Nam diễn viên quê Hưng Yên đang gây tranh cãi trong phim 'Có anh, nơi ấy bình yên' là ai?

Một số khán giả cũng cho rằng, dù đây là vai phụ nhưng số lần xuất hiện nhiều, nhân vật sớm bộc lộ bản chất nhưng vẫn chưa bị bóc trần và bị cơ quan chức năng "sờ gáy" là điều bất hợp lý. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến góp ý phim cần có yếu tố bất ngờ hơn với nhân vật thay vì phô diễn khả năng hài hước hết tập này tới tập khác, là một nhân vật bí hiểm xuất hiện đúng thời điểm hơn luôn là "điểm nóng".