Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?

Thứ tư, 07:00 17/09/2025 | Giải trí
GĐXH - NSƯT Thái Sơn khiến khán giả hụt hẫng khi từ ông bố ấm áp phim "Cha tôi, người ở lại" trở thành Cường "Gà" vai phản diện trong "Có anh, nơi ấy bình yên".

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 1.

NSƯT Thái Sơn (SN 1983, quê ở Hưng Yên) xuất thân là sinh viên lớp Chèo, khoa Kịch hát Dân tộc, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Tốt nghiệp năm 2006, anh đầu quân cho Nhà hát Chèo Việt Nam.

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 2.

Trong sự nghiệp diễn chèo, Thái Sơn gặt hái được nhiều thành tích nổi bật như: Huy chương Vàng cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc năm 2014, Huy chương Bạc cuộc thi Nghệ thuật sân khấu chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2016...

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 3.

Với những thành tích đạt được trên sân khấu Chèo, nghệ sĩ Thái Sơn đã được phong danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng lần thứ 10, năm 2023.

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng sớm bộc lộ sở trường với các vai diễn hài, từng diễn ăn ý với nhiều nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân, Trung Ruồi…

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 6.

Bén duyên và hoạt động nghệ thuật gần 20 năm nhưng gần đây Thái Sơn mới được công chúng biết đến rộng rãi qua những vai diễn trên phim Việt giờ vàng VTV như: "Dưới bóng cây hạnh phúc", "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Biệt dược đen", "Vui lên nào, anh em ơi"...

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 8.

Nghệ sĩ Thái Sơn để lại ấn tượng qua các vai diễn hài trong Chương trình Gala cười 2023 và Gala cười 2024.

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 9.

Nhờ sự duyên dáng trong lối diễn xuất, Thái Sơn đã góp mặt trong Táo Quân. Ảnh VTV

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 10.

Vừa qua, NSƯT Thái Sơn tiếp tục ghi dấu ấn với khán giả xem truyền hình khi đảm nhận vai nam chính ông bố trong phim “Cha tôi, người ở lại”. Trong "Cha tôi, người ở lại", NSƯT Thái Sơn hóa thân vào câu chuyện gia đình có tới 2 ông bố cùng nuôi dưỡng 3 đứa con không cùng huyết thống, nhưng ở đó lại đầy ắp yêu thương, ấm áp.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 9.

Ngoài hoạt động nghệ thuật, NSƯT Thái Sơn có lối sống giản dị, hài hước và quan tâm tới khán giả.

NSƯT Thái Sơn - Ảnh 13.

Về đời tư, NSƯT Thái Sơn lại sống kín tiếng, hiếm khi trò chuyện về gia đình trên truyền thông, giữ kín hình ảnh của vợ con. Mới đây, NSƯT Thái Sơn mới có dịp đưa vợ con "lên sóng" trên một chương trình giới thiệu về căn hộ chung cư mới. Nam NSƯT chia sẻ rằng, sự ủng hộ và thấu hiểu từ vợ là nguồn động viên lớn giúp anh yên tâm phát triển sự nghiệp.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 11.

Trong bộ phim "Có anh, nơi ấy bình yên" đang phát sóng trên VTV1, NSƯT Thái Sơn vào vai Cường "Gà".

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 12.

Nhân vật Cường "Gà" của NSƯT Thái Sơn hoàn toàn trái ngược với ông bố giàu tình cảm trong bộ phim "Cha tôi, người ở lại" trước đó. Điều này khiến khán giả bất ngờ, nhưng cũng đầy thích thú ngay từ những tập đầu tiên với sự xuất hiện của NSƯT Thái Sơn.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 13.

Trong những tập đầu, Cường "Gà" là kẻ khôn ngoan, thâm thúy và hài hước, để lại ấn tượng với khán giả. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú khen ngợi NSƯT Thái Sơn đa tài, vào vai "hết nước chấm", mang lại tiếng cười sảng khoái tới khán giả.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 14.

Càng về sau, Cường "Gà" càng bộc lộ rõ là nhân vật phản diện. Chính nhân vật này đã góp phần gây bất ổn trong địa phương bởi Cường "Gà" thường xuyên xuất hiện tại những điểm "nóng" để kích bác, bịa đặt và tung tin thất thiệt.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 15.

Cường "Gà" xuất hiện ở nhiều nơi nghe ngóng, tung tin đồn khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thêm rối ren.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 16.

Không chỉ tung tin đồn, gây chia rẽ người khác, Cường "Gà" còn có tính ăn quỵt, ăn vạ.

Nam diễn viên quê Hưng Yên - Ảnh 17.

Qua 27 tập phim "Có anh, nơi ấy bình yên", khán giả ấn tượng và đánh giá cao vai diễn của NSƯT Thái Sơn. Tuy nhiên, nhân vật này cũng gây không ít tranh cãi trên các diễn đàn phim. Không ít ý kiến cho rằng thấy sốc khi nam diễn viên vừa phim trước trong vai ông bố giàu tình cảm thi sang phim ngay sau đó lại là kẻ xấu làm mất đi ấn tượng với diễn viên.

Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai? - Ảnh 18.

Một số khán giả cũng cho rằng, dù đây là vai phụ nhưng số lần xuất hiện nhiều, nhân vật sớm bộc lộ bản chất nhưng vẫn chưa bị bóc trần và bị cơ quan chức năng "sờ gáy" là điều bất hợp lý. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến góp ý phim cần có yếu tố bất ngờ hơn với nhân vật thay vì phô diễn khả năng hài hước hết tập này tới tập khác, là một nhân vật bí hiểm xuất hiện đúng thời điểm hơn luôn là "điểm nóng".

(Ảnh: VTV, FB nhân vật)

"Có anh, nơi ấy bình yên" mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân "buông" trang trại lợn để lên chức'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 28): Bằng khuyên Phó chủ tịch xã Xuân 'buông' trang trại lợn để lên chức

GĐXH - Trong tập 28 "Có anh, nơi ấy bình yên", Bằng đưa ra tư vấn cho Phó chủ tịch xã Xuân lựa chọn hoặc là bỏ để "lên chức", hai là giữ lại thì tự phải lo liệu.

Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today"Noo Phước Thịnh, Rhyder, Han Sara sắp biểu diễn tại đại nhạc hội 'V Fest - Vietnam Today'

GĐXH - Ban tổ chức vừa công bố những nghệ sĩ xác nhận tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội "V Fest - Vietnam Today".

"Gió ngang khoảng trời xanh" mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 17): Trúc Lam bàng hoàng nghe tin thai lưu

GĐXH - Trong tập 17 "Gió ngang khoảng trời xanh", tai họa ập đến khi Trúc Lam nhận thông báo điều mà cô không bao giờ mong muốn.




(Ảnh: Internet, VTV, FB nhân vật)


Thanh Hằng (th)
