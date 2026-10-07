Canh xương thơm ngon nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Vì sao canh xương thường được dùng để nấu rau củ?

Canh xương thường được kết hợp với các loại rau củ trong bữa cơm gia đình bởi nước dùng có vị thơm, dễ ăn, giúp món canh trở nên hấp dẫn hơn. Đây cũng là cách chế biến quen thuộc, có thể kết hợp phần nước dùng với nhiều loại rau củ khác nhau.

Tuy nhiên, Theo ThS.Bs Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, không nên mặc định rằng nước hầm xương càng lâu thì càng bổ. Giá trị của một bát canh còn phụ thuộc vào nguyên liệu sử dụng, lượng xương có tủy, da hoặc thịt mỡ, cách chế biến và khẩu phần ăn. Đặc biệt, với những người đang kiểm soát mỡ máu, acid uric hoặc mắc bệnh thận, việc lựa chọn nguyên liệu và lượng ăn cần được cân nhắc phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Những ai không nên ăn canh xương hầm?

Người mỡ máu cao, thừa cân nên chú ý khi ăn canh xương

Canh xương hầm có thể được các chị em nội trợ chế biến thành các món canh rau củ với hương vị hấp dẫn, "đưa cơm"' cho cả nhà.

Canh xương có thể chứa nhiều chất béo nếu sử dụng nhiều xương có tủy, da hoặc phần thịt nhiều mỡ. Trong đó có chất béo bão hòa, vì vậy việc ăn thường xuyên với khẩu phần lớn có thể không có lợi cho mục tiêu kiểm soát năng lượng và cholesterol LDL.

Điều này không có nghĩa người thừa cân hoặc có mỡ máu cao phải loại bỏ hoàn toàn canh xương khỏi bữa ăn. Nếu vẫn muốn sử dụng, có thể ưu tiên những phần nguyên liệu ít mỡ. Một cách đơn giản là để canh nguội, sau đó hớt lớp mỡ đông trên bề mặt trước khi ăn. Cách làm này giúp giảm bớt lượng chất béo trong phần nước dùng. Quan trọng hơn, cần nhìn món canh trong tổng thể khẩu phần ăn thay vì chỉ đánh giá riêng một món.

Người bị gout nên hạn chế nước dùng thịt ninh đậm đặc

Thịt và các mô động vật có chứa purin. Trong quá trình nấu, một phần purin có thể đi vào nước dùng. Vì vậy, những người đang kiểm soát acid uric hoặc mắc gout nên hạn chế các loại nước dùng thịt được ninh đậm đặc. Bên cạnh đó, cần chú ý đến tổng lượng thịt và các thực phẩm giàu purin được sử dụng trong cả ngày.

Như vậy, vấn đề không chỉ nằm ở một bát canh xương mà còn liên quan đến tổng khẩu phần ăn và cách lựa chọn thực phẩm trong ngày.

Người bệnh thận không phải ai cũng phải kiêng hoàn toàn canh xương

Với người mắc bệnh thận, không nên hiểu rằng cứ bị bệnh thận là phải loại bỏ hoàn toàn canh xương khỏi thực đơn. Tùy giai đoạn bệnh và tình trạng cụ thể, người bệnh có thể cần kiểm soát lượng natri, kali, phốt pho hoặc protein trong chế độ ăn. Vì vậy, nhu cầu dinh dưỡng không giống nhau ở tất cả người mắc bệnh thận.

Đặc biệt, người suy thận tiến triển, tăng kali máu, phù hoặc đang chạy thận cần tuân thủ hướng dẫn ăn uống riêng của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Việc tự ý kiêng quá mức hoặc ăn theo chế độ của người bệnh khác có thể không phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người.

Canh xương ngon nhưng cần ăn phù hợp với từng người

Một bát canh xương có thể là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, giá trị của món ăn không chỉ phụ thuộc vào việc hầm xương bao lâu mà còn liên quan đến nguyên liệu được lựa chọn, cách chế biến và lượng ăn.

Với người khỏe mạnh, canh xương có thể được sử dụng trong một chế độ ăn đa dạng. Trong khi đó, người mỡ máu cao, thừa cân, gout hoặc mắc bệnh thận cần chú ý hơn đến thành phần của món ăn và tình trạng sức khỏe của bản thân. Do đó, thay vì coi canh xương là món “càng hầm lâu càng bổ”, nên quan tâm đến chọn phần nguyên liệu phù hợp, kiểm soát lượng ăn và điều chỉnh cách chế biến theo nhu cầu sức khỏe.

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