Một số cách làm nước sốt chấm xoài chua cay, ngon miệng

Cách làm nước chấm xoài chua kiểu Thái

Nguyên liệu

Nước mắm: 30ml, đường: 50g, nước lọc: 5 muỗng canh, tôm hoặc tép khô: 1 chén nhỏ, hành tím: 7 củ, tỏi: 5 tép, ớt: 3 trái.

Bật mí bí kíp muối dưa cải chua ngọt thơm ngon, chống ngán GĐXH - Cách muối dưa cải đúng sẽ giúp chữa “ngán” rất nhiều trong các bữa cơm khi ăn quá nhiều dầu mỡ. Với nguyên liệu cải bẹ xanh quen thuộc, bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn làm món dưa muối ngon miệng, hợp vệ sinh.

Hướng dẫn cách làm kim chi cải thảo thơm ngon tại nhà GĐXH - Kim chi là món ăn quen thuộc ở nhiều gia đình. Có nhiều phiên bản kim chi khác nhau từ nguyên liệu cho tới cách muối trộn. Dưới đây là một vài gợi ý cách làm kim chi cải thảo thơm ngon tại nhà dành cho bạn.

Cách làm

Tôm hoặc tép khô bạn nên chần với nước sôi rồi giã nát. Còn hành tím, tỏi thì bạn lột vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, bỏ cuống, băm nhỏ.

Tiếp theo, bạn đặt chảo nhỏ lên bếp đun sôi dầu ăn, cho hành tím vào phi thơm rồi để ra chén riêng (lưu ý không làm cháy hành). Cho nước lọc và đường vào nồi đun sôi. Khuấy đều đến khi đường hoà tan và ngả sang màu vàng thì cho nước mắm vào.

Nước chấm xoài chua kiểu Thái.

Tiếp tục đảo đều đến khi hỗn hợp sệt lại. Thêm tôm, ớt vào chung, đảo đều cho chín rồi cho tỏi băm và hành tím phi vào. Đảo đều trong 2 phút thì tắt bếp. Bạn cho nước chấm ra chén nhỏ, để nguội là hoàn thành và thưởng thức.

Cách làm nước chấm xoài bằng sa tế cay nồng

Nguyên liệu

Nước mắm ngon: 2 muỗng, đường cát trắng: 3 muỗng, nước lọc: 1 muỗng canh, ớt bột, ớt sa tế: ¼ muỗng cà phê, nước cốt tắc.

Các bước thực hiện

Đầu tiên, bạn cho vào nồi nhỏ nước mắm, đường và nước lọc rồi nấu sôi (vặn lửa lớn). Khuấy đều để đường hoà tan.

Nước sôi thì bạn vớt bỏ bọt thừa phía trên, đun thêm 3 phút nữa đến khi hỗn hợp đặc lại thì tắt bếp.

Cho nước chấm ra chén, để nguội rồi cho ớt bột và sa tế vào, khuấy đều tay là hoàn thành.

Cách làm nước chấm xoài bằng muối tôm

Nguyên liệu

Xoài keo: 2 quả, nước mắm: 2 muỗng, đường nâu: 10g, nước lọc: 150ml, muối tôm.

Cách làm

Xoài rửa sạch với nước, cắt thành miếng vừa ăn, ngâm vào đá 1 giờ rồi vớt ra, chờ ráo. Sau đó bạn đặt nồi to lên bếp, cho nước lọc, nước mắm và đường nâu vào, khuấy đều rồi chờ sôi.

Nước sôi thì cho hỗn hợp ra chén. Để nguội rồi cho xoài vào, ngâm trong 1 giờ để xoài thấm gia vị.

Xoài trộn với nước chấm muối tôm.

Sau đó, vớt xoài ra, cho vào hũ nhựa có nắp, cho muối tôm vào rồi đậy nắp lại. Lắc đều tay để xoài ngấm gia vị. Cho xoài ra đĩa to là hoàn thành và bắt đầu thưởng thức món xoài trộn nước chấm muối tôm.

Cách làm nước mắm me chấm xoài

Nguyên liệu

Nước mắm: 4 muỗng, đường nâu: 3 muỗng, me: 4 tái, tép khô: 50g, tỏi, ớt, hành.

Cách làm

Hành khô, tỏi lột vỏ, rửa sạch, băm nguyễn. Ớt bỏ cuống, rửa sạch, để ráo, băm nhỏ. Tép khô rửa sạch với nước, để ráo. Me rửa sạch, cạo lớp vỏ ngoài.

Bạn cho nồi nước sôi, cho me vào chần sơ rồi vớt ra, để ráo. Sau đó hoà me với 3 muỗng nước sôi để nguội rồi chắt lấy phần nước cốt. Cho vào tô to nước mắm, đường nâu, nước cốt me, khuấy đều tay.

Những nguyên liệu cần để làm nước mắm me chấm xoài.

Đặt nồi nhỏ lên bếp, cho vào 1 chút dầu ăn phi thơm tỏi, ớt băm nhuyễn, rồi cho hỗn hợp vừa pha vào, khuấy đều tay. Thêm tép rang vào, trộn đều. Thấy nước chấm sôi và sánh lại thì tắt bếp. Cho nước chấm ra chén để nguội là hoàn thành.

Cách làm nước mắm đường sền sệt chấm xoài

Nguyên liệu

Nước mắm: 3 muỗng, đường: 4 muỗng, ớt, tiêu xay.

Các bước thực hiện

Đầu tiên, bạn chuẩn bị nồi, cho nước mắm và đường vào, khuấy đều để hỗn hợp hòa tan. Tiếp theo, bạn cho nồi lên bếp nấu sôi, vặn lửa nhỏ vừa, khuấy đều tay đến khi nước sệt lại thì tắt bếp.

Cho nước chấm ra chén nhỏ, thêm chút ớt băm nhuyễn và tiêu xay vào, khuấy đều là hoàn thành.

MỜI ĐỌC THÊM: