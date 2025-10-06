Phản ứng của 'bà trùm hoa hậu' sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Yến Nhi

Rò rỉ đoạn clip Hoa hậu Yến Nhi phát ngôn sốc, fan tiếp tục thất vọng GĐXH - Đoạn clip được cho là có liên quan Hoa hậu Yến Nhi tại Miss Grand International 2025 đang trở thành tâm điểm tranh cãi của fan sắc đẹp.

Trong những ngày qua, Hoa hậu Yến Nhi trở thành tâm điểm tranh cãi tại Miss Grand International 2025. Ban đầu, người đẹp Đắk Lắk được nhận xét có tinh thần "máu chiến" với năng lượng tích cực, tự tin. Tuy nhiên, từ khi nhập cuộc, cô liên tục gây thất vọng khi để lộ điểm yếu về khả năng ngoại ngữ, thái độ chưa phù hợp.

Đỉnh điểm là rạng sáng 5/10, ngay trên sóng livestream của bạn cùng phòng, Yến Nhi còn gây sốc khi để lọt nhiều phát ngôn thiếu kiểm soát. Thậm chí, đoạn hội thoại của Yến Nhi còn dấy lên nghi vấn cô đang đề cập đến việc công ty chủ quản không đầu tư cho mình khi thi quốc tế.

Vụ việc liên quan đến Hoa hậu Yến Nhi vẫn đang trở thành tâm điểm bàn luận trên các nền tảng mạng xã hội, diễn đàn sắc đẹp. Trong diễn biến mới nhất, trên kênh TikTok, bà Phạm Kim Dung - CEO công ty chủ quản đang quản lý Hoa hậu Yến Nhi mới đây đã trả lời bình luận được cho là nhắc tới lùm xùm của cô.

Bà Phạm Kim Dung tiết lộ Yến Nhi ân hận sau phát ngôn thiếu kiểm soát.

Cụ thể, khi một số fan sắc đẹp để lại bình luận chỉ trích và đòi đơn vị quản lý tước vương miện hoa hậu, bà Phạm Kim Dung cũng phản hồi cho biết Yến Nhi đang rất ân hận và xin được tha thứ. "Bạn cũng quá ân hận rồi, bạn biết bạn sai quá sai nhưng trước những áp lực và lời hỏi thăm của bạn bè thì bạn bị bộc phát, tuy nhiên vẫn rất đáng trách bạn ạ. Bạn cũng xin được tha thứ".

Trước khi lộ đoạn livestream nói xấu công ty, Hoa hậu Yến Nhi từng lên tiếng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì gây thất vọng tại cuộc thi. "Những ngày qua tại Miss Grand International là hành trình nhiều cảm xúc, mang đến cho Nhi những trải nghiệm và bài học quý giá. Nhi luôn ý thức sâu sắc về việc phải tập trung hết mình cho hành trình này. Nhi biết rằng ở Việt Nam luôn có những người yêu thương, theo dõi hành trình của mình. Dù bận rộn đến đâu, Nhi đều cố livestream trò chuyện, gửi những điều tích cực nhất đến khán giả.

Trong khoảnh khắc vội vã, Nhi đã vô tình có những chia sẻ chưa thật sự trọn vẹn khiến khán giả phiền lòng. Bản thân Nhi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhi xin gửi lời xin lỗi và cảm ơn chân thành nhất đến tất cả mọi người vì đã góp ý, chỉ bảo và vẫn dành cho Nhi sự quan tâm, động viên trong suốt thời gian qua", nàng hậu chia sẻ.

Hiện tại, đại diện nhan sắc Việt tại Miss Grand International 2025 vẫn tiếp tục cho các hoạt động bên lề trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.



Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk. Cô đang theo học Thạc sĩ Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại Đại học Văn Hiến. Cô sở hữu vóc dáng cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm và từng lọt vào top 15 Miss Grand Vietnam 2024.

Tại Miss Grand International 2025, Yến Nhi có khởi đầu chưa suôn sẻ. Cô không vào top 10 thí sinh được dự tiệc tối với ông Nawat. Người đẹp cũng không có mặt trong top 15 phần thi Grand Voice Award. Đại diện Việt Nam có khoảng hai tuần tranh tài cùng 75 thí sinh trước khi bước vào chung kết dự kiến tổ chức ngày 18/10 tại hội trường MGI Hall ở Bangkok, Thái Lan.