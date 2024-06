Đặc sản ba miền bún thịt nướng dân dã mà ngon tuyệt vời, cách làm đơn giản, ăn thay thế cả bữa cơm

Bún thịt nướng - món ăn dân dã tuyệt vời

Bún thịt nướng được xếp vào danh sách các món ăn "sợi" của người Việt, được các thực khách từ Nam chí Bắc, thậm chí các nhà hàng Việt ở nước ngoài ưa chuộng quanh năm. Nguyên liệu để làm bún thịt nướng khá phong phú bao gồm rau sống, giá, dưa leo, nước mắm chua ngọt, bún và một thành phần quan trọng nhất không thể thiếu, đó chính là thịt nướng. Tất cả các nguyên liệu này tạo nên món ngon bún thịt nướng có đầy đủ đạm, vitamin và calo nên rất tốt cho sức khỏe. Do đó nó hiển nhiên thay thế được một bữa ăn chính trong ngày.

Bún thịt nướng ở miền Nam, miền Trung

Ở miền Nam Việt Nam, cái tên "bún thịt nướng" được biết đến rộng rãi. Nhưng ở miền Bắc, người ta lại dùng "bún chả" để chỉ món ăn ngon miệng này. Đồng thời, theo mỗi vùng miền món ăn này lại có sự khác biệt nhất định và nét riêng này được thể hiện ở cách thái thịt cũng như hình dáng miếng thịt.

Theo cách lựa thịt truyền thống, thịt vai là loại thịt hoàn hảo nhất để chế biến món bún thịt nướng này bởi thớ thịt săn chắc cùng với hàm lượng chất béo lý tưởng cho việc nướng trên than hồng. Trước khi nướng, thịt heo phải được giữ nguyên miếng và tẩm ướp kỹ.

Quá trình ướp thịt đóng vai trò hết sức quan trọng và là nhân tố quyết định làm nên hương vị chủ đạo và đặc trưng riêng của món ăn. Gia vị tẩm ướp không nên quá đậm vì món ăn còn được cho thêm nước mắm trước khi phục vụ thực khách, đồng thời cũng không nên quá nhạt để giữ được vị đậm đà của thịt. Thành phần bí mật cho món ăn này là dầu thực vật, tuy nhiên, liều lượng dầu thực vật được người chế biến linh hoạt cho nhiều hay ít để phù hợp với độ tươi ngon của thịt heo. Nếu hỗn hợp gia vị và thịt ướp bị khô, một hoặc hai muỗng cà phê dầu thực vật sẽ giúp thịt mềm và kết dính lại thành một khối. Ở một số nơi, sả được thêm vào khi ướp để tạo nên hương vị thơm nồng cho món ăn.

Nước sốt ăn kèm bún thịt nướng bao gồm nước mắm, hạt tiêu, muối, đường, hành tím băm và tỏi.

Bún thịt nướng - bún chả của Hà Nội

Thịt sau khi được ướp kỹ sẽ được xiên vào que tre hay vỉ nướng để đem đi nướng chín và cũng như các loại đồ nướng khác, thịt cũng sẽ được nướng trực tiếp trên than hồng. Một số nhà hàng còn bọc thịt với lá chuối để giữ được độ đậm đà và tăng hương vị cho thịt. Khi nướng thịt người ta phải lưu ý làm sao cho miếng thịt được nướng vừa tới, mềm mại, có màu nâu đẹp mắt, đồng thời có được lượng mỡ vừa phải được làm nóng chảy phủ lên miếng thịt để giữ nguyên độ ẩm. Muốn có được điều này, người nướng phải luôn để mắt và điều chỉnh nhiệt độ của than kịp thời sao cho than không nóng quá hoặc đủ lượng nhiệt cần thiết nếu không thịt sẽ bị cháy xém mà bên trong vẫn chưa chín tới.

Làm thịt ba chỉ không cần ướp mà vẫn đậm vị, bì giòn tan, thịt mềm ngọt, càng ăn càng mê GĐXH - Nhiều chị em đang cất công đi tìm công thức làm món thịt heo quay thế nào cho phần bì giòn tan mà phần bên trong lại mềm thịt, ngon, đậm vị; Công thức dưới đây của mẹ đảm Lee Hoa sẽ giúp chị em có ngay đáp án cho câu hỏi trên.

Thông thường, bún thịt nướng sẽ được phục vụ với một số loại rau ăn kèm như rau sống tươi, giá đỗ, rau diếp, húng quế, bạc hà kèm và nước mắm. Người ta thường bày biện bún thịt trong một bát với một lớp bún, một lớp rau sống tươi, trên cùng là thịt nướng được rắc thêm một ít đậu phộng rang và hành lá. Cuối cùng, nước mắm sẽ được rưới lên trước khi được đem ra phục vụ thực khách.

Bún thịt nướngquả thật là đặc sản ẩm thực tuyệt vời của người Việt từ Bắc chí Nam mà đã một lần nếm qua bạn sẽ không thể nào khướt từ cơ hội được thưởng thức nó thêm lần nữa.

Cách làm đặc sản bún thịt nướng

Mùa hè thời tiết oi nóng nên thỉnh thoảng thay vì nấu cơm, bạn có thể làm món bún thịt nướng để đổi gió cho cả nhà. Nếu chưa biết cách làm bún thịt nướng thế nào cho ngon, hãy tham khảo công thức của chị Hảo Lê (Bình Dương) dưới đây nhé:

Chị Hảo Lê

Nguyên liệu làm bún thịt nướng

- 1kg thịt nạc vai (hoặc nạc dăm cũng rất ngon mềm).

- Gia vị ướp thịt: - 1/2 chén nhỏ sả - 1/2 chén hành tỏi băm - 4 thìa nước mắm - 1 thìa dầu hào - 1 thìa mật ong - 2 thìa nước tương - 1 thìa dầu điều - 1 thìa dầu mè - 1 thìa mè trắng - 1/2 thìa tiêu đen - 1/2 thìa ngũ vị hương.

Cách làm bún thịt nướng

Bước 1: Sơ chế

Thịt rửa sạch sau đó thái thành các miếng mỏng vừa phải để nướng.

Bước 2: Ướp thịt

Thịt sau khi thái xong, ướp với: - 1/2 chén nhỏ sả - 1/2 chén hành tỏi băm - 4 thìa nước mắm - 1 thìa dầu hào - 1 thìa mật ong - 2 thìa nước tương - 1 thìa dầu điều - 1 thìa dầu mè - 1 thìa mè trắng - 1/2 thìa tiêu đen - 1/2 thìa ngũ vị hương.

Thời gian ướp khoảng 30 phút. Nếu có thời gian, bạn có thể để qua đêm.

Bước 3: Nướng thịt

Hết thời gian ướp, xiên thịt vào các xiên tre.

Cho các xiên thịt vào khay nướng của nồi chiên hơi nước, nướng trong thời gian 20 phút, nhiệt 180 độ C. Sau đó bấm thêm 5 phút ở 200 độ C để thịt đạt độ ngon, có màu đẹp.

Thịt nướng xiên chín, chuẩn bị thưởng thức.

Xếp bún ra bát, sau đó thịt xiên lên, rau thơm, chan nước mắm pha chua ngọt, rắc ít lạc rang, trộn đều. Đảm bảo món bún thịt nướng sẽ làm cả nhà mê mẩn.

Chúc các bạn thành công!

Chân giò rút xương nhồi thịt và dạ dày lợn nhồi - 2 món ăn ngon này làm theo cách sau rất thơm ngon, dễ làm mà bày rất sang GĐXH - Chân giò rút xương nhồi thịt và dạ dầy nhồi là hai món ăn thơm phức, thanh mát, chấm với sốt chấm chua cay mặn ngọt vô cùng ngon miệng và thú vị cho bữa cơm ngày hè.

Cách làm 4 món nướng ngon - cá nướng, sườn nướng, thịt xiên nướng, gà nướng bằng nồi chiên không dầu vừa tiện vừa ngon GĐXH - Đây là 4 món nướng ngon hàng "quốc dân" nên đương nhiên món nào cũng cuốn. Nhất là làm chúng bằng nồi chiên không dầu vừa tiện lợi mà vẫn đảm bảo hương vị hấp dẫn riêng của từng món.

Lý do những người này phải lên ngay thực đơn ăn uống phòng nguy hiểm khi năm 2024-2025 sẽ xuất hiện những trận bão từ mạnh hơn GĐXH - Ngày 10/5/2024, một trận bão từ cực lớn đã xảy ra trên Trái Đất, được các nhà khoa học đánh giá là “mạnh nhất trong vòng 20 năm qua”. Trận bão từ này có cấp độ 5 (G5) cấp độ mạnh nhất trong thang bão từ, gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam.

Cá nục ai cũng ăn, nhưng 2 loại cá nục này đem kho, đem hấp mới ngon nhất GĐXH - Cá nục là giống cá phổ biển ở Việt Nam, được người Việt yêu thích vì giàu dinh dưỡng và chế biến được nhiều món ngon, trong đó phổ biến nhất là kho, sốt, rán và hấp. Cá nục có nhiều loại nhưng có 2 loại cá nục đem kho và hấp được cho là ngon nhất.