Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi
GĐXH - Sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi, bà Phạm Kim Dung mới đây cho biết, nàng hậu rất ân hận và mong được tha thứ.
Trong những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm tranh cãi tại Miss Grand International 2025. Ban đầu, người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có tinh thần "máu chiến" với năng lượng tích cực, tự tin. Tuy nhiên, từ khi nhập cuộc, cô liên tục gây thất vọng khi để lộ điểm yếu về khả năng ngoại ngữ, thái độ chưa phù hợp.
Đỉnh điểm là rạng sáng 5/10, ngay trên sóng livestream của bạn cùng phòng, Yến Nhi còn gây sốc khi để lọt nhiều phát ngôn thiếu kiểm soát. Thậm chí, đoạn hội thoại của Yến Nhi còn dấy lên nghi vấn cô đang đề cập đến việc công ty chủ quản không đầu tư cho mình khi thi quốc tế.
Vụ việc liên quan đến Hoa hậu Yến Nhi vẫn đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn sắc đẹp. Trong diễn biến mới nhất, trên kênh TikTok, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty chủ quản đang quản lý Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã trả lời bình luận được cho là nhắc tới lùm xùm của cô.
Bà Phạm Kim Dung tiết lộ Yến Nhi ân hận sau phát ngôn thiếu kiểm soát.
Cụ thể, khi một số fan sắc đẹp để lại bình luận chỉ trích và đòi đơn vị quản lý tước vương miện hoa hậu, bà Phạm Kim Dung cũng phản hồi cho biết Yến Nhi đang rất ân hận và xin được tha thứ. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".
Trước khi lộ đoạn livestream nói xấu công ty, Hoa hậu Yến Nhi từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì gây thất vọng tại cuộc thi. "Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho Nhi những trải nghiệm và bài học quý giá. Nhi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này. Nhi biết rằng ở Việt Nam luôn có những người yêu thương, theo dõi hành trình của mình. Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả.
Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua", nàng hậu chia sẻ.
Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm và từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024.
Tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi có khởi đầu chưa suôn sẻ. Cô không vào top 10 thí sinh được dự tiệc tối với ông Nawat. Người đẹp cũng không có mặt trong top 15 phần thi Grand Voice Award. Đại diện Việt Nam có khoảng hai tuần tranh tài cùng 75 thí sinh trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.
Phần trả lời của Hoa hậu Yến Nhi với ông Nawat và đương kim Hoa Hậu CJ Christine Juliane Opiaza tại Miss Grand International 2025
'Chị đại' Vbiz đóng vai bạn gái Quốc Trường trên phim, đời thực có chồng điển trai và tâm lýGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Lê Khánh mới đây khiến khán giả bất ngờ khi đóng vai Hai Thương – bạn gái Quốc Trường trong "Chị ngã em nâng". Ở đời thực, Lê Khánh có hôn nhân viên mãn bên người chồng kém tuổi.
Song Luân, Ngô Kiến Huy và Tiến Luật giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn ngườiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 11 "Chiến sĩ quả cảm", các nghệ sĩ là các chiến sĩ nhập vai bước vào thử thách cam go khi nhận nhiệm vụ giải cứu con tin từ hang ổ tội phạm buôn người xuyên quốc gia.
Trúc Lam quyết ly hôn, 'tổng tài'' Trường khó chịu vì bị Kim Ngân kiểm soátXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 25 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trường dọn đến nhà Kim Ngân ở và bất ngờ khi bị người yêu muốn "đánh dấu chủ quyền" bằng việc mua áo đôi.
Quốc Thiên gây xúc động với ca khúc thể hiện tình yêu Tổ quốc trong phim 'Tử chiến trên không'Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Với giọng ca đẹp, giàu kỹ thuật và cảm xúc, Quốc Thiên thể hiện ca khúc "Hy vọng" trong phim "Tử chiến trên không" đã khiến khán giả vô cùng xúc động.
Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa giành vé vào chung kết 'Vietnam's Next Top Model 2025'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Bảo Ngọc, Mỹ Ngân và Mai Hoa đã giành chiến thắng trong thử thách chụp hình bìa và chính thức góp mặt trong đêm chung kết Vietnam's Next Top Model 2025.
NSND Thanh Điền 81 tuổi suýt mù, xúc động vì câu nói của 'ông hoàng cải lương' Minh VươngCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
NSND Thanh Điền suýt mù do biến chứng tiểu đường, không nhìn thấy gì trước ca mổ. Sau phẫu thuật 3 ngày đã hồi phục, chuẩn bị mổ mắt thứ hai.
Điều không thể ngờ về diễn viên 'nam thần' đang gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'Giải trí - 21 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Hà Thành đảm nhận vai Lâm - chàng "phi công trẻ" đang rung rinh trước Trúc Lam (Quỳnh Kool) trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh".
Hình ảnh chân thực của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện tại miền Trung bão lũGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH – Không son phấn, không xiêm y lộng lẫy, hình ảnh Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khi đi từ thiện, đến thăm và chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp thiên tai bão lũ khiến khán giả xúc động.
Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọngGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Đoạn clip được cho là có liên quan Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang trở thành tâm điểm tranh cãi của fan sắc đẹp.
Sau phát ngôn 'dậy sóng', Hoa hậu Yến Nhi xin lỗiGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Mặc dù đang dự thi Miss Grand International 2025 tại Thái Lan, nhưng trước những lùm xùm về phát ngôn, Hoa hậu Yến Nhi đã gửi lời xin lỗi khán giả.
4 năm sau khi yêu 'phú bà' Cbiz giàu có, Lâm Bảo Châu thay đổi ra sao?Giải trí
GĐXH - Lâm Bảo Châu lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng với phim "Chị ngã em nâng", anh đã được khán giả chú ý. Sau 4 năm hẹn hò cùng Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu có rất nhiều sự thay đổi.