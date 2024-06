Món ăn là bí quyết sống thọ và ngừa ung thư của người Nhật bán đầy chợ Việt

Lý do người Nhật thường xuyên ăn cá nhỏ

Người Nhật có thói quen ăn các loại cá nhỏ như cá trích nhỏ, cá trứng, cá hồi nhỏ và cá mòi nhỏ. Điều quan trọng là họ thường ăn cá nhỏ nguyên con - cả đầu, xương và nội tạng, vốn rất giàu vi chất dinh dưỡng, như canxi và vitamin A.



Cá trích nhỏ

Nghiên cứu của Trường Y, Đại học Nagoya (Nhật Bản) đã làm rõ mối liên quan giữa việc ăn cá nhỏ và nguy cơ tử vong ở người Nhật. Ăn cá nhỏ - cả xương, có thể giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và do ung thư, giúp kéo dài tuổi thọ

Thử nghiệm bao gồm 80.802 người tham gia từ 35 đến 69 tuổi trên toàn nước Nhật. Tần suất ăn cá nhỏ của người tham gia được đánh giá bằng bảng câu hỏi.

Kết quả cho thấy, ăn cá nhỏ 1 - 3 lần một tháng đã giảm 32% nguy cơ tử vong sớm và 28% tử vong do ung thư. Ăn 1 - 2 lần một tuần, đã giảm 28% nguy cơ tử vong sớm và 29% tử vong do ung thư. Đặc biệt, ăn 3 lần một tuần trở lên là tốt nhất để sống thọ - giảm 31% nguy cơ tử vong sớm và giảm đến 36% tử vong do ung thư, theo EurokAlert.

Cá mòi cũng là một loại cá nhỏ được người Việt ưa chuộng và dùng làm gỏi cá ăn rất ngon.

Phát hiện này bổ sung bằng chứng cho thấy lợi ích tuyệt vời của chế độ ăn bao gồm cá nhỏ.

Gợi ý một số món ngon từ cá nhỏ

Như đã đề cập ở trên, cá nhỏ gồm các loại cá trích nhỏ, cá trứng, cá hồi nhỏ và cá mòi nhỏ… Trong các loại cá này, cá trích là loại cá rất phổ biến bán ngoài chợ Việt. Món ngon từ cá trích có nhiều như gỏi cá trích, cá trích nướng, cá trích kho thịt ba chỉ, cá trích kho dứa (thơm), cá trích chiên giòn, cá trích sốt cà chua, chả giò cá trích, cá trích chiên nước mắm.

Trong bài viết này, chúng tôi gợi ý cách làm món cá trích kho dứa - món ăn kết hợp giữa cá trích bổ dưỡng và dứa thơm có tác dụng giải nhiệt vừa ngon vừa phù hợp để ăn những ngày hè nắng nóng.

Món ngon từ cá nhỏ: Cá trích kho dứa (thơm)

Nguyên liệu làm cá trích kho dứa

Cá trích 7 con Dứa 150 gr(thơm) Tỏi 1 tép Ớt hiểm xanh 1 trái Bột ớt 2 muỗng cà phê Dầu ăn 2 muỗng canh Nước mắm 2 muỗng canh Giấm ăn 1 ít Gia vị thông dụng 1 ít(hạt nêm/ đường/ tiêu)

Cách chọn mua cá trích tươi ngon

Để chọn được cá trích ngon, bạn cần quan sát kỹ bên ngoài con cá. Bạn hãy chọn cá có phần mang màu đỏ tươi và mắt không bị đỏ. Nếu như mang cá đỏ nhạt và mắt có vệt đỏ hay đỏ toàn bộ thì con cá này đã bị ươn.

Cá trích còn được chuộng làm gỏi cá trích.

Thêm vào đó, bạn cũng nên chọn những con cá thon gọn, bụng có màu hồng nhạt, mình dày. Đặc biệt là nên lựa chọn cá trích trâm, bởi vì những con cá này có xương nhỏ, thịt nhiều, săn chắc và ngon ngọt hơn.

Bạn nên chọn mua cá trích tại các siêu thị, chợ hải sản, cửa hàng thực phẩm uy tín, rõ nguồn gốc.

Cách chọn mua dứa (thơm) tươi ngon

Nên chọn những quả có màu vàng bắt mắt, không nên mua những quả chín không đều màu. Nếu quả có màu xanh nhiều nghĩa là chúng chưa chín hẳn, còn quả chín vàng nhưng xen lẫn màu nâu đậm thì chúng đã bị chín quá lâu và sắp bị hư.

Nên chọn mua những quả có độ mềm vừa phải hình dáng hơi bầu, quả ngắn, có mắt lớn, cầm lên thấy nặng tay, có mùi thơm ngọt ngào, không quá nồng là dứa vừa chín tới.

Bạn không nên chọn những quả khi ấn vào mà quả bị lõm vào hay vỏ quá cứng.

Sơ chế cá trích

Cá trích mua về đánh sạch vảy cá, cắt bỏ đuôi và mang, sau đó đem rửa qua muối hoặc giấm rồi rửa sạch lại với nước.

Sơ chế các nguyên liệu khác

Ớt hiểm xanh rửa sạch rồi cắt xéo. Tỏi đem băm nhỏ.

Dứa mua về gọt bỏ vỏ, rồi cắt thành các miếng nhỏ vừa ăn.

Cách chế biến Cá trích kho dứa (thơm)

Chiên cá



Bắc chảo lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, khi dầu nóng từ từ cho cá vào chiên sơ trong khoảng 3 phút với lửa vừa đến khi cá hơi vàng thì tắt bếp, gắp cá ra dĩa.

Bắc 1 chiếc chảo khác lên bếp và cho 1 muỗng canh dầu ăn vào, khi dầu nóng cho tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho 2 muỗng cà phê bột ớt, đảo đều rồi cho dứa vào xào.

Nêm vào 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê đường, xào thêm khoảng 3 phút thì cho cá vào cùng khoảng 200ml nước, chỉnh lửa nhỏ, kho thêm khoảng 5 phút thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, tắt bếp.

Bày cá ra dĩa, trang trí thêm ớt xanh cắt mỏng vào là hoàn thành.

Thành phẩm

Cá trích thơm ngon hoà quyện với nước sốt cay cay cùng vị ngọt, chua dịu của dứa, ăn kèm cơm nóng giúp giải nhiệt ngày hè.

Món cá trích kho dứa giúp giải nhiệt ngày hè.

