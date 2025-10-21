Tin bão mới nhất: Bão số 12 đổi hướng, mưa lớn diện rộng từ chiều 22-23/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vào hồi 16 giờ hôm nay (21/10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 420 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (75-102 km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10 - 15 km/h.

Dự báo đến 16 giờ ngày 22/10, bão cách thành phố Đà Nẵng khoảng 125 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 - 15 km/h và suy yếu dần. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đó, đến 16 giờ ngày 23/10, bão trên khu vực Nam Lào, sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 - 15 km/h và có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng áp thấp. Khu vực ảnh hưởng là vùng biển phía Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đặc khu Cồn Cỏ, Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm), đất liền ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng.

Hướng di chuyển của bão số 12 lúc 13 giờ ngày 21/10.

Do tác động của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7 - 8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12; sóng biển cao 3 - 5m, vùng gần tâm bão cao 5 - 7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, từ sáng ngày 22/10 tăng lên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 - 5, biển động mạnh.

Ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị tới Đà Nẵng có nước dâng do bão cao từ 0,3 - 0,5m.

Toàn bộ tàu, thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Ven biển từ Quảng Trị tới Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió ngây ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở bờ biển.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9.

Cùng với đó, cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200 - 400mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Khu vực Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng phổ biến 500 - 700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 200mm/3 giờ.

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

