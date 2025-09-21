Màn kết hợp 'gây sốt' của Vũ và nam diễn viên 'Mưa đỏ' trên sân khấu V Fest - Vietnam Today

Nguyễn Hùng 'Mưa đỏ' và Vũ tạo nên tiết mục viral khắp mạng xã hội

Khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức đại nhạc hội V Fest – Vietnam Today vào tối 20/9 tại tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

V Fest – Vietnam Today quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng: Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Phương Ly, Hương Tràm, Vũ., RHYDER, Han Sara, Vinh Khuất, MAYDAYs… Các nghệ sĩ cùng 20.000 khán giả tạo nên đêm V Fest - Vietnam Today "bùng nổ".

Một trong những tiết mục bất ngờ đêm concert là màn kết hợp đầy cảm xúc của Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" và Vũ - hoàng tử indie - bản hit "Còn gì đẹp hơn" đã được đánh giá là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất trong buổi tối 20/9. Rất nhiều video ghi lại phần này được người xem cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội.

Khoảnh khắc của Vũ. khi trình diễn ca khúc "Còn gì đẹp hơn" cùng Nguyễn Hùng tại V Fest – Vietnam Today.

Hình ảnh Vũ. khi mặc quân phục trong tiết mục song ca với Nguyễn Hùng viral khắp mạng xã hội.

Nhiều khán giả để lại bình luận trầm trồ: "Còn gì đẹp hơn khi được làm người con Việt Nam"; "Khoảnh khắc nghẹn ngào của Vũ. khi trình diễn ca khúc 'Còn gì đẹp hơn' cùng Nguyễn Hùng tại V Fest"; "Bất ngờ thật khi Vũ. đã cạo râu để mặc quân phục theo đúng điều lệnh Quân đội. Không ngờ diện mạo Vũ. lại hợp quân phục như thế!";...

Trước đó, Vũ. với chất giọng trầm ấm đã làm say đắm khán giả của V Fest với "Những lời hứa bỏ quên", "Anh nhớ ra" và "Lạ lùng". Còn Nguyễn Hùng với trang phục đơn giản đã đem "Phép màu" đến cho hơn 20.000 khán giả V Fest – Vietnam Today.

Vũ. và Nguyễn Hùng

Bùng nổ "V Fest - Vietnam Today": Nơi âm nhạc và cảm xúc cùng thăng hoa

Cũng trong đêm V Fest – Vietnam Today,in Vũ Cát Tường gây ấn tượng khi mở màn với loạt bản hit như: Vết mưa, Từng là, Chỉ cần có nhau...

Hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Vũ Cát Tường tại V Fest tối 20/9.

Sau set diễn của Vũ Cát Tường là phần biểu diễn gây chú ý của Vinh Khuất - ca sĩ kiêm sáng tác nhạc và nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt.

Trước khi V Fest diễn ra, Vinh Khuất nói: "V Fest mang đến cho tôi cơ hội gặp gỡ nhiều nghệ sĩ Việt Nam và đặc biệt với khán giả Việt nam. Ý nghĩa lớn nhất của lần này là tôi muốn đóng góp một chút sức mình vào những ngày dư âm của những ngày lễ trọng đại của đất nước".

"Để hòa mình vào không khí tự hào chung, tôi đã sáng tác ca khúc mới về Việt Nam. Bài hát nói về niềm tự hào là người Việt Nam trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước, để thực hiện ước nguyện của Bác Hồ là lớp trẻ Việt sánh vai với các cường quốc năm châu", Vinh Khuất nói thêm.

Vinh Khuất - ca sĩ kiêm sáng tác nhạc và nhà sản xuất âm nhạc người Đức gốc Việt - tại đại nhạc hội V Fest - VietNam Today tối 20/9.

Anh cùng lúc trình diễn ba loại nhạc cụ dân tộc trong ca khúc Việt Nam.

Trong khi đó, Han Sara - nữ nghệ sĩ trẻ biểu diễn sau Vinh Khuất - tâm sự trong tiết mục của mình: "Năm 10 tuổi, khi chuyển đến Việt Nam sinh sống, tôi đã khóc rất nhiều vì không biết đây là đâu. Đến bây giờ, tôi đã có thể cười tươi tự hào nói với mọi người rằng, tôi là Han Sara, đến từ Hàn Quốc và là một nghệ sĩ Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và đón nhận tôi".

"Khi đến Việt Nam, bài hát đầu tiên tôi nghe là "Ước gì" của cô Mỹ Tâm. Tôi tin rằng âm nhạc là một ngôn ngữ trợ giúp cho tất cả mọi người trên thế giới có thể hiểu nhau và kết nối gần nhau hơn. Tôi quyết định ở lại Việt Nam vì tôi yêu mảnh đất này, yêu những người dân, yêu món ăn, yêu những đồng nghiệp, những người đồng đội, yêu khán giả của tôi. Tôi yêu Việt Nam và hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực để xứng đáng với tình cảm của mọi người", Han Sara chia sẻ. Cô đã thể hiện 2 ca khúc đáng yêu và dễ thương là "Có khi nào" và "Xinh".

"Tôi quyết định ở lại Việt Nam vì tôi yêu mảnh đất này, yêu những người dân, yêu món ăn, yêu những đồng nghiệp, những người đồng đội, yêu khán giả của tôi. Tôi yêu Việt Nam!", Han Sara chia sẻ.

Khác với các nghệ sĩ khác, Hương Tràm mang đến một set nhạc khá tròn đầy với 2 ca khúc đơn (gồm Ngốc, Ngại ngùng) và 2 bản mash-up "Cho em gần anh thêm chút nữa" và "Em mong" và bản mush-up "Xuân thì" - "Em gái mưa". Cô đã khiến khán giả không thể ngồi yên một chỗ.

Nối tiếp Hương Tràm là ca - nhạc sĩ có phong thái nhẹ nhàng, cách nói chuyện có vẻ ngô nghê nhưng siêu cuốn và đáng yêu: Phan Mạnh Quỳnh.

Không phụ sự mong đợi, chàng trai đến từ Nghệ An đã mang đến những ca khúc ghi dấu ấn trong sự nghiệp của anh: Có chàng trai viết trên cây, Từ đó, Sau lời từ khước, Gặp gỡ - yêu đương và được bên em.

Màn collab đồng hương của Hương Tràm và Phan Mạnh Quỳnh

Bùi Công Nam giao lưu với hơn 20.000 khán giả đại nhạc hội V Fest - Viet Nam Today

Màn trình diễn của Bùi Công Nam cũng là màn trình diễn nhận được sự chờ đợi - đặc biệt khi chương trình Gia đình Haha Nam tham gia được công chúng yêu thích trong suốt thời gian qua. Bùi Công Nam đã mang đến các ca khúc: Tiến hay lùi, Chúa tể, Tìm được nhau khó thế nào, Nhớ mãi chuyến đi này,...

Phần cuối của V Fest - Vietnam Today đã được khép lại với 2 set nhạc của Rhyder và Noo Phước Thịnh. Khác với các nghệ sĩ tham gia concert hôm nay, cả Noo và Rhyder đều đã xuất hiện trong 2 concert trước đó của VTV là V Fest - Thanh xuân rực rỡ và V Concert – Rạng rỡ Việt Nam.

RHYDER với giao diện cực “suy”, trình làng ca khúc mới “Sau cơn suy”.

Noo Phước Thịnh với màn kết cực kỳ ấn tượng tại đại nhạc hội V Fest - VietNam Today/

Hình ảnh ấn tượng khép lại đêm đại nhạc hội.