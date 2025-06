Nam thanh niên 17 tuổi nhập viện do điều trị sởi sai cách, bác sĩ chỉ rõ sai lầm gây biến chứng nguy hiểm

Mới đây, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận trường hợp nam thanh niên 17 tuổi (ở Đông Triều, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng viêm da tiếp xúc bội nhiễm nghiêm trọng sau khi tự điều trị bệnh tại nhà.

Gia đình bệnh nhân cho biết, trước đó khoảng 10 ngày, người bệnh có xuất hiện các triệu chứng sốt, nổi ban đỏ toàn thân nghi là mắc bệnh sởi. Tuy nhiên thay vì đến cơ sở y tế thăm khám, người nhà lại tự mua các loại thuốc nam về cho bệnh nhân uống, lá thảo dược để tắm và bôi thuốc xanh methylen.

Tình trạng bong tróc da của bệnh nhân khi nhập viện. Ảnh: BVCC.

Song tình trạng bệnh không đỡ, các ban phát triển nhiều, xuất hiện các nốt phỏng nước toàn thân, nhiều mảng trượt da, bong vảy. Lúc này gia đình mới người bệnh đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị viêm da tiếp xúc bội nhiễm. Người bệnh được điều trị kháng sinh kết hợp chăm sóc da tổn thương. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định và đã được xuất viện.

Điều đáng nói, đây không phải là trường hợp hiếm gặp họa do điều trị bệnh sởi sai cách. Trước đó, tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước cũng tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện do biến chứng của bệnh sởi do sai lầm trong chăm sóc và việc tự ý cho trẻ dùng thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Lưu ý với bệnh sởi ở trẻ

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương, sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi họng của người nhiễm bệnh qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi, nói chuyện. Đôi khi bệnh có thể lây gián tiếp qua những đồ vật mới bị nhiễm các chất tiết đường mũi họng của người bệnh.

Tất cả người chưa có miễn dịch với sởi đều có nguy cơ mắc bệnh. Một số nhóm có nguy cơ cao mắc sởi là: Trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine phòng bệnh; trẻ đã tiêm vaccine nhưng chưa có đáp ứng miễn dịch; người lớn chưa từng mắc sởi hoặc chưa tiêm vaccine trước đây.

Các triệu chứng điển hình khi mắc sởi:

Bệnh sởi thường diễn biến qua 4 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn ủ bệnh thường kéo dài từ 7 đến 21 ngày, trung bình là 10 – 14 ngày.

Giai đoạn khởi phát (giai đoạn viêm long) từ 2-4 ngày. Trẻ thường có biểu hiện sốt cao, sốt liên tục ≥ 39 độ C; viêm long đường hô hấp trên; viêm kết mạc, mắt đỏ có gỉ mắt hoặc sưng nề mí mắt; chảy nước mũi, hắt hơi; ho, ho nhiều, khàn tiếng.

Giai đoạn toàn phát, trẻ bắt đầu xuất hiện ban. Ban mọc theo thứ tự từ sau tai, gáy, trán, mặt, thân mình, chân. Đặc điểm ban sởi là không ngứa, ban hồng dát sẩn, khi căng da thì mất.

Đến giai đoạn lui bệnh, ban nhạt màu dần rồi chuyển sang màu xám, bong vảy phấn sẫm màu, để lại vết thâm vằn da hổ và biến mất theo thứ tự như khi xuất hiện.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, trẻ mắc sởi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây những biến chứng nguy hiểm như: viêm thanh quản, viêm phế quản, viêm phổi; viêm não, viêm màng não; viêm tai giữa, viêm loét ruột, viêm loét giác mạc; suy giảm miễn dịch, thậm chí có thể gây tử vong.

Một số sai lầm khi chăm sóc trẻ mắc sởi

Đưa trẻ đi viện muộn: Một số trường hợp trẻ mắc sởi có những dấu hiệu điển hình như sốt cao, ho, chảy nước mũi, phát ban nhưng bố mẹ nghĩ trẻ bị phát ban thông thường nên chủ quan tự điều trị tại nhà. Đến khi trẻ có biến chứng như viêm phế quản, viêm tai giữa, viêm phổi mới cho trẻ đi viện khiến việc điều trị kéo dài, gây ảnh hưởng sức khỏe của trẻ.

Tự ý cho trẻ uống thuốc: Khi thấy con mắc sởi, không ít bố mẹ tự mua thuốc kháng sinh cho con uống mà không theo hướng dẫn của bác sĩ. Trong khi đó, theo khuyến cáo của các chuyên gia, kháng sinh không có tác dụng đối với virus và việc lạm dụng kháng sinh có thể gây hại cho gan, thận của trẻ.

Kiêng khem quá mức cho trẻ: Việc kiêng kỵ cho trẻ bị mắc bệnh sởi ở trong phòng kín, không mở cửa sổ, không tắm cho trẻ khiến trẻ có nguy cơ bội nhiễm vi khuẩn làm bệnh lâu khỏi hơn.

Bôi, đắp các loại lá khi con bị sởi: Việc đắp lá hoặc các bài thuốc dân gian lên da trẻ khiến vùng da đang bị tổn thương dễ bị vi khuẩn tấn công, gây bội nhiễm da của trẻ.

Trong một số trường hợp, trẻ mắc sởi nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây những biến chứng nguy hiểm. Ảnh minh họa.

Cách chăm sóc trẻ mắc sởi đúng cách tại nhà

- Cách ly trẻ bị bệnh tại phòng riêng, phòng đảm bảo thoáng mát, đủ ánh sáng mặt trời, mở cửa nơi có ánh nắng mặt trời vào khung giờ 10h – 16h hàng ngày.

- Vệ sinh phòng trẻ hàng ngày, vệ sinh bề mặt bàn tủ để vật dụng chăm sóc trẻ bằng dung dịch sát khuẩn bề mặt.

- Người chăm sóc trẻ: luôn luôn đeo khẩu trang trong quá trình chăm sóc trẻ. Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi pha sữa, cho trẻ ăn, vệ sinh mắt, mũi, miệng cho trẻ và sau khi thay bỉm,…

- Theo dõi nhiệt độ của trẻ, dùng hạ sốt paracetamol khi trẻ sốt ≥ 38,5 độ C hoặc ≥ 38 độ C (với trẻ có tiền sử co giật) với liều từ 10-15mg/kg cách 4-6 giờ.

- Vệ sinh mắt, mũi, miệng cho trẻ hàng ngày.

- Tắm cho trẻ hàng ngày bằng nước ấm trong phòng tắm kín, tránh gió lùa.

- Không tự ý bôi các sản phẩm dưỡng da không rõ thành phần lên da trẻ.

- Tăng cường dinh dưỡng: Tích cực bú mẹ với trẻ còn đang bú mẹ, cho trẻ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu hóa và uống nhiều nước. Tích cực bổ sung các thực phẩm chứa nhiều Vitamin A như: lươn, trứng, cá, sữa, các loại rau quả có màu đỏ, vàng hoặc cam,…

- Uống thuốc theo đơn và tái khám theo hẹn của bác sĩ.

