Xe bồn va chạm xe máy, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm

Thứ ba, 13:01 09/09/2025 | Xã hội
GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe bồn với xe máy chở ba mẹ con ở Hà Tĩnh khiến bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm, hai người bị thương.

Tối 8/9, chị N.T.L. (33 tuổi, trú phường Vũng Áng) điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ là cháu T.B.T. (8 tuổi) và T.B.U. (6 tuổi), lưu thông trên đường Lê Văn Thiêm. 

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến đoạn qua tổ dân phố Tân Long, phường Vũng Áng, xe máy va chạm với xe bồn mang biển kiểm soát 38C-143.xx do tài xế P.V.P. (34 tuổi, trú xã Kỳ Thượng) điều khiển.

Cú va chạm khiến ba mẹ con ngã xuống đường. Các nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, song cháu T. không qua khỏi do chấn thương nặng. Người mẹ và em gái nạn nhân bị thương, đang được theo dõi tại bệnh viện.

Hiện lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

GĐXH - Chiếc xe ô tô con trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) đã bất ngờ bị một xe tải từ phía sau lao tới tông trúng, gây tai nạn liên hoàn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.

N.Sơn
Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Lời khai của đối tượng sát hại trung tá công an đang làm nhiệm vụ

Pháp luật - 45 phút trước

Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty dùng dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát, bị trọng thương và hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Thái Nguyên: Bắt nhóm thanh thiếu niên chặn người đi đường cướp tài sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội cướp tài sản. Đáng chú ý là 4 đối tượng này đều chưa đủ 18 tuổi.

Báo tin vi phạm giao thông, người dân có thể được nhận 5 triệu đồng

Báo tin vi phạm giao thông, người dân có thể được nhận 5 triệu đồng

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã công bố dự thảo Thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông. Trường hợp người dân báo tin vi phạm giao thông có thể nhận được 5 triệu đồng.

Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viên

Nghệ An: Dai dẳng bài toán thiếu giáo viên

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trước năm học mới, nhiều trường học ở Nghệ An thiếu giáo viên, khiến việc sắp xếp kế hoạch dạy học gặp khó. Việc điều chuyển giáo viên giữa các trường cũng khó khăn hơn do quy mô trường lớp trong xã đã thu hẹp.

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tết Dương lịch 2026 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài đến 4 ngày.

3 con giáp hứng mưa tài lộc từ hôm nay

3 con giáp hứng mưa tài lộc từ hôm nay

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới của 12 con giáp đến 14/9/2025, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, 3 con giáp dưới đây sẽ hứng mưa tài lộc.

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời đẹp như mơ: Càng lớn tuổi càng thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người có cuộc đời đẹp như mơ: Càng lớn tuổi càng thịnh vượng

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch này sinh ra đã mang theo phúc khí, được ban tặng sự thông minh, kiên định và may mắn đặc biệt.

Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?

Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?

Giáo dục - 8 giờ trước

Tiến sĩ Đỗ Quang Lộc và tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, cùng sinh năm 1992 là hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025.

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Vụ thiếu tá công an bị tấn công tử vong: Vợ mang thai 8 tháng, con thơ ngơ ngác chờ cha

Pháp luật - 8 giờ trước

Liên quan đến vụ việc một cán bộ Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) bị tấn công, hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, ông Lê Đông Quân - Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc -cho biết, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt éo le.

Tin sáng 9/9: Xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc; bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TP.HCM

Tin sáng 9/9: Xử phạt xe tải đi vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc ở miền Bắc; bắt khẩn cấp 4 người trong vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TP.HCM

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Cục CSGT (Bộ Công an) sẽ triển khai giai đoạn 2 của phương án phân làn, tổ chức giao thông mới từ ngày 15/9. Điều tra vụ ẩu đả liên quan nghệ sĩ và YouTuber ở TPHCM đăng tải gây xôn xao trên mạng xã hội, công an đã bắt 4 người về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Tin mới nhất về đợt mưa lớn ở miền Bắc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ xuất hiện mưa ở nhiều nơi trong ngày 9-10/9 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7. Trọng tâm mưa là vùng núi và trung du Bắc Bộ, cục bộ có nơi mưa to hơn 300mm.

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

Đời sống

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

Đời sống
Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Đời sống

Con giáp khôn khéo bẩm sinh, hậu vận rực rỡ khó ai bì

Đời sống
Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?

Giáo dục

Hai ứng viên phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam 2025 là ai?

Giáo dục
Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 1/9/2025 muốn sở hữu người học phải thực hiện những quy định gì?

Đời sống

Bằng lái xe A1 – bằng lái xe cơ bản thấp nhất, từ 1/9/2025 muốn sở hữu người học phải thực hiện những quy định gì?

Đời sống

