Xe bồn va chạm xe máy, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Tối 8/9, chị N.T.L. (33 tuổi, trú phường Vũng Áng) điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ là cháu T.B.T. (8 tuổi) và T.B.U. (6 tuổi), lưu thông trên đường Lê Văn Thiêm.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng, xe máy va chạm với xe bồn mang biển kiểm soát 38C-143.xx do tài xế P.V.P. (34 tuổi, trú xã Kỳ Thượng) điều khiển.

Cú va chạm khiến ba mẹ con ngã xuống đường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, song cháu T. không qua khỏi do chấn thương nặng. Người mẹ và em gái nạn nhân bị thương, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.