Nhặt được dây chuyền vàng, hai nữ sinh nhờ công an tìm chủ nhân

Thông tin từ Công an xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh), đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả một sợi dây chuyền vàng do hai nữ sinh nhặt được cho người đánh rơi.

Chị Biên nhận lại tài sản sau khi bị đánh rơi.

Trước đó, trong lúc di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Trung, em Nguyễn Thị Phương Uyên và Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 10A10, Trường THPT Hà Huy Tập) phát hiện một sợi dây chuyền vàng 5 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Ngay sau khi nhặt được, cả hai đã đến trụ sở Công an xã Cẩm Trung trình báo, giao nộp tài sản và nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ tìm chủ sở hữu.

Qua quá trình xác minh, công an xác định chủ nhân sợi dây chuyền là chị Võ Thị Biên (SN 1993, trú tại thôn Hoa Thám, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh). Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, tài sản đã được trao trả lại cho người đánh rơi.

Công an xã Cẩm Trung đánh giá hành động của hai nữ sinh là một nghĩa cử đẹp, giàu ý nghĩa, góp phần, lan tỏa những giá trị tích cực và nhân văn trong cộng đồng.