Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát

Thứ sáu, 10:00 29/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm". Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, âm nhạc về quê hương, đất nước không hướng đến những con số trăm, triệu hay tỷ lượt xem, mà là lời tri ân lặng lẽ gửi đến những con người đang ngày đêm gánh trên vai sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc. 

“Tôi viết vì lòng biết ơn và sự trân trọng đối với những lực lượng đang âm thầm gìn giữ bình yên cho cuộc sống này” - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ thêm, từ trước đến nay, nhiều người dân ít có cơ hội thật sự gần gũi, hiểu rõ với lực lượng Công an. Nhưng nhờ có chương trình như "Chiến sĩ quả cảm", qua những thước phim tái hiện đời sống và công việc của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH khán giả đã có thể nhìn thấy sự hy sinh, thấu hiểu nỗi nhọc nhằn và dành nhiều yêu thương, trân trọng hơn cho những người chiến sĩ giữa thời bình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát- Ảnh 1.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát- Ảnh 2.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát- Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng Quốc Thiên và Neko Lê tại buổi thu âm cho ca khúc "Trái tim quả cảm". Ảnh VTV

Thể hiện ca khúc chủ đề mang tên "Trái tim quả cảm" là Quốc Thiên và Neko Lê. Quốc Thiên cho biết anh đã tìm thấy nguồn cảm xúc từ những ngày tham gia nhập vai ở lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. 

“Sinh hoạt, tập luyện và đồng hành cùng các chiến sĩ ngoài đời thực đã để lại trong tôi những cảm xúc khó quên. Tôi muốn dồn trọn tất cả vào bài hát, như một lời gửi gắm chân thành đến các anh trước hàng triệu khán giả” - Quốc Thiên cho biết.

Neko Lê thì viết thêm phần rap trong lúc đang làm nhiệm vụ đi rừng ở chặng ghi hình nhập vai lực lượng Phòng chống khủng bố.

Khi ca khúc "Trái tim quả cảm" được trình bày trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm", khán giả ấn tượng, xúc động qua những lời ca, tiếng hát qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Neko Lê.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hát- Ảnh 4.

Các nghệ sĩ nhập vai chiến sĩ trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm". Ảnh VTV

"Chiến sĩ quả cảm" đã phát sóng trên VTV3 được 5 tập. Loạt tình huống thực chiến được đầu tư công phu đưa các chiến sĩ nhập vai vào hành trình học tập, rèn luyện, thử thách và trải nghiệm chân thực để hiểu hơn về công việc, những phẩm chất đáng trân trọng của những chiến sĩ trong đời thực. 

Các nghệ sĩ hóa thành chiến sĩ quả cảm là: MC Thành Trung, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Hải Long, MONO...


T.Hằng (th)
