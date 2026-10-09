Giá đỗ ít calo, người mắc tiểu đường cần lưu ý gì khi ăn?

Thành phần dinh dưỡng có trong giá đỗ

Giá đỗ có thể được ủ từ nhiều loại đậu như đậu xanh, đậu nành hoặc đậu đen, trong đó giá đỗ xanh là loại quen thuộc nhất trong bữa ăn của người Việt. Thành phần dinh dưỡng của giá đỗ không hoàn toàn giống nhau mà thay đổi tùy thuộc vào nguyên liệu ban đầu.

Giá đỗ là thực phẩm ít năng lượng, có thể bổ sung vào chế độ ăn cân đối của người cần kiểm soát đường huyết. (Ảnh minh hoạ)

Chẳng hạn, giá đỗ nảy mầm từ đậu nành thường giàu protein hơn, trong khi giá đỗ xanh có thể cung cấp lượng chất xơ đáng kể. Quá trình nảy mầm cũng làm thay đổi thành phần dinh dưỡng của hạt đậu, giúp một số chất dinh dưỡng trở nên dễ tiêu hóa hơn. Do giá đỗ thường được chế biến trong thời gian ngắn, việc nấu đúng cách có thể góp phần hạn chế hao hụt một số vitamin nhạy cảm với nhiệt.

Theo Very Well Health, 104 gram (g) giá đỗ chưa qua chế biến chứa 90,8% là nước và chỉ chiếm 2% giá trị hàng ngày (DV) cũng như các thành phần dinh dưỡng khác bao gồm:

Chất béo: 0,187 g

Chất xơ: 1,6 g

Protein: 3,16 g

Vitamin C: 13,7 mg

Sắt: 0,946 mg

Magie: 21,8 mg

Natri: 6,24 mg

Canxi: 13,5 mg

Đồng: 0,171 mg

Ăn giá đỗ có giúp kiểm soát đường huyết? Bác sĩ chỉ rõ 4 điều cần lưu ý

Giá đỗ là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình.

Nhờ chứa ít năng lượng, giá đỗ có thể góp phần làm phong phú thực đơn của người cần kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, ăn giá đỗ không đồng nghĩa với việc có thể hạ đường huyết hay thay thế thuốc điều trị.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, giảng viên Đại học Y Hà Nội, nếu biết cách kết hợp thực phẩm và xây dựng khẩu phần cân đối thì giá đỗ sẽ phát huy được công dụng thực sự của nó.

Giá đỗ có thể được chế biến thành nhiều món ăn, giúp đa dạng khẩu phần mà không cung cấp quá nhiều năng lượng. (Ảnh minh hoạ)

4 điều cần lưu ý khi ăn giá đỗ để kiểm soát đường huyết

1. Giá đỗ có thể góp mặt trong bữa ăn kiểm soát đường huyết

Với đặc điểm chứa ít năng lượng và có chất xơ, giá đỗ là một lựa chọn phù hợp để bổ sung vào thực đơn hằng ngày. Loại rau mầm này có thể được dùng để nấu canh, xào hoặc kết hợp với các loại rau khác, giúp bữa ăn đa dạng hơn mà không làm tăng đáng kể lượng năng lượng nạp vào nếu chế biến hợp lý.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng giá trị của giá đỗ nằm ở vai trò hỗ trợ xây dựng chế độ ăn cân đối, chứ không phải khả năng làm giảm đường huyết như một phương pháp điều trị. Mức đường huyết sau ăn còn chịu ảnh hưởng bởi tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn, khẩu phần, cách chế biến và tình trạng chuyển hóa của mỗi người.

2. Nên kết hợp giá đỗ với thực phẩm giàu protein

Chỉ ăn rau, kể cả những loại rau ít năng lượng như giá đỗ, không phải cách xây dựng khẩu phần đầy đủ dinh dưỡng. Một bữa ăn hợp lý cần có sự phối hợp giữa rau, nguồn protein và lượng tinh bột phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Giá đỗ có thể kết hợp với thịt nạc, cá, thịt gà, trứng hoặc đậu phụ để bổ sung protein. Cách phối hợp này giúp bữa ăn đa dạng hơn về thành phần dinh dưỡng, đồng thời hỗ trợ duy trì khối cơ và sức khỏe tổng thể.

Với người mắc đái tháo đường, lựa chọn thực phẩm giàu protein cũng cần phù hợp với tình trạng sức khỏe. Chẳng hạn, người có bệnh thận đi kèm có thể cần được tư vấn riêng về lượng protein nên tiêu thụ mỗi ngày.

3. Không nên cắt hoàn toàn tinh bột vì giá đỗ ít năng lượng

Một sai lầm khi muốn kiểm soát đường huyết là cho rằng chỉ cần ăn nhiều rau, giảm tối đa cơm hoặc loại bỏ hoàn toàn tinh bột thì đường huyết sẽ ổn định. Trên thực tế, cơ thể vẫn cần năng lượng và các chất dinh dưỡng để duy trì hoạt động bình thường.

Giá đỗ không thể thay thế hoàn toàn cơm, khoai hoặc những nguồn carbohydrate khác. Việc cắt giảm tinh bột quá mức, đặc biệt khi không có kế hoạch dinh dưỡng phù hợp, có thể khiến khẩu phần mất cân đối và khó duy trì lâu dài.

Thay vì loại bỏ một nhóm thực phẩm, người cần kiểm soát đường huyết nên chú ý đến lượng carbohydrate trong mỗi bữa, lựa chọn nguồn thực phẩm phù hợp và kết hợp với rau cùng thực phẩm giàu protein. Khẩu phần cụ thể cần được điều chỉnh theo tình trạng sức khỏe, mức độ vận động và phương pháp điều trị.

4. Chú ý những loại củ, quả chứa nhiều tinh bột

Không phải thực phẩm có nguồn gốc thực vật nào cũng có thể ăn với lượng tương đương rau xanh. Một số loại như khoai môn, củ sen và bí đỏ cung cấp carbohydrate với hàm lượng khác nhau tùy loại, cách chế biến và khẩu phần.

Vì vậy, khi xây dựng bữa ăn kiểm soát đường huyết, cần tính đến lượng carbohydrate từ những thực phẩm này thay vì chỉ xem chúng là rau ăn kèm. Điều đó không có nghĩa người bệnh phải loại bỏ hoàn toàn khoai môn, củ sen hay bí đỏ, mà cần lựa chọn lượng ăn phù hợp và cân đối với các nguồn tinh bột khác trong cùng bữa.

Việc phân biệt giữa rau ít tinh bột và nhóm củ, quả giàu carbohydrate giúp người bệnh chủ động hơn khi lựa chọn thực phẩm, tránh tình trạng ăn nhiều loại thực phẩm tưởng như “chỉ là rau” nhưng tổng lượng carbohydrate trong bữa vẫn cao.

Giá đỗ không thay thế thuốc điều trị đái tháo đường

Giá đỗ là thực phẩm bình dân, dễ chế biến và có thể góp phần tạo nên chế độ ăn đa dạng. Tuy nhiên, không nên xem đây là thực phẩm có khả năng hạ đường huyết hoặc sử dụng giá đỗ thay cho thuốc điều trị.

Đối với người đã được chẩn đoán đái tháo đường, kiểm soát đường huyết cần dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn, hoạt động thể lực, cân nặng, việc sử dụng thuốc theo chỉ định và theo dõi sức khỏe định kỳ. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc, thay đổi liều hoặc cắt giảm mạnh lượng tinh bột khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Việc quan trọng nhất không nằm ở việc ăn thật nhiều một loại thực phẩm được cho là có lợi, mà là duy trì khẩu phần cân đối và phù hợp với tình trạng sức khỏe. Giá đỗ có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng hiệu quả kiểm soát đường huyết phụ thuộc vào toàn bộ lối sống và kế hoạch điều trị của mỗi người.

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