Nhặt được dây chuyền vàng, hai nữ sinh nhờ công an tìm chủ nhân
GĐXH - Nhặt được một sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 80 triệu đồng, hai nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh mang đến công an nhờ tìm người đánh rơi để trao trả.
Thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả một sợi dây chuyền vàng do hai nữ sinh nhặt được cho người đánh rơi.
Trước đó, trong lúc di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Trung, em Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 10A10, Trường THPT Hà Huy Tập) phát hiện một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng.
Ngay sau khi nhặt được, cả hai đã đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, giao nộp tài sản và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm chủ sở hữu.
Qua quá trình xác minh, công an xác định chủ nhân sợi dây chuyền là chị Võ Thị Biên (SN 1993, trú tại thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tài sản đã được trao trả lại cho người đánh rơi.
Công an xã Cẩm Trung đánh giá hành động của hai nữ sinh là một nghĩa cử đẹp, giàu ý nghĩa, góp phần, lan tỏa những giá trị tích cực và nhân văn trong cộng đồng.
Bắt trùm ma túy sau nhiều ngày trốn trong rừngPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Sau 6 ngày truy bắt xuyên rừng, Công an Hà Tĩnh đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Trung Thành – đối tượng cầm đầu tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Mai Hoa, thu giữ lượng lớn hồng phiến, heroin và ma túy đá.
Tin sáng 1/4: Miền Bắc ảnh hưởng bởi không khí lạnh; Tổng kiểm soát toàn quốc, vi phạm nồng độ cồn vẫn caoĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Sáng 1/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu) có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 40mm.
Cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị phạt vì đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hộiPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Do có hành vi đăng video xúc phạm người khác trên mạng xã hội, cụ ông 76 tuổi ở Quảng Trị bị cơ quan công an ra quyết định xử phạt 6,2 triệu đồng.
Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?Thời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết Hà Nội và nhiều nơi khu vực Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, có nơi mưa to trên 40mm. Nhiệt độ giảm nhẹ.
Lịch chi trả lương hưu tháng 4/2026 mới nhất, người hưởng chế độ nhận ngày nào?Đời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Từ tháng 4/2026, lịch chi trả lương hưu trên cả nước sẽ thực hiện theo đúng quy định, áp dụng theo hai hình thức: chuyển khoản và nhận tiền mặt, với thời gian cụ thể tùy thuộc vào từng tỉnh thành.
Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trúGiáo dục - 2 giờ trước
Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học, kiểm soát chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho hơn 2.900 trường học trên địa bàn.
Cao Bằng: Trạm y tế 'về xã', người dân hưởng lợi ra sao?Đời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Không còn “đứng riêng” trong hệ thống ngành dọc, các trạm y tế xã, phường tại Cao Bằng khi được chuyển về UBND cấp xã quản lý đã có nhiều thay đổi rõ nét, từ cách vận hành đến mức độ gắn kết với người dân.
'Bốc đầu' xe máy trên đường phố, nam thiếu niên ở Thái Nguyên có thể bị xử lý hình sựThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Từ một clip lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi điều khiển xe mô tô “bốc đầu” của một nam thiếu niên.
Tổng kiểm soát toàn quốc, xe khách an toàn, vi phạm nồng độ cồn vẫn caoThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Đồng loạt triển khai kiểm tra, kiểm soát trên toàn quốc, Cục Cảnh sát giao thông đã xử lý hàng nghìn trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu là người điều khiển mô tô.
Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm TuThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.
Nam sinh giành 2 HCV Olympic Vật lý trúng tuyển đại học số 1 thế giớiGiáo dục
GĐXH - Nguyễn Thế Quân, 19 tuổi, chủ nhân huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế 2025, vừa trúng tuyển Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mỹ - một trong những trường công nghệ hàng đầu thế giới.