Tin sáng 8/4: Lộ manh mối vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ; đau xót hình ảnh sạt lở 5 ngôi nhà bên bờ sông Cầu

Tin sáng 7/4: Người lao động vui mừng trước đề xuất nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4, 1/5; Người mẹ khóc ròng tìm con mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ GĐXH - Bộ LĐTBXH đang lấy ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác trong dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Lộ manh mối vụ hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ

Liên quan đến vụ việc hai bé gái mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Bến Nghé cho biết, các đơn vị liên quan vẫn đang nỗ lực tìm kiếm.

"Chúng tôi đang phối hợp với UBND Quận 1, phân công lực lượng chia nhau tìm kiếm tại các điểm tập trung đông người, nơi công cộng. Công an địa phương cũng đang trích xuất camera để điều tra", vị này nói.

Thông tin tìm trẻ mất tích được lan truyền trên mạng xã hội

Theo một nguồn tin của phóng viên, bước đầu qua camera an ninh, hai bé gái có người lạ dắt đi ra hướng đường Hàm Nghi.



Chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Thị Chi (27 tuổi, ngụ quận 7, mẹ hai bé gái) cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, gia đình cùng người thân vẫn đang tìm kiếm.

Ly thân với chồng đã hai năm, một mình chị Chi nuôi 4 con. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị phải mang con ra đường bán hàng để kiếm tiền mưu sinh.

"Kể từ ngày mất dấu hai con, tôi không ngủ được, chỉ mong sớm tìm lại được hai đứa bé", chị Chi nghẹn giọng.

Trước đó, tối 3/4, chị Chi cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m.

Sau khi quay lại, chị Chi tá hỏa không thấy hai con Nguyễn Kiều Thảo My (7 tuổi) và Lê Hoàng Thùy Linh (3 tuổi) ở đâu.

"Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu", chị Chi bật khóc.

Thời điểm thất lạc, bé My mặc đồ màu đen, bé Linh mặc đồ đỏ chấm bi. Vụ việc được gia đình trình báo công an ngay sau đó.

Kỷ luật giáo viên mầm non tại TP HCM tát vào mặt và đầu học sinh

Một giáo viên mầm non tại Quận 3, TP.HCM vừa bị tạm đình chỉ đứng lớp vì đã tát vào mặt và đầu học sinh trong giờ ăn.

Cô giáo dùng tay đè đầu cho bé ói vào tô thức ăn rồi đút tiếp cho học sinh này ăn (Ảnh cắt từ video)

Cụ thể, video trích xuất từ camera của trường mầm non vào cuối tháng 3 cho thấy, sau giờ ăn trưa, chỉ còn 2-3 em vẫn đang ngồi ở bàn ăn, giáo viên này đã ngồi ở góc khuất camera để đút cho học sinh còn lại.

Trong lúc đó, cô giáo đã liên tục có những hành động tác động trực tiếp vào học sinh, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Khoảng 1 phút sau giáo viên này trở lại và tiếp tục đánh học sinh này vào mặt, thậm chí dúi đầu khiến học sinh (có thể) ngã ngửa ra sau.

Trong một video khác, khi cho một học sinh khác ăn, bé bị nôn và cô đã đè đầu cho bé ói vào tô thức ăn rồi đút tiếp cho học sinh này ăn.

Ông Lương Trọng Bình, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3 xác nhận sự việc xảy ra tại trường Mầm non 4 (Quận 3). Hiện tại giáo viên này đang được nhà trường xử lý theo đúng quy định xử lý kỷ luật viên chức nhà giáo. Cô giáo này bị đình chỉ đứng lớp từ ngày 3/4.

Ông Bình cũng cho biết thêm, giáo viên này đang mang thai nên cần cẩn trọng trong việc kỷ luật. Với học sinh bị tác động, nhà trường cũng đã đến nhà học sinh và xin lỗi phụ huynh.

Phòng cũng sẽ có báo cáo chi tiết cho Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và các ban, ngành liên quan về vụ việc này.

Đau xót hình ảnh sạt lở 5 ngôi nhà bên bờ sông Cầu, Bắc Ninh

Mới đây, một vụ sạt lở đã xảy ra tại ven sông Cầu, khu vực phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh). Từ những hình ảnh được chia sẻ có thể thấy rất nhiều căn nhà ven sông đã bị xô và thậm chí đổ sập xuống sông.

Nhiều người chứng kiến cảnh này đã không khỏi xót xa:

"Đau lòng quá, cơ nghiệp cả đời, nơi ăn chỗ ăn ở của cả gia đình mà giờ chẳng còn gì."

"Mong mọi người bình an vượt qua, nguy hiểm quá."

"Bao nhiêu công sức tiền bạc, giờ tất cả chìm vào lòng sông."

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Tống Quang Thanh, Chủ tịch UBND phường Vạn An (TP Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 2h ngày 7/4, sự cố sạt lở mái đê hữu Cầu tại vị trí km49+750 đến km49+800 tiếp tục diễn ra.

"Có 5 ngôi nhà của người dân đã bị sạt lở xuống sông Cầu. Trước tình hình trên, chúng tôi đã sơ tán người dân để đảm bảo an toàn" , ông Thanh nói và cho biết, vẫn chưa có con số thống kê thiệt hại cụ thể và số hộ dân phải di dời.

"Trước mắt chúng tôi tập trung ổn định chỗ ăn, ở tạm cho những người dân bị ảnh hưởng. Phương án tạm thời có thể bà con ra ở tại trường mầm non cũ" , ông Thanh thông tin.

Ông Chu Văn Khang, Trưởng khu phố Vạn Phúc (phường Vạn An) cho biết, Vạn Phúc là làng cổ ven đê sông Cầu từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên xảy ra sự cố sạt lở bờ sông và nhà cửa.

Những ngày qua, người dân trong khu đã hỗ trợ các gia đình trong diện di dời đến nơi an toàn, đồng thời ứng trực 24/24 giờ theo dõi diễn biến sạt lở để báo cáo kịp thời UBND phường Vạn An và các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc báo Tiền Phong thông tin, ông Nguyễn Song Hà – Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh cho biết, về giải pháp lâu dài, thành phố Bắc Ninh lập dự án để di dân đến nơi ở an toàn và xây bờ kè đê sông Cầu ở khu vực sạt lở tại phường Vạn An.

UBND tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến sạt lở để tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra sự cố.

Trong đó, chú trọng xây dựng phương án di dân trước mắt để bảo đảm các gia đình phải di dời có nơi ăn, ở sinh hoạt ổn định. UBND tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu các lực lượng chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động xử lý ngay theo phương châm “4 tại chỗ” nếu sự cố phát triển thêm.

Trước đó, vào tháng 3, một ngôi nhà 2 tầng của người dân ở phường Vạn An bị sạt lở xuống sông Cầu. Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bắc Ninh đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu (phường Vạn An, thành phố Bắc Ninh).

Tước danh hiệu 2 nữ cảnh sát tham gia "tiệc" ma túy

Công an TP Hải Phòng đã thực hiện quy trình để tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 2 nữ cán bộ công an có mặt, tham gia bữa "tiệc" ma túy