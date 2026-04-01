Nhặt được dây chuyền vàng, hai nữ sinh nhờ công an tìm chủ nhân

Thứ tư, 07:49 01/04/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
GĐXH - Nhặt được một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, hai nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi để trao trả.

Thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả một sợi dây chuyền vàng do hai nữ sinh nhặt được cho người đánh rơi.

Chị Biên nhận lại tài sản sau khi bị đánh rơi.

Trước đó, trong lúc di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Trung, em Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 10A10, Trường THPT Hà Huy Tập) phát hiện một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được, cả hai đã đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, giao nộp tài sản và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Qua quá trình xác minh, công an xác định chủ nhân sợi dây chuyền là chị Võ Thị Biên (SN 1993, trú tại thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tài sản đã được trao trả lại cho người đánh rơi.

Công an xã Cẩm Trung đánh giá hành động của hai nữ sinh là một nghĩa cử đẹp, giàu ý nghĩa, góp phần, lan tỏa những giá trị tích cực và nhân văn trong cộng đồng.

Nhặt được túi xách chứa tiền, vàng, người phụ nữ thu mua ve chai trình báo công an

GĐXH - Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận và trao trả tài sản cho người đánh rơi sau khi một người phụ nữ làm nghề thu mua ve chai nhặt được và chủ động giao nộp.

Đang đi trên đường, nam thanh niên bất ngờ nhặt được gần 30 viên đạn

Nữ công nhân nhặt được tài sản 1,4 tỉ đồng liền tới công an tìm người đánh rơi

Tin sáng 20/1: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 6 độ; nhặt được túi xách chứa tiền vàng, người phụ nữ trình báo công an

Nhặt được túi xách chứa tiền, vàng, người phụ nữ thu mua ve chai trình báo công an

Nhặt được vật nghi giống đạn, người đàn ông đem đến trụ sở Công an giao nộp

Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng

Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừng

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 6 ngày truy bắt xuyên rừng, Công an Hà Tĩnh đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Trung Thành – đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Mai Hoa, thu giữ lượng lớn hồng phiến, heroin và ma túy đá.

Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.

Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng.

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.

Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.

Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú

Giáo dục - 2 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học, kiểm soát chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 2.900 trường học trên địa bàn.

Cao Bằng: Trạm y tế 'về xã', người dân hưởng lợi ra sao?

Cao Bằng: Trạm y tế 'về xã', người dân hưởng lợi ra sao?

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Không còn “đứng riêng” trong hệ thống ngành dọc, các trạm y tế xã, phường tại Cao Bằng khi được chuyển về UBND cấp xã quản lý đã có nhiều thay đổi rõ nét, từ cách vận hành đến mức độ gắn kết với người dân.

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sự

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn cao

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.

Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giới

Giáo dục

GĐXH - Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới.

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước trong tuần đầu tháng 4/2026

Đời sống
Chỉ còn 1 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý

Đời sống
Ở hiền gặp lành: 4 con giáp không tranh giành vẫn hưởng lộc lớn

Đời sống
Tử vi dự báo những thông tin thú vị cho con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Tuất, Hợi

Đời sống

