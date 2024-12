Loại rau mùa đông giúp ổn định đường huyết, người bệnh tiểu đường nên ăn để kéo dài tuổi thọ

Loại quả ngọt lịm có chỉ số đường huyết thấp đang bán đầy chợ Việt, người bệnh tiểu đường ăn theo cách này để kéo dài tuổi thọ GĐXH - Người bệnh tiểu đường có thể ăn quả vú sữa bởi đây là loại quả có chỉ số đường huyết thấp (GI = 28), có thể sử dụng trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2.

Người bệnh tiểu đường ăn rau cải chíp có tốt không?

Mặc dù cải chíp được trồng quanh năm nhưng đúng mùa nhất là vào mùa đông, mùa xuân. Cũng giống như các loại rau lá xanh và rau họ cải khác, cải chíp chứa nhiều chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe, bao gồm nhiều loại vitamin và khoáng chất như phốt pho, kẽm, natri, đồng, mangan, selen, niacin, folate, choline, beta-carotene và vitamin

Vì có lượng khoáng chất lớn ăn cải chíp thường xuyên sẽ có tác động tích cực đến cấu trúc và mật độ xương, ngăn ngừa sự khởi phát của bệnh loãng xương cũng như hạn chế các bệnh về xương liên quan đến tuổi tác.

Trong rau cải chíp có chứa choline, một chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giảm mức độ viêm. Nó cũng được gọi là chất giảm viêm vì hạn chế sự khởi đầu của các vấn đề liên quan đến viêm như đau khớp và viêm khớp.

Không chỉ vậy, cải chíp còn là thực phẩm thích hợp với người bệnh tiểu đường. Một số nghiên cứu đã tiết lộ rằng, các loại rau họ cải có tác động tích cực đến bệnh tiểu đường, giúp làm giảm căng thẳng trong các mạch máu, duy trì ổn định đường huyết và không làm tăng lượng đường trong máu. Cải chíp cũng được chứng minh là có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bất ngờ công dụng của rau cải chíp

Giúp làm đẹp da

Trong 70gr cải chíp sống có chứa tới 31,5mg vitamin C. Như đã nói, vitamin C là chất dinh dưỡng có đặc tính chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương da do ánh nắng mặt trời, ô nhiễm không khí… Vitamin C cũng làm mờ nếp nhăn trên da bằng cách kích thích sản xuất collagen, protein quan trọng đối với độ đàn hồi của làn da.

Giúp tăng miễn dịch

Cải chíp chứa selen, chất khoáng được biết đến là chất giải độc kỳ diệu chuyên "săn bẫy" các kim loại nặng độc hại, rồi thải trừ chúng ra khỏi cơ thể. Các nhà khoa học cũng đã chứng minh, selen đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phản ứng miễn dịch bằng cách kích thích tế bào T "sát thủ" phân chia để tăng số lượng, di chuyển ra khỏi hạch bạch huyết để tiêu diệt các tế bào bị bệnh (chẳng hạn như những tế bào bị nhiễm virus).

Phòng bệnh tim mạch

Vitamin B6 và folate trong cải chíp ngăn chặn sự tích tụ homocysteine - một phân tử gồm 20 acid amin (acid amin là các phân tử cần để cơ thể tổng hợp tất cả protein). Homocysteine cao là một nguyên nhân phổ biến của viêm động mạch và do đó nó cũng gắn liền với bệnh tim mạch nguy hiểm tới tính mạng.

Giúp tăng mật độ xương

Cải chíp chứa một loạt các chất dinh dưỡng tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe của xương bao gồm: Sắt, canxi, phốt pho, magie và vitamin K.

Khoáng chất chính được tìm thấy trong xương và răng được tạo thành từ canxi và phốt pho. Vitamin K được chứng minh làm tăng mật độ xương ở những người bị loãng xương cũng như giảm tỷ lệ gãy xương. Sự kết hợp của các khoáng chất này góp phần rất lớn vào sự phát triển và duy trì xương và cơ bắp khỏe mạnh.

Giúp phòng ngừa ung thư

Cải chíp nói riêng và các loại rau họ cải nói chung có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Nghiên cứu cho thấy một số người ăn rau họ cải thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư phổi, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư ruột kết thấp hơn.

Cải chíp cũng có chứa vitamin C, vitamin E và beta-carotene – những chất dinh dưỡng hoạt động như chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào chống lại các gốc tự do. Theo các nhà khoa học, các gốc tự do sản sinh quá mức có thể gây nên đột biến DNA, sinh ra các tế bào lạ trong cơ thể, các tế bào lạ này sẽ phát triển vô tổ chức và gây ung thư.

Ảnh minh họa

Người bệnh tiểu đường ăn rau cải chíp cần biết điều này

Rau cải chíp mang lại một số lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên có thể gây ra bất lợi trong những trường hợp sau:

Hạn chế ăn sống

Cải chíp sống chứa một loại enzyme là myrosinase có thể ngăn cơ thể hấp thụ i ốt, cản trở chức năng tuyến giáp. Việc nấu chín sẽ ngăn chặn được loại enzyme này. Do đó, tốt nhất bạn không nên ăn cải chíp sống quá nhiều mà nên chế biến bằng cách nấu chín.

Không nấu quá nhừ

Việc nấu rau chín kỹ ở nhiệt độ cao quá lâu tới mức nhừ được khuyến cáo là không nên vì sẽ làm mất đi khá nhiều các chất dinh dưỡng. Khi bạn luộc rau quá kỹ, các vi chất dinh dưỡng như vitamin B và C sẽ bị hòa tan trong nước, thẩm thấu ra ngoài một cách khá lãng phí.

Không ăn cải chíp với bí đỏ

Bí đỏ chứa enzyme phân giải vitamin C, trong khi đó cải chíp lại chứa nhiều vitamin C. Do đó, nếu ăn chung hai thực phẩm này với nhau sẽ làm giảm đi giá trị dinh dưỡng trong cải chíp.

Ai không nên ăn nhiều rau cải chíp

- Người bị viêm thận được khuyến cáo không nên ăn nhiều cải chíp vì có thể gây nên sự lắng đọng oxalat calci ở thận, lâu ngày tạo thành sỏi thận.

- Người bị bệnh tiêu chảy cũng không nên ăn nhiều loại rau này bởi cải chíp rất giàu chất xơ, có tác dụng nhuận tràng nên dễ khiến bệnh nặng hơn.

- Đối với người hay bị nhiễm lạnh cũng không nên ăn nhiều bởi cải chíp là thực phẩm có tính hàn, nếu muốn sử dụng bạn nên kết hợp với gừng tươi khi chế biến.