Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm". Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, âm nhạc về quê hương, đất nước không hướng đến những con số trăm, triệu hay tỷ lượt xem, mà là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những con người đang ngày đêm gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc.
“Tôi viết vì lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những lực lượng đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống này” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ thêm, từ trước đến nay, nhiều người dân ít có cơ hội thật sự gần gũi, hiểu rõ với lực lượng Công an. Nhưng nhờ có chương trình như "Chiến sĩ quả cảm", qua những thước phim tái hiện đời sống và công việc của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khán giả đã có thể nhìn thấy sự hy sinh, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và dành nhiều yêu thương, trân trọng hơn cho những người chiến sĩ giữa thời bình.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng Quốc Thiên và Neko Lê tại buổi thu âm cho ca khúc "Trái tim quả cảm". Ảnh VTV
Thể hiện ca khúc chủ đề mang tên "Trái tim quả cảm" là Quốc Thiên và Neko Lê. Quốc Thiên cho biết anh đã tìm thấy nguồn cảm xúc từ những ngày tham gia nhập vai ở lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH.
“Sinh hoạt, tập luyện và đồng hành cùng các chiến sĩ ngoài đời thực đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Tôi muốn dồn trọn tất cả vào bài hát, như một lời gửi gắm chân thành đến các anh trước hàng triệu khán giả” - Quốc Thiên cho biết.
Neko Lê thì viết thêm phần rap trong lúc đang làm nhiệm vụ đi rừng ở chặng ghi hình nhập vai lực lượng Phòng chống khủng bố.
Khi ca khúc "Trái tim quả cảm" được trình bày trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm", khán giả ấn tượng, xúc động qua những lời ca, tiếng hát qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Neko Lê.
"Chiến sĩ quả cảm" đã phát sóng trên VTV3 được 5 tập. Loạt tình huống thực chiến được đầu tư công phu đưa các chiến sĩ nhập vai vào hành trình học tập, rèn luyện, thử thách và trải nghiệm chân thực để hiểu hơn về công việc, những phẩm chất đáng trân trọng của những chiến sĩ trong đời thực.
Các nghệ sĩ hóa thành chiến sĩ quả cảm là: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO...
PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Những nghệ sĩ như Nguyễn Văn Chung, Tùng Dương nên có cơ chế đặc thù trong phong tặng danh hiệu, giải thưởngCâu chuyện văn hóa
GĐXH - PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng "cần suy nghĩ về cơ chế đặc thù trong việc phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, giải thưởng cho những nghệ sĩ hoạt động tự do nhưng có cống hiến nổi bật". Ca sĩ Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung từng được TP HCM trao bằng khen vì lan toả tinh thần yêu nước nhờ ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình, và hình thức này nên được nhân rộng để khuyến khích sự dấn thân sáng tạo của các nghệ sĩ.