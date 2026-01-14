Mới nhất
Nữ ca sĩ từng là 'hiện tượng cover', sở hữu bản hit 60 triệu view giờ ra sao?

Thứ tư, 07:00 14/01/2026 | Giải trí

Những năm qua, Juky San được khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như sự đa tài trong âm nhạc.

Juky San (tên thật Trần Thị Dung) sinh năm 1998 và được biết đến là "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ... Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và dừng lại ở vị trí top 7 chung cuộc.

Đến năm 2021, Juky San đạt thành tích ấn tượng với bản hit Phải chăng em đã yêu. Ca khúc trở thành hiện tượng với hơn 60 triệu lượt xem trên Youtube.

Năm 2025, cái tên Juky San tiếp tục được nhiều khán giả yêu mến tại chương trình Em xinh say hi, đặc biệt là qua bản hit Người đầu tiên.

Juky San cho biết Em xinh say hi giúp tên tuổi cô được khán giả chú ý nhiều hơn, song đó không phải là yếu tố quyết định. Với nữ ca sĩ, việc được biết đến rộng rãi là lợi thế, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác sẵn sàng của bản thân. Cô chỉ chọn công bố sản phẩm khi mọi khâu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng với tinh thần mình muốn truyền tải.

BTV Quốc Khánh chia sẻ cảm xúc khi nhận lời dẫn Ai là triệu phú - Ảnh 1.

Juky San được chú ý sau "Em xinh say hi".

Sau cuộc thi, Juky San cho ra mắt album đầu tay mang tên Đẫm tình , cũng đánh dấu kỷ niệm 6 năm làm nghề của nữ ca sĩ. Album gồm 11 ca khúc do chính cô sáng tác. Nữ ca sĩ ví đây như “mùa gặt” sau quãng thời gian dài gieo trồng cảm xúc.

Juky San nói cô làm album đầu tay bằng sự chân thành và nhiều xúc cảm. Nữ ca sĩ thừa nhận, đến hiện tại, con đường âm nhạc của cô chưa thực sự dễ dàng, thậm chí áp lực tài chính vẫn còn đó.

Juky San không viết nhạc để kể những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời xung quanh mình. Đó là những trải nghiệm tình yêu cá nhân và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô chứng kiến từ những người thân yêu.

“Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả, cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc”, nữ ca sĩ nói.

Dù từng dự định ra mắt album sớm hơn, nhưng phải đến đầu năm 2026, cô mới thực sự cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy để giới thiệu trọn vẹn dự án đến khán giả.

Trong năm qua, Juky San trở thành một trong những cái tên đắt show, có nhiều cơ hội biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc, nhưng thu nhập từ các buổi diễn vẫn khó để bù đắp chi phí sản xuất album.

Trước khi hoàn thiện dự án, Juky San từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế, sống trong căn phòng trọ nhỏ và tự nấu ăn vì hạn chế tài chính. Tuy nhiên khi làm MV hay chuẩn bị album, nữ ca sĩ sẵn sàng chi vài trăm triệu đồng để đảm bảo sản phẩm chỉn chu, trọn vẹn, tất cả đều vì âm nhạc và muốn gửi trọn câu chuyện đến khán giả.

Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu nghi ngờ mối quan hệ giữa Triển và các doanh nghiệp

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.

GĐXH - Viện phó Viện Kiểm sát Hằng Thu tò mò muốn biết mối quan hệ thân thiết của Triển với các doanh nghiệp.

Gượng dậy sau cú sốc, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đi gặp con rơi của chồng

GĐXH - Bà Ánh đã đến nhà cô Dung- đồng nghiệp cũ của chồng vừa để gặp bé Nhi và xác minh sự thật.

GĐXH - Bà Ánh đã đến nhà cô Dung- đồng nghiệp cũ của chồng vừa để gặp bé Nhi và xác minh sự thật.

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnh

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz
Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Hoa hậu quê Đà Nẵng đón tin vui, điều khiến fan chú ý là sự xuất hiện của nam diễn viên 'Mưa đỏ'

Giải trí
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người em

Giải trí
Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Hé lộ kết thúc ngọt ngào cho cặp đôi gây nhiều tranh cãi trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

