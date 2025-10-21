Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 21-26/10/2025: Cúp điện từ sáng sớm đến tối muộn nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tuần này, nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 21-26/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21-26/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 21-26/10/2025
Lịch cúp điện Tân An
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 20/10/2025
17:00:00 ngày 20/10/2025
Một phần khu phố Giồng Dinh, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
08:30:00 ngày 20/10/2025
11:30:00 ngày 20/10/2025
Một phần QL 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Ngãi Lợi B, Bình An B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp 3, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Ngãi Lợi B, Bình An B, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần đường Lê Minh Xuân, ấp Bình Trung, ấp Nhơn Trị, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần đường Lê Thị Điền, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:30:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Hoàng Nguyễn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/10/2025
06:30:00 ngày 26/10/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần phường Long An, phường Khánh Hậu, toàn bộ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
16:00:00 ngày 21/10/2025
NR KCN IDICO (chưa có khách hàng)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần Phường Long An, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
14:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần Ấp Cầu Xây (KDC Thị Trấn 2), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 25/10/2025
17:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần Ấp Cầu Xây (Khu Nhà Thiếu Nhi cũ), xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 21/10/2025
11:30:00 21/10/2025
Cơ sở Nguyễn Cao
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 21/10/2025
17:00:00 21/10/2025
Ấp 2, xã Hựu Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 21/10/2025
09:30:00 21/10/2025
Cty Hồ Ngọc Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 21/10/2025
10:10:00 21/10/2025
Cty Đại Toàn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:20:00 21/10/2025
11:00:00 21/10/2025
Cty Việt Sáng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 21/10/2025
11:40:00 21/10/2025
Cty Cầu Vồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 21/10/2025
13:40:00 21/10/2025
Cty TNHH Protex Global Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 21/10/2025
16:30:00 21/10/2025
Cty Hoàng Minh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 21/10/2025
14:40:00 21/10/2025
Cty TNHH Pan Globe Enterprise
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 21/10/2025
15:40:00 21/10/2025
HKD Ngô Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/10/2025
11:30:00 22/10/2025
Ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 22/10/2025
17:00:00 22/10/2025
Cty Sanaga
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 22/10/2025
11:00:00 22/10/2025
HKD Giang Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 22/10/2025
10:30:00 22/10/2025
Cty Đại Vĩnh Tiến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 22/10/2025
10:30:00 22/10/2025
Cty Cường Phát Long An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 22/10/2025
10:30:00 22/10/2025
Cty Amer Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 22/10/2025
14:30:00 22/10/2025
Cơ sở Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 22/10/2025
17:00:00 22/10/2025
Ấp Chánh, xã Hậu Nghĩa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 22/10/2025
16:00:00 22/10/2025
Cty Organic Sài Gòn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/10/2025
09:00:00 23/10/2025
Cty Phan Thị Phương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 23/10/2025
09:30:00 23/10/2025
Cty Biotech
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:10:00 23/10/2025
10:00:00 23/10/2025
Cty Ri Jie
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:10:00 23/10/2025
10:40:00 23/10/2025
Cty Thuận Thiên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 23/10/2025
11:40:00 23/10/2025
Cty TDH
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 23/10/2025
14:40:00 23/10/2025
Cty Màn Nông Nghiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 23/10/2025
16:00:00 23/10/2025
Cty Hào Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 23/10/2025
15:40:00 23/10/2025
Cty Bảo An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 23/10/2025
16:00:00 23/10/2025
Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 24/10/2025
17:00:00 24/10/2025
Cty Thắng Lợi Home
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 25/10/2025
16:00:00 25/10/2025
Một phần xã Hậu Nghĩa, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 26/10/2025
06:00:00 26/10/2025
Một phần xã Hậu Nghĩa, An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 26/10/2025
14:00:00 26/10/2025
Một phần xã Hòa Khánh, Đức Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 26/10/2025
18:00:00 26/10/2025
Một phần xã Hiệp Hòa, Hậu Nghĩa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
16:30:00 ngày 21/10/2025
Nhánh rẽ Cống Bào Sình - Tắc Ba Cao, Ấp Vĩnh Thạnh, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm T2 Tân Phước: Đường hẻm sau UB xã Tân Kim (cũ), Ấp Tân Phước, Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T3 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T4/1 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T4A/1 Hương Lộ 20: Đầu đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm KDC Huỳnh Văn Hội: Đường Tập Đoàn 4, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm T10/4 Hương Lộ 20: Đường Tập Đoàn 4 đi Đình Long Phú, Ấp Kim Điền, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
13:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm T11A/6 Tân Phước: Đường hẻm Vườn Lan, Ấp Tân Phước, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Chuyển tải hạ thế
04:30:00 ngày 26/10/2025
05:00:00 ngày 26/10/2025
Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1–4, Tân Điền, Tân Điền 1: Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
04:30:00 ngày 26/10/2025
05:00:00 ngày 26/10/2025
Nr Long Thượng, Nr Long Hưng, Nr Long Hưng 2: Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 471 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 473 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 475 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, Mỹ Lộc, Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 477 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 479 Cần Giuộc: Một phần xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 26/10/2025
18:30:00 ngày 26/10/2025
Nhánh rẽ Long Thượng, Long Thượng 1–4, Tân Điền, Tân Điền 1: Ấp Long Hưng, Long Thới, Long Thạnh, Tân Điền, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
18:00:00 ngày 26/10/2025
18:30:00 ngày 26/10/2025
Nr Long Thượng, Nr Long Hưng, Nr Long Hưng 2: Ấp Phước Lý, Vĩnh Phước, Long Hưng, Long Thạnh, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Kiến Tường
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
08:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm T213 Kinh 79-3: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 21/10/2025
10:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm T167 Kinh 79-1: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm T154 Thạnh Hưng 5: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/10/2025
14:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm T149 Thạnh Hưng: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 21/10/2025
16:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm T135 Thạnh Hưng: một phần ấp Bàu Môn, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
08:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T17 Quảng Cục: một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 22/10/2025
10:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T21 Quảng Cục 3: một phần phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T79 Ấp 3 Tân Lập 1: một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 22/10/2025
14:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T5 Ấp 1 Tân Lập: một phần ấp 3, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 22/10/2025
16:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T160 Tân Lập 4: một phần ấp 5, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
10:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm 2x37,5kVA T110/1 Ấp 3 An Thạnh; Trạm 3x50kVA T129/1 Thạnh Hòa; Trạm 160kVA KDC Thạnh Đức 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 21/10/2025
12:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm 250kVA T8B/1 Ấp 4 Lương Bình; Trạm 2x37,5kVA T10 Kênh Bà Kiểng; Trạm 250kVA T18B Lò Đường SCN
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/10/2025
14:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm 250kVA T212/1 UBND Thạnh Lợi 4; Trạm 160kVA T9 Chợ Lương Bình; Trạm 2x25kVA Thạnh Hòa 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 21/10/2025
16:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm 160kVA T162 UBND Lương Hòa; Trạm 3x50kVA T13 Ấp 1 Thạnh Lợi; Trạm 2x37,5kVA UBND Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 22/10/2025
06:30:00 ngày 22/10/2025
Tuyến 478 An Thạnh (trụ 38–135B): một phần ấp 4,5,6 xã An Thạnh, Bến Lức; Tuyến 473 An Thạnh: CN Cty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 22/10/2025
10:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm 2x75kVA T18/1 Nối lưới Mỹ Yên; Trạm 2x50kVA Ngã Ba Phước Tiến; Trạm 3x50kVA Ấp 1 Phước Vân 1
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
15:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp 1B An Thạnh, xã Bến Lức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 22/10/2025
12:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm 3x75kVA Ấp 5 Mỹ Yên 1; Trạm 3x37,5kVA T20 Phước Tiến; Trạm 400kVA Y tế Phước Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 22/10/2025
14:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm 2x50kVA T15 Ấp 7B Mỹ Yên; Trạm 160kVA T3B HTX Mỹ Trung; Trạm 3x50kVA T117 Gò Đen Long Khê
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 22/10/2025
16:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm 3x50kVA T14 Cầu Ông Thòn; Trạm 2x50kVA T11 Ấp 3A Phước Lợi; Trạm 2x25kVA T4 HTX Mỹ Trung Nối Dài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Tuyến 478 An Thạnh (trụ 38–135B): một phần ấp 4,5,6 xã An Thạnh, Bến Lức; Tuyến 473 An Thạnh: CN Cty TNHH Nước Giải khát Coca-Cola Việt Nam
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
10:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm 2x50kVA Trường Nông Nghiệp; Trạm 2x50kVA T9 Phước Tú; Trạm 250kVA UBND Thanh Phú 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 23/10/2025
12:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm 250kVA Ấp Chánh Long Hiệp 2; Trạm 2x50kVA T21/6 Phước Tĩnh; Trạm 3x37,5kVA T2A Khang An
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
14:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm 3x50kVA T8 Long Bình; Trạm 3x50kVA T15 Long Bình; Trạm 2x25kVA T3 Ấp 1 Tân Bửu 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 23/10/2025
16:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm 3x25kVA T5 Khu Tam Bảo Long Bình; Trạm 160kVA T13B/1 Long Bình; Trạm 3x50kVA T16 Ấp 7 Tân Bửu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Nhánh rẽ Gia Miệng, Tân Hòa 2–3–4: ấp 9 xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Trạm Chợ Gò Đen 3: ấp Chợ Phước Lợi xã Mỹ Yên
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 26/10/2025
11:00:00 ngày 26/10/2025
Cty TNHH CN TM XNK Kim Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
CN Cty CP Vải Đại Kỹ Thuật Việt Nam; Cty TNHH HS
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
09:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp 1 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 21/10/2025
09:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Bà Chủ xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp 1 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp 4 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
15:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp 4 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Tân Mỹ xã Mỹ Lệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Trung xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
09:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Tây xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp 1 xã Tân Lân
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 22/10/2025
11:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Tây xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Tây, Mỹ Điền xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
15:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Mỹ Điền xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
15:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Hựu Lộc xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
09:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Rạch Đào xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
09:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần KDC Ấp 1 Long Khê
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Long Ninh xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
15:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp 2, 5 xã Tân Lân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Rạch Cát xã Long Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
09:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp 8 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
09:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp 11 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần KDC NT ấp 3 Long Cang 2, ấp 3 xã Long Cang
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần Khu TĐC Long Cang, ấp 3 xã Long Cang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp 13 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 24/10/2025
15:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp 13 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp 13 xã Cần Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần xã Mỹ Lệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 26/10/2025
17:00:00 ngày 26/10/2025
Một phần xã Mỹ Lệ và toàn bộ CCN Thép Tây Nam giai đoạn 2
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Trạm Hậu Thạnh Đông 5 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm Bờ Bắc Dương Văn Dương T250/1 – Một phần Ấp Hoàng Mai, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm Kinh Cò – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
16:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm Chợ Hậu Thạnh – Một phần Ấp Nguyễn Rớt và Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
16:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm Chợ Hậu Thạnh 1 – Một phần Ấp Nguyễn Rớt và Ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm Hậu Thạnh Tây 6 – Một phần Ấp Nguyễn Khõe, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm Hậu Thạnh Tây 8 – Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm Võ Ngọc Ẩn 3 – Một phần Ấp Ngọc Ân, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Trạm T28 Bờ Nam 7 mét - 2 – Một phần Ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn Hòa Lập, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 24/10/2025
17:00:00 ngày 24/10/2025
Trạm Bờ Nam 7 mét 1 – Một phần Ấp Nhơn Hòa, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Đức Huệ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, ấp Tân Hòa, ấp Chánh, xã Đức Huệ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
14:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm T13 nhánh rẽ Kênh Tây, ấp An Định, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 ngày 21/10/2025
15:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm T145 tuyến 477 Đức Huệ, ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 21/10/2025
17:00:00 ngày 21/10/2025
Trạm T137 tuyến 477 Đức Huệ, ấp Hòa Tây, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 22/10/2025
09:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T11/1 nhánh rẽ Trại Bí, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:20:00 ngày 22/10/2025
09:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm T12 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp An Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:20:00 ngày 22/10/2025
10:40:00 ngày 22/10/2025
Trạm T97 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T26 Nr Trại Bí, ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:50:00 ngày 22/10/2025
11:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T102 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
14:10:00 ngày 22/10/2025
Trạm T105 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
15:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm T26/1 Trại Bí, ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:30:00 ngày 22/10/2025
15:30:00 ngày 22/10/2025
Trạm T12 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm T28 nhánh rẽ Hòa Thuận 2, ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:40:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Trạm T22 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
08:40:00 ngày 23/10/2025
Trạm T4 nhánh rẽ Lộ 16, Ấp 2 Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:50:00 ngày 23/10/2025
09:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T17 nhánh rẽ Lộ 16, ấp 2 Bình Hòa Nam, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:40:00 ngày 23/10/2025
10:20:00 ngày 23/10/2025
Trạm T14 nhánh rẽ Tuyến 15 Bình Hòa Nam, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T6 nhánh rẽ Diễm Ngọc, ấp Chánh, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:40:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T2 nhánh rẽ Lộ 19 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
14:10:00 ngày 23/10/2025
Trạm T13 nhánh rẽ Lộ 19 BHN, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
15:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm T65 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20:00 ngày 23/10/2025
15:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm T05 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:10:00 ngày 23/10/2025
15:50:00 ngày 23/10/2025
Trạm T14 nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30:00 ngày 23/10/2025
17:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T27 nhánh rẽ Lâm Hải, ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00:00 ngày 23/10/2025
17:00:00 ngày 23/10/2025
Trạm T13 nhánh rẽ T14 Ấp 1 Bình Hòa Nam, ấp Bình Phú, xã Đức Huệ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/10/2025
06:30:00 ngày 26/10/2025
Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, ấp An Định, xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/10/2025
06:30:00 ngày 26/10/2025
Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Ấp 1 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ, xã Đức Huệ, Một phần xã Đông Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/10/2025
06:30:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 477 Đức Huệ, một phần xã Đức Huệ, xã Bình Thành từ T280 trở về cầu Mỏ Vẹt
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
(Các khu vực, công ty, xã Hiệp Hòa, Đông Thành, Đức Huệ — nhiều điểm khác nhau)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện / Thí nghiệm, bảo dưỡng Trung, hạ áp
17:30:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Nhánh rẽ An Ninh Tây, từ T22 đến T66, ấp An Định, An Hòa, Sơn Lơi, An Thạnh xã An Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
Tuyến 477 Đức Huệ từ T69 đến T280, một phần xã Đức Huệ, xã Đông Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp 61 - xã Bình Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
10:00:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 23/10/2025
11:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 23/10/2025
14:15:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Tân Hiệp - xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 26/10/2025
06:30:00 ngày 26/10/2025
ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 26/10/2025
18:00:00 ngày 26/10/2025
ấp Gãy, ấp 61, ấp Mỏ Vẹt, ấp Thuận Hiệp, ấp Tân Hiệp, ấp Đồng Khởi - xã Bình Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 21/10/2025
12:00:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 21/10/2025
16:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 22/10/2025
16:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 25/10/2025
11:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hưng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 21/10/2025
16:30:00 ngày 21/10/2025
Nhánh rẽ NC Vĩnh Hoàn (từ trụ 01 đến trụ 12): Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, xã Vĩnh Châu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 23/10/2025
15:30:00 ngày 23/10/2025
Nhánh rẽ TB Nguyễn Văn Dũng (từ trụ 01 đến trụ 25): Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 23/10/2025
15:30:00 ngày 23/10/2025
Trạm T31 Chốt Dân Quân – HĐB: Một phần ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 24/10/2025
11:30:00 ngày 24/10/2025
Nhánh rẽ Hưng Thuận (từ trụ 01 đến trụ 21): Một phần ấp Kinh Mới, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 24/10/2025
16:30:00 ngày 24/10/2025
Trạm T74 Rọc Bưng Tró: Một phần ấp Sông Trăng, xã Hưng Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 21/10/2025
18:30:00 ngày 21/10/2025
Một phần ấp An Tập, xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 21/10/2025
11:30:00 ngày 21/10/2025
Hộ Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Thành Xương, Đỗ Tường Quan, Trần Mỹ Luật, Nguyễn Văn Mười – ấp Hội Xuân, xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 22/10/2025
09:30:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Bình Trị 2, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 22/10/2025
12:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Ái Ngãi, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 22/10/2025
15:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp Phú Xuân 2, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 22/10/2025
17:00:00 ngày 22/10/2025
Một phần ấp 8, xã Tầm Vu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 23/10/2025
18:30:00 ngày 23/10/2025
Một phần ấp Long Thuận, Long Bình, Long Trường, Long An, Long Thạnh, Long Hưng – xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 24/10/2025
18:30:00 ngày 24/10/2025
Một phần ấp Hòa Phú 1, xã Vĩnh Công
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 25/10/2025
07:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Trường Xuân (xã Tầm Vu), Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân – xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:40:00 ngày 25/10/2025
07:00:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Bình Trị 1, Bình Trị 2, Vĩnh Viễn – xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:40:00 ngày 25/10/2025
07:20:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
18:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Cầu Đúc, Cầu Ván, Cầu Kinh, Song Tân, Đồng Tre, Long Thuận, Long Thành, Long Trường – xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 25/10/2025
18:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Thanh Tân, Phú Tây A, Phú Tây B, Bình Trị 1, Bình Trị 2, Bình An, Bình Khương, Bình Thới 1, Bình Thới 2, Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3 – xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 25/10/2025
18:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Thanh Tân, Thanh Quới, Thanh Bình 2, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 25/10/2025
18:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Bình Trị 1, Vĩnh Viễn, Xuân Hòa 1,2 – xã Thuận Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:30:00 ngày 25/10/2025
18:30:00 ngày 25/10/2025
Một phần ấp Trường Xuân (xã Tầm Vu), Hội Xuân, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân – xã An Lục Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
