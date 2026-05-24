Thời tiết hôm nay 24/5: Nắng nóng tại Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ hôm nay (24/5), nắng nóng gia tăng mạnh tại nhiều khu vực trên cả nước. Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nền nhiệt 36-39 độ C, một số nơi vượt 40 độ.

Trong các ngày 24-25/5, khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ. Riêng ngày 25/5, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có thể ghi nhận mức nhiệt 37-39 độ, có nơi vượt 40 độ.

Tại miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40-50%, thời gian nắng nóng kéo dài từ khoảng 10-17 giờ.

Dự báo thời tiết hôm nay, chi tiết tại các khu vực

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi hơn 37 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, có nơi dưới 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi hơn 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi hơn 35 độ C; riêng miền Đông 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh: Có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi hơn 36 độ C.