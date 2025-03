2 cách làm sườn non chay ngon mê ly, ăn là ghiền, lại giúp giảm cân

Thành phần của sườn non chay

Thành phần của sườn non chay bao gồm: Đậu tương, lúa mì, bột khoai sọ, gia vị chay… Đây đều là những thực phẩm giàu protein, có chứa tinh bột (nhưng lượng tinh bột lại không quá cao).

Các món chế biến từ sườn non chay

Sườn non chay chiên giòn ngon, để được lâu

Nguyên liệu

Sườn non chay 250g, tỏi bằm, tương ớt, Bột ngọt, Đường, Dầu ăn 200ml, Nước tương, Tiêu.

Các bước làm

Sơ chế sườn non chay

Sườn non chay bạn mua về ngâm với nước trong khoảng 1 tiếng cho sườn non chay mềm đi thì bạn vắt ráo nước rửa sạch và vắt đi vắt lại nhiều lần, vắt thật khô nước. Tiếp theo, bạn cho dùng tay xé nhỏ miếng sườn non chay thành các sợi vừa ăn.

Sườn non chay đã được ngâm mềm và khô nước.

Ướp sườn non chay

Trộn các nguyên liệu sau vào sườn non: Tỏi, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước tương, ⅓ muỗng canh bột ngọt, ⅓ muỗng canh tiêu. Trộn đều và để trong khoảng 30 phút cho sườn non thấm đều.

Chiên sườn non

Bắc chảo lên bếp sau đó cho vào chảo khoảng 200ml dầu ăn và đợi đến khi dầu sôi bạn cho sườn non chay xé sợi vào.

Lúc chiên thả số lượng vừa phải khi dầu đang sôi lớn và dần hạ lửa. Chiên với lửa nhỏ khoảng 2 – 3 phút cho sườn non chay xé sợi giòn và hơi ngả vàng thì bạn nhẹ tay vớt nhanh, cho vào giấy thấm dầu để ráo.

Thành phẩm

Gắp sườn non chay ra dĩa. Có thể chấm với tương ớt hoặc tương cà chua. Khi ăn ta sẽ cảm nhận được vị giòn rụm của sườn non chay hòa cùng với vị mặn ngọt được nêm.

Sườn non chay khìa nước dừa

Nguyên liệu

200gr sườn chay, đường, bột ngọt, tương ớt, 250ml nước dừa tươi, 1 ít hành tím băm, ½ muỗng canh nước tương, dưa leo.

Sườn non chay giòn rụm ngon mê ly.

Cách làm

Sơ chế sườn non

Sườn non chay bạn mua về ngâm với nước trong khoảng 1 tiếng cho sườn non chay mềm đi thì bạn vắt ráo nước rửa sạch và vắt đi vắt lại nhiều lần cho thật ráo nước. Khi vắt xong các bạn kéo thẳng các miếng sườn lại như ban đầu.

Chiên sườn non

Bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào lưng chảo, đợi dầu sôi cho lần lượt các miếng sườn non vào. Vặn nhỏ lửa thường xuyên để sườn non chín vàng đều các mặt và giòn tan.

Sau khi sườn non chín bạn gắp ra dĩa có lót giấy thấm dầu để rút bớt đi lượng dầu thừa.

Ướp gia vị

Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo cho hành tím vào phi cho thật thơm. Cho nước tương, đường, bột ngọt, tương ớt vào khuấy đều và cho thêm phần nước dừa tươi vào và các bạn để lửa nhỏ đợi cho đến khi các gia vị và nước dừa có nước sền sệt. Bỏ sườn non vào rim và đảo liên tục cho đến khi cạn nước thì bạn tắt bếp.

Thành phẩm

Bỏ sườn rim nước dừa ra dĩa rắc thêm vài hạt tiêu và dùng kèm với dưa leo.