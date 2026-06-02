Ngày 2/6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đang xử lý 58 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi rà soát, xác minh đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy vượt đèn đỏ trên địa bàn.

Nhóm thanh thiếu niên vượt đèn đỏ hàng loạt, 58 người bị xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy tập trung tại khu vực ngã tư đường 72m giao với đường Lê Nin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Theo hình ảnh trong clip, nhiều xe máy đồng loạt vượt đèn đỏ và dừng đỗ giữa ngã tư, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường.

Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An rà soát hệ thống camera giám sát giao thông để xác minh các trường hợp vi phạm. Kết quả xác định vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 31/5.

Qua xác minh, lực lượng chức năng đã gửi thông báo xử lý đối với 58 trường hợp vi phạm. Trong đó có 52 trường hợp vượt đèn đỏ, 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp chở ba người, không đội mũ bảo hiểm.

Theo cơ quan công an, bước vào dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập về đêm, điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, lạng lách, đánh võng và vi phạm các quy định về giao thông có dấu hiệu gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera giám sát để phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đồng thời phối hợp với công an cơ sở, nhà trường và gia đình tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật về giao thông, ngăn chặn tình trạng tụ tập đông người, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.