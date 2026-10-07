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Ngày 7/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản 348 thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trong 2 ngày 3 và 4/10.

Lực lượng chức năng phát hiện 348 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT. Ảnh : CACC.

Trong số này, có 180 trường hợp điều khiển mô tô và 168 trường hợp sử dụng các loại phương tiện khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều lỗi vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Đáng chú ý, có 177 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 27 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, 30 trường hợp không có giấy phép lái xe và 83 trường hợp không có giấy tờ phương tiện.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện các trường hợp chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, phương tiện không gắn biển số và không chấp hành hiệu lệnh dừng xe.

Hàng trăm thanh, thiếu niên, học sinh Nghệ An bị xử lý vì vi phạm giao thông. Ảnh: CACC.

Trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ 97 mô tô và 46 phương tiện khác. Tổng số tiền phạt ước tính hơn 601,7 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc tăng cường kiểm tra, xử lý nhằm kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm, nhất là trong nhóm thanh, thiếu niên, học sinh, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và các vụ việc gây mất an ninh, trật tự.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn và khung giờ có nguy cơ cao phát sinh vi phạm.

Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông cũng được đẩy mạnh, với sự phối hợp của nhà trường và gia đình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, thanh, thiếu niên.

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