 21/10/2025

12:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm 250kVA T8B/1 Ấp 4 Lương Bình; Trạm 2x37,5kVA T10 Kênh Bà Kiểng; Trạm 250kVA T18B Lò Đường SCN

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/10/2025

14:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm 250kVA T212/1 UBND Thạnh Lợi 4; Trạm 160kVA T9 Chợ Lương Bình; Trạm 2x25kVA Thạnh Hòa 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 21/10/2025

16:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm 160kVA T162 UBND Lương Hòa; Trạm 3x50kVA T13 Ấp 1 Thạnh Lợi; Trạm 2x37,5kVA UBND Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 22/10/2025

06:30:00 ngày 22/10/2025

Tuyến 478 An Thạnh (trụ 38–135B): một phần ấp 4,5,6 xã An Thạnh, Bến Lức; Tuyến 473 An Thạnh: CN Cty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 22/10/2025

10:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm 2x75kVA T18/1 Nối lưới Mỹ Yên; Trạm 2x50kVA Ngã Ba Phước Tiến; Trạm 3x50kVA Ấp 1 Phước Vân 1

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/10/2025

15:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp 1B An Thạnh, xã Bến Lức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 22/10/2025

12:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm 3x75kVA Ấp 5 Mỹ Yên 1; Trạm 3x37,5kVA T20 Phước Tiến; Trạm 400kVA Y tế Phước Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 22/10/2025

14:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm 2x50kVA T15 Ấp 7B Mỹ Yên; Trạm 160kVA T3B HTX Mỹ Trung; Trạm 3x50kVA T117 Gò Đen Long Khê

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 22/10/2025

16:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm 3x50kVA T14 Cầu Ông Thòn; Trạm 2x50kVA T11 Ấp 3A Phước Lợi; Trạm 2x25kVA T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Tuyến 478 An Thạnh (trụ 38–135B): một phần ấp 4,5,6 xã An Thạnh, Bến Lức; Tuyến 473 An Thạnh: CN Cty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

10:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm 2x50kVA Trường Nông Nghiệp; Trạm 2x50kVA T9 Phước Tú; Trạm 250kVA UBND Thanh Phú 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 23/10/2025

12:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm 250kVA Ấp Chánh Long Hiệp 2; Trạm 2x50kVA T21/6 Phước Tĩnh; Trạm 3x37,5kVA T2A Khang An

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

14:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm 3x50kVA T8 Long Bình; Trạm 3x50kVA T15 Long Bình; Trạm 2x25kVA T3 Ấp 1 Tân Bửu 2

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 23/10/2025

16:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm 3x25kVA T5 Khu Tam Bảo Long Bình; Trạm 160kVA T13B/1 Long Bình; Trạm 3x50kVA T16 Ấp 7 Tân Bửu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 25/10/2025

11:30:00 ngày 25/10/2025

Nhánh rẽ Gia Miệng, Tân Hòa 2–3–4: ấp 9 xã Lương Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 25/10/2025

11:30:00 ngày 25/10/2025

Trạm Chợ Gò Đen 3: ấp Chợ Phước Lợi xã Mỹ Yên

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 26/10/2025

11:00:00 ngày 26/10/2025

Cty TNHH CN TM XNK Kim Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

CN Cty CP Vải Đại Kỹ Thuật Việt Nam; Cty TNHH HS

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cần Đước

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

09:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 1 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 21/10/2025

09:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 1 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 4 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 21/10/2025

15:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 4 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Trung xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/10/2025

09:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Tây xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp 1 xã Tân Lân

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 22/10/2025

11:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Tây xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Tây, Mỹ Điền xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

15:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

15:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

09:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

09:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần KDC Ấp 1 Long Khê

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

15:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

09:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp 8 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

09:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp 11 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần KDC NT ấp 3 Long Cang 2, ấp 3 xã Long Cang

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần Khu TĐC Long Cang, ấp 3 xã Long Cang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp 13 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 24/10/2025

15:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp 13 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp 13 xã Cần Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần xã Mỹ Lệ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 26/10/2025

17:00:00 ngày 26/10/2025

Một phần xã Mỹ Lệ và toàn bộ CCN Thép Tây Nam giai đoạn 2

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Trạm Hậu Thạnh Đông 5 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T250/1 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm Kinh Cò – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

16:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm Chợ Hậu Thạnh – Một phần Ấp Nguyễn Rớt và Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

16:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm Chợ Hậu Thạnh 1 – Một phần Ấp Nguyễn Rớt và Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm Hậu Thạnh Tây 6 – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm Hậu Thạnh Tây 8 – Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm Võ Ngọc Ẩn 3 – Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Trạm T28 Bờ Nam 7 mét - 2 – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 24/10/2025

17:00:00 ngày 24/10/2025

Trạm Bờ Nam 7 mét 1 – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Trụ

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Đức Huệ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, ấp Tân Hòa, ấp Chánh, xã Đức Huệ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

14:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm T13 nhánh rẽ Kênh Tây, ấp An Định, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30:00 ngày 21/10/2025

15:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm T145 tuyến 477 Đức Huệ, ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 21/10/2025

17:00:00 ngày 21/10/2025

Trạm T137 tuyến 477 Đức Huệ, ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 22/10/2025

09:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T11/1 nhánh rẽ Trại Bí, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:20:00 ngày 22/10/2025

09:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm T12 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp An Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:20:00 ngày 22/10/2025

10:40:00 ngày 22/10/2025

Trạm T97 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T26 Nr Trại Bí, ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:50:00 ngày 22/10/2025

11:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T102 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

14:10:00 ngày 22/10/2025

Trạm T105 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

15:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm T26/1 Trại Bí, ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:30:00 ngày 22/10/2025

15:30:00 ngày 22/10/2025

Trạm T12 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm T28 nhánh rẽ Hòa Thuận 2, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:40:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Trạm T22 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

08:40:00 ngày 23/10/2025

Trạm T4 nhánh rẽ Lộ 16, Ấp 2 Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:50:00 ngày 23/10/2025

09:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T17 nhánh rẽ Lộ 16, ấp 2 Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:40:00 ngày 23/10/2025

10:20:00 ngày 23/10/2025

Trạm T14 nhánh rẽ Tuyến 15 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T6 nhánh rẽ Diễm Ngọc, ấp Chánh, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:40:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T2 nhánh rẽ Lộ 19 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

14:10:00 ngày 23/10/2025

Trạm T13 nhánh rẽ Lộ 19 BHN, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

15:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm T65 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:20:00 ngày 23/10/2025

15:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm T05 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:10:00 ngày 23/10/2025

15:50:00 ngày 23/10/2025

Trạm T14 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:30:00 ngày 23/10/2025

17:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T27 nhánh rẽ Lâm Hải, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00:00 ngày 23/10/2025

17:00:00 ngày 23/10/2025

Trạm T13 nhánh rẽ T14 Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/10/2025

06:30:00 ngày 26/10/2025

Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, ấp An Định, xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/10/2025

06:30:00 ngày 26/10/2025

Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ, xã Đức Huệ, Một phần xã Đông Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/10/2025

06:30:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 477 Đức Huệ, một phần xã Đức Huệ, xã Bình Thành từ T280 trở về cầu Mỏ Vẹt

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

(Các khu vực, công ty, xã Hiệp Hòa, Đông Thành, Đức Huệ — nhiều điểm khác nhau)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện / Thí nghiệm, bảo dưỡng Trung, hạ áp

17:30:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, ấp An Định, An Hòa, Sơn Lơi, An Thạnh xã An Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

Tuyến 477 Đức Huệ từ T69 đến T280, một phần xã Đức Huệ, xã Đông Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 61 - xã Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

10:00:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 23/10/2025

11:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 23/10/2025

14:15:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Tân Hiệp - xã Bình Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 26/10/2025

06:30:00 ngày 26/10/2025

ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 26/10/2025

18:00:00 ngày 26/10/2025

ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 21/10/2025

12:00:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 21/10/2025

16:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 22/10/2025

16:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 25/10/2025

11:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hưng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 21/10/2025

16:30:00 ngày 21/10/2025

Nhánh rẽ NC Vĩnh Hoàn (từ trụ 01 đến trụ 12): Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, xã Vĩnh Châu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 23/10/2025

15:30:00 ngày 23/10/2025

Nhánh rẽ TB Nguyễn Văn Dũng (từ trụ 01 đến trụ 25): Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 23/10/2025

15:30:00 ngày 23/10/2025

Trạm T31 Chốt Dân Quân – HĐB: Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 24/10/2025

11:30:00 ngày 24/10/2025

Nhánh rẽ Hưng Thuận (từ trụ 01 đến trụ 21): Một phần ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 24/10/2025

16:30:00 ngày 24/10/2025

Trạm T74 Rọc Bưng Tró: Một phần ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tầm Vu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 21/10/2025

18:30:00 ngày 21/10/2025

Một phần ấp An Tập, xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 21/10/2025

11:30:00 ngày 21/10/2025

Hộ Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thành Xương, Đỗ Tường Quan, Trần Mỹ Luật, Nguyễn Văn Mười – ấp Hội Xuân, xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 22/10/2025

09:30:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 22/10/2025

12:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Ái Ngãi, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 22/10/2025

15:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 22/10/2025

17:00:00 ngày 22/10/2025

Một phần ấp 8, xã Tầm Vu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 23/10/2025

18:30:00 ngày 23/10/2025

Một phần ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng – xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 24/10/2025

18:30:00 ngày 24/10/2025

Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 25/10/2025

07:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Trường Xuân (xã Tầm Vu), Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân – xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:40:00 ngày 25/10/2025

07:00:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Bình Trị 1, Bình Trị 2, Vĩnh Viễn – xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:40:00 ngày 25/10/2025

07:20:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

18:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Cầu Đúc, Cầu Ván, Cầu Kinh, Song Tân, Đồng Tre, Long Thuận, Long Thành, Long Trường – xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 25/10/2025

18:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Thanh Tân, Phú Tây A, Phú Tây B, Bình Trị 1, Bình Trị 2, Bình An, Bình Khương, Bình Thới 1, Bình Thới 2, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3 – xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 25/10/2025

18:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 25/10/2025

18:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Bình Trị 1, Vĩnh Viễn, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:30:00 ngày 25/10/2025

18:30:00 ngày 25/10/2025

Một phần ấp Trường Xuân (xã Tầm Vu), Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân – xã An Lục Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Tags:

