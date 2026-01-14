Nữ ca sĩ từng là 'hiện tượng cover', sở hữu bản hit 60 triệu view giờ ra sao?
Những năm qua, Juky San được khán giả yêu mến bởi nhan sắc xinh đẹp cũng như sự đa tài trong âm nhạc.
Juky San (tên thật Trần Thị Dung) sinh năm 1998 và được biết đến là "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ... Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt và dừng lại ở vị trí top 7 chung cuộc.
Đến năm 2021, Juky San đạt thành tích ấn tượng với bản hit Phải chăng em đã yêu. Ca khúc trở thành hiện tượng với hơn 60 triệu lượt xem trên Youtube.
Năm 2025, cái tên Juky San tiếp tục được nhiều khán giả yêu mến tại chương trình Em xinh say hi, đặc biệt là qua bản hit Người đầu tiên.
Juky San cho biết Em xinh say hi giúp tên tuổi cô được khán giả chú ý nhiều hơn, song đó không phải là yếu tố quyết định. Với nữ ca sĩ, việc được biết đến rộng rãi là lợi thế, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác sẵn sàng của bản thân. Cô chỉ chọn công bố sản phẩm khi mọi khâu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đúng với tinh thần mình muốn truyền tải.
Sau cuộc thi, Juky San cho ra mắt album đầu tay mang tên Đẫm tình , cũng đánh dấu kỷ niệm 6 năm làm nghề của nữ ca sĩ. Album gồm 11 ca khúc do chính cô sáng tác. Nữ ca sĩ ví đây như “mùa gặt” sau quãng thời gian dài gieo trồng cảm xúc.
Juky San nói cô làm album đầu tay bằng sự chân thành và nhiều xúc cảm. Nữ ca sĩ thừa nhận, đến hiện tại, con đường âm nhạc của cô chưa thực sự dễ dàng, thậm chí áp lực tài chính vẫn còn đó.
Juky San không viết nhạc để kể những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ chính những câu chuyện rất đời xung quanh mình. Đó là những trải nghiệm tình yêu cá nhân và cả những khoảnh khắc hạnh phúc mà cô chứng kiến từ những người thân yêu.
“Mỗi trải nghiệm đều mang lại cho tôi cảm xúc mãnh liệt. Tôi muốn ghi lại tất cả, cho đến một ngày, khi cảm thấy bản thân đủ tự tin, tôi mới biến chúng thành âm nhạc”, nữ ca sĩ nói.
Dù từng dự định ra mắt album sớm hơn, nhưng phải đến đầu năm 2026, cô mới thực sự cảm thấy mọi thứ đã đủ đầy để giới thiệu trọn vẹn dự án đến khán giả.
Trong năm qua, Juky San trở thành một trong những cái tên đắt show, có nhiều cơ hội biểu diễn tại các sự kiện âm nhạc, nhưng thu nhập từ các buổi diễn vẫn khó để bù đắp chi phí sản xuất album.
Trước khi hoàn thiện dự án, Juky San từng trải qua giai đoạn khó khăn về kinh tế, sống trong căn phòng trọ nhỏ và tự nấu ăn vì hạn chế tài chính. Tuy nhiên khi làm MV hay chuẩn bị album, nữ ca sĩ sẵn sàng chi vài trăm triệu đồng để đảm bảo sản phẩm chỉn chu, trọn vẹn, tất cả đều vì âm nhạc và muốn gửi trọn câu chuyện đến khán giả.
Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?Giải trí - 18 phút trước
GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.
Nghiêm gài bẫy Ngân và Viễn bằng thuốc mêXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 39 "Cách em 1 milimet", Nghiêm hẹn Ngân đi ăn tối, nói rằng chấp nhận chia tay nhưng đó là một âm mưu nhằm chiếm tài sản khi ly hôn.
Cận cảnh nhan sắc 'không tì vết' của Nhã Phương ở tháng cuối thai kỳ lần 3Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Nhã Phương ở những tháng cuối thai kỳ đã được chồng con yêu thương chiều chuộng. Lần mang thai thứ 3 này, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc xinh đẹp.
Không được vợ tha thứ, ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ký đơn ly hôn rồi ra ngoài sống cùng con riêngXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 21 "Gia đình trái dấu", trước sức ép của vợ nên ông Phi buộc phải ký vào đơn ly hôn rồi dọn ra ngoài sống cùng con gái riêng mới nhận.
Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách cắt liên lạc với người tìnhXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam bị triệu tập, Phó Bí thư tỉnh Sách muốn người tình bán căn biệt thự là nơi ở riêng tư của cả hai, đồng thời không liên lạc hay gặp gỡ nhau.
Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.
Cuộc hôn nhân kín tiếng kéo dài gần một thập kỷ của Kim HiềnCâu chuyện văn hóa - 6 giờ trước
Sau hơn 10 năm chung sống, diễn viên Kim Hiền thông báo ly hôn chồng Việt kiều.
'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh vướng tin đồn ác ý, tuổi U70 rời căn phòng 10m2 về sống với gia đình người emGiải trí - 18 giờ trước
GĐXH - NSND Quốc Khánh có sự nghiệp thành công, cuộc sống khi về hưu bình dị tiếp tục cống hiến với nghề diễn và vượt qua những tin đồn ác ý.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 18 giờ trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Nữ sinh quê Ninh Bình gây chú ý Miss World Vietnam 2025Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Trịnh Thị Trung Thu - nữ sinh kinh tế quê Ninh Bình lọt top 50 Miss World Vietnam 2025, không chỉ sở hữu nhan sắc mà còn hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần vì cộng đồng.
Phát hiện Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam chuyển hàng triệu USD cho Phó Bí thư tỉnhXem - nghe - đọc
GĐXH - Triển đã có trong tay danh sách các khoản tiền lên tới hàng triệu USD mà Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam đã bí mật chuyển cho Phó Bí thư Sách trong suốt nhiều năm qua.