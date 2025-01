5 món ăn may mắn đầu năm có thể giúp gia chủ 'lên như diều gặp gió'

Theo những quan niệm từ xa xưa ở những quốc gia có mừng Tết Nguyên đán, có một số món ăn được cho là nếu ăn vào dịp Tết đầu năm thì sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng cho ngày Tết và một năm trước mắt. Vậy những món ăn may mắn đầu năm là món ăn gì và chúng có ý nghĩa ra sao?

Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ gợi ý 5 món ăn may mắn trong đầu năm mới, quý độc giả có thể lưu lại và áp dụng ngay.

5 món ăn may mắn đầu năm mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ

Món ăn may mắn 1

Gà là món ăn may mắn đầu tiên được chúng tôi đề cập đến trong bài viết này vì bất kì mâm cỗ nào trong dịp Tết ở Việt Nam cũng đều có gà. Món thịt gà trong mâm cỗ của người Việt thường được đặt nguyên con lên ban thờ gia tiên để tượng trưng cho sự trọn vẹn, đồng thời biểu thị sự khởi đầu và kết thúc tốt đẹp.

Thịt gà là món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ của người Việt, đặc biệt là vào dịp Tết đến, xuân về. (Ảnh: Bùi Hiền)

Món ăn may mắn 2

Món ăn may mắn tiếp theo được đề cập đến là món cá, đây là món ăn được ưa chuộng trong dịp Tết ở nhiều nước Á Đông. Người xưa thường quan niệm nếu ăn cá sẽ được phát đạt trong làm ăn. Bên cạnh đó, nếu món cá có trong bữa ăn tối trước Giao thừa thì càng tốt hơn, vì điều này thể hiện là cuối năm hay đầu năm thì cuộc sống của con người vẫn được dư giả.

Mâm cỗ đẹp mắt có món cá chiên giòn tượng trưng cho sự may mắn. (Ảnh: Linh Choco)

Món ăn may mắn 3

Hầu hết trong mâm cỗ của người Việt khó mà thiếu được món ăn mang nhiều màu sắc của rau củ như nem rán. Nem rán là món ăn truyền thống trong dịp Tết ở nước ta. Nem rán ở mỗi vùng khác nhau, tùy theo sở thích của từng nhà mà người ta có thể làm nhân món nem rán theo khẩu vị. Thế nhưng nhìn chung những chiếc nem đều được cuốn thành hình trụ, rán vàng trông giống như thỏi vàng, biểu tượng cho sự phát tài trong năm mới.

Nem rán là món ăn với phần nhân đặc biệt đươc nhiều người yêu thích, đặc biệt là trẻ em. (Ảnh: Nguyễn Nga Julie)

Món ăn may mắn 4

Thêm một món ăn may mắn mà chúng tôi muốn đề cập trong bài viết này là món tôm hấp. Tôm là món ăn Tết phổ biến của người Quảng Đông. Những chú tôm hấp nóng hổi, đỏ cam tượng trưng cho sự sống động, cũng như hạnh phúc và may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Những chú tôm hấp nóng hổi, đỏ cam tượng trưng cho sự sống động, cũng như hạnh phúc và may mắn cho gia chủ trong năm mới. (Ảnh: Nguyễn Hồng Thúy).

Món ăn may mắn 5

Món ăn may mắn cuối cùng mà không thể không nhắc đến là món rau củ. Thực đơn bữa tối cho những ngày đầu năm thì không thể trọn vẹn nếu không có các loại rau củ. Rau củ tươi ngon chính là biểu thị cho mùa xuân, sự đổi mới, năng lượng, sự tiến bộ và giàu có. Bên cạnh đó, có một số loại rau truyền thống bạn có thể lựa chọn để ăn như: rau diếp, bông cải xanh, cải chíp,...

Rau củ tươi ngon chính là biểu thị cho mùa xuân, sự đổi mới, năng lượng, sự tiến bộ và giàu có. (Ảnh: Nguyễn Việt Hà)

Trên đây là 5 món ăn may mắn được dân gian lưu truyền sẽ mang lại vận may cho con người nếu ăn vào dịp đầu năm. Tuy nhiên, sẽ không có món ăn nào chắc chắn 100% mang lại may mắn tuyệt đối nếu không có sự nỗ lực của con người. Với ý nghĩa biểu tượng của chúng, có thể giúp con người cảm thấy tích cực, lạc quan hơn vào dịp Tết. Hy vọng qua bài viết trên, quý độc giả sẽ có thêm những thông tin hữu ích.

(Lưu ý: Toàn bộ thông tin bài viết trong bài chỉ mang tính chất tham khảo)

Chưa đến ngày 23 chị em đã 'lên hình' mâm cúng ông Công ông Táo đẹp như tranh khiến ai cũng trầm trồ GĐXH - Dù cuối năm ai ai cũng tất bật nhiều công việc nhưng các chị em vẫn không quên dồn tâm huyết cho mâm cúng ông Công ông Táo để giữ gìn nét đẹp văn hóa và kết nối các thế hệ qua từng món ăn, phong tục.

Gợi ý 20 mâm cơm gia đình dành cho 4 người mang lại không khí ấm cúng ngày đông GĐXH - Mâm cơm gia đình của người Việt chứa đựng rất nhiều ý nghĩa cao đẹp, trong đó bao gồm cả tình cảm yêu thương gắn bó giữa các thế hệ qua việc cùng nhau ngồi quây quần bên mâm cơm và cùng nhau trò chuyện.

Thêm một món ăn quen thuộc ở Việt Nam khiến cầu thủ Xuân Son khen không ngớt lời GĐXH - Ngoài món bánh chuối chiên, món cá kho thịt ba chỉ là một trong những món ăn đậm chất Việt mà cầu thủ Nguyễn Xuân Son đặc biệt yêu thích.