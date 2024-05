Tổng hợp 30+ món ngon từ sườn heo hấp dẫn, hao cơm

Lộ 'bí kíp' làm món thịt ba chỉ chao riềng mẻ siêu ngon mà nhiều mẹ đảm đang săn lùng công thức GĐXH - Ba chỉ chao riềng mẻ là món ăn mang hương vị thơm ngon, màu sắc bắt mắt và vô cùng đưa cơm. Nếu các mẹ còn đang băn khoăn chưa biết công thức nào tạo nên món ăn kì diệu này thì tham khảo ngay bài viết dưới đây.

Sườn heo vốn được biết đến với hương vị thơm ngon đặc biệt mà chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được. Nếu đang băn khoăn đi tìm món ngon mỗi ngày thì có thể tham khảo ngay hơn 30 món ngon từ sườn heo dưới đây. Chắc chắn với những gợi ý này, các đầu bếp tại gia sẽ dễ dàng biến tấu món ngon từ sườn heo mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ.

Sườn heo làm món gì? Gợi ý 30+ món ngon từ sườn heo cực kì hấp dẫn, hao cơm

Sườn xào

Sườn heo là món ăn quen thuộc, hấp dẫn và dễ chế biến.

Mở đầu danh sách những món ăn ngon từ sườn là món sườn xào thơm ngon, hấp dẫn. Với món sườn xào, bạn có thể chế biến thành các món ăn như sườn xào chua ngọt, sườn xào chua cay,... Với những món sườn xào, sườn vừa mang hương vị đậm đà lại vẫn giữ được độ săn chắc của thịt khi quyện cùng các loại rau củ khác.

Cơm sườn

Món cơm sườn đặc biệt.

Cơm sườn vốn là món ăn "danh bất hư truyền" đối với mọi lứa tuổi. Món ăn này không hề khó làm như nhiều chị em suy nghĩ, ngược lại còn dễ dàng vô cùng. Với những hạt gạo dẻo mịn ăn kèm sườn cốt lết thơm thoang thoảng sẽ khiến món ăn mang hương vị đậm đà. Bên cạnh đó, bạn có thể kết hợp thêm ngay ít đồ chua, cà chua và dưa leo thì không gì tuyệt vời hơn.

Sườn nướng

Món sườn heo BBQ là món ăn lý tưởng cho mọi bữa tiệc.

Một món ăn đặc biệt cho những buổi tụ họp đông đảo thành viên là món sườn nướng. Nếu còn chưa biết chế biến món ăn gì từ sườn heo non thì món sườn heo BBQ, mật ong,.. Những gia vị thấm đậm vào từng thớ thịt sẽ khiến buổi liên hoan của bạn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.

Cháo sườn

Vào những ngày đi làm mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi sau khi làm việc quá sức thì cháo sườn sẽ là món ăn giúp bạn lấy lại năng lượng nhanh chóng.

Cháo sườn quẩy

Không chỉ mang hương vị thơm ngon mà món cháo sườn còn được yêu thích bởi chỉ trong nháy mắt, món cháo đã được ra lò. Món cháo sườn sánh mịn, thơm ngon, có vị ngọt nhờ nấu cùng sườn. Ngoài ra, cho thêm chút gừng tươi, hành khô, hành lá và chút tiêu xay sẽ mang đến món ăn vô cùng tuyệt vời.

Sườn kho

Đối với các món kho, mỗi món sẽ mang trong mình một nét gì đó rất đặc biệt. Có thể thấy, những món kho đều là những món ăn được nhiều người hâm mộ. Trong đó, món sườn kho cũng là món ăn trong danh sách được ưa chuộng của nhiều người.

Sườn kho

Bạn có thể kho sườn với nước dừa, khế chua,...hay đơn giản chỉ cần kho riêng với tỏi ớt cũng đã mang lại hương vị quyến luyến không rời. Nếu được ăn cùng với cơm trắng nóng hổi thì món ăn này đúng là món ăn 'mỹ vị nhân gian'.

Bún sườn chua

Bún sườn chua thơm ngon, đầy đủ dinh dưỡng.

Nếu muốn thay đổi bữa tối của bạn trở nên thanh đạm hơn thì đừng ngần ngại gì mà không dành vài phút để xem qua món bún sườn chua siêu thơm ngon. Từng sợi bún mềm mềm kết hợp với sườn dai thơm ngon săn chắc thịt cùng phần nước dùng nhè nhẹ nhờ nấu cùng cà chua, đừng quên ăn kèm thêm chút rau sống nhé. Đây sẽ là món ăn khiến cả gia đình bạn tấm tắc khen ngon.

Canh sườn

Canh sườn bí đỏ.

Nếu trong bữa ăn mà thiếu đi các món canh thì khá là trống vắng. Nhưng nếu có thêm món canh sườn với hương vị thanh mát, ngọt thanh thì bữa cơm của bạn trở nên vô cùng ấn tượng. Các món canh này mà ăn cùng cơm trắng hay chan bún thì không ai khước từ nổi đâu.

Sườn rim

Sườn rim.

Một món ăn ngon từ sườn heo không kém món sườn kho là món sườn rim thơm thơm, đậm đà. Với cách chế biến rim, các nguyên liệu sẽ được thấm đậm gia vị tới nỗi ai nấy cũng phải xuýt xoa.

Sườn sốt cà chua

Với món ăn có hương vị chua chua ngọt ngọt lúc nào cũng là món ăn đánh thức vị giác thật tốt. Ví dụ như món sườn sốt cà chua là một minh chứng điển hình.

Sườn sốt cà chua

Chỉ bằng vài nguyên liệu đơn giản nơi góc bếp, rồi đem sườn chiên vàng giòn, sau đó áo qua với nước sốt cà chua thôi là đã đủ hấp dẫn rồi! Món sườn vừa giòn, ngọt thịt lại còn có cà chua giúp đỡ ngán, thơm ngon như thế thì tại sao lại bỏ qua cơ chứ!

Hủ tiếu sườn

Hủ tiếu sườn là món ăn mà rất nhiều gia đình phải xuýt xoa khi nghe thấy tên.

Hủ tiếu sườn là món ăn mà rất nhiều gia đình phải xuýt xoa khi nghe thấy tên. Nước dùng được ninh từ xương sườn nên mang hương vị ngọt thanh, kết hợp với những sợi hủ tiếu mềm mềm trắng mướt quyện với nấm đông cô dai dai sừn sựt thì quá hấp dẫn rồi.

Bánh canh sườn

Bánh canh sườn non

Món bánh canh sườn là món ăn ai mới ăn lần đầu cũng phải bị hương vị ngon đến đê mê của nó mê hoặc ngay thôi! Từng sợi bánh canh dai dai được ăn cùng món sườn thơm ngon thì quả là tuyệt vời. Món ăn này vừa ngon, vừa hấp dẫn lại không gây ngấy bởi có cà rốt và củ cải trắng. Điều này không chỉ giúp nước dùng ngọt nước lại bổ sung thêm chất xơ cho bữa ăn của gia đình bạn.

Sườn nấu lagu

Một món ăn từ sườn hầu như không thể thiếu trong các bữa tiệc là sườn nấu lagu. Đây là món ăn mang hương vị mới lạ và cách thực hiện cũng rất dễ dàng nên luôn tạo được ấn tượng tốt trong tâm trí chúng ta.

Lagu hay còn gọi là Ragu sườn, món ngon không thể thiếu để đãi tiệc ngày Tết.

Món ăn này sẽ có phần nước dùng mang màu đỏ quá cuốn hút, quyện với sườn săn chắc thịt, chấm phá thêm ít rau củ sẽ giảm bớt độ ngấy rất nhiều luôn đó! Điều đặc biệt của món lagu này là bạn có thể chuẩn bị thêm bánh mì để chấm với phần nước dùng. Thử rồi sẽ mê ngay đấy nhé!

Cà ri sườn heo

Nếu bạn là tín đồ của các món ăn vừa cay vừa béo thì nhất định không thể bỏ lỡ món cà ri sườn heo. Với sự kết hợp đặc biệt này thì bạn hay gia đình chắc chắc cũng sẽ cảm thấy vô cùng thích thú.

Cà ri sườn

Sườn heo được nấu mềm đến từng thớ thịt, nước dùng thì beo béo rất kích thích, đã thế còn có khoai lang, khoai môn,... ăn cùng. Thử hỏi bỏ qua món ăn ngon như thế có phải uổng phí không cơ chứ!

Sườn nấu pate

Sườn nấu pate ăn kèm bánh mì là món ăn ngon tuyệt cho bữa sáng.

Một món ăn làm từ gan heo được biết đến là món ăn 'hảo hạng' không thể thiếu trong bánh mì là món pate. Nếu biến tấu thành món sườn nấu pate ắt hẳn sẽ tạo được cơn sốt cực lớn trong giới ẩm thực. Với phần thịt sườn mềm mềm không hề dai kết hợp với nước dùng vừa ngọt thanh vừa béo ngậy từ pate thì không gì tuyệt vời hơn.

Mì Quảng sườn heo

Nếu ai đã có dịp ghé thăm vùng đất Quảng Nam đầy nắng và gió ắt hẳn sẽ thấy được quán mì Quảng sườn heo được bày bán khắp nơi. Đơn giản đây là niềm tự hào của người dân xứ Quảng khi có du khách ghé thăm vùng đất này.

Mì Quảng sườn heo.

Một tô mì quảng thơm phức, nóng nổi bốc khói nghi ngút sẽ vô cùng hấp dẫn, vừa miệng. Thêm vào đó, những miếng sườn non mềm mềm đậm đà gia vị thật cuốn hút, quyện với tôm dai dai và chút trứng cút beo béo thì đúng là một món ăn hết chê.

Bún sườn cà chua

Trưa hè nắng nóng mà có tô bún sườn nấu chua là đệ nhất ẩm thực.

Nếu bạn cảm thấy ngán cơm thì tham khảo ngay cách làm món bún sườn cà chua. Đây là món ăn mang đến cho bạn hương vị tuyệt vời và những phút giây thăng hoa trong cảm xúc. Với phần nước dùng vừa có vị ngọt thanh do nấu cùng sườn mềm mềm, lại vừa có vị chua nhè nhẹ từ cải chua thật lạ miệng, chấm phá thêm 1 chút cà chua nữa đúng là hết ý luôn đó! Đừng quên chuẩn bị thêm chén nước mắm dằm ớt nữa nha!

Bún sườn riêu cua

Bún sườn riêu cua

Thông thường, chúng ta vẫn bị hấp dẫn bởi những tô bún riêu thơm ngon, nóng hổi vào mỗi buổi chiều về. Với phần sườn hầm mềm kết hợp thêm bắp bò dai ngon, hòa quyện với nước dùng chua chua nhè nhẹ từ cà chua, thêm chút rau sống nữa thì khó mà cưỡng lại được.

Bún măng sườn

Bún măng sườn

Phần nước dùng có độ ngọt tự nhiên mà còn lạ miệng do nấu cùng măng chua giòn giòn, sườn ăn đến đâu thì cảm nhận được từng thớ mềm mềm, cho thêm chút hành phi nữa thì ngon hết sẩy. Món bún măng sườn là món ăn khiến nhiều người đê mê.

Bún ốc sườn non

Bún ốc sườn

Nếu có dịp được đặt chân đến mảnh đất thủ đô để dạo chơi thì nhất định phải thưởng thức món bún ốc sườn non. Món ăn này nhất định nên thử dù chỉ 1 lần. Sự kết hợp của món bún ốc sườn non sẽ tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn. Phần nước dùng vừa chua vừa ngọt thanh, cộng thêm chút xà lách vào thì ai cũng phải trầm trồ bởi tài nghệ của bạn đấy nhé.

Sườn sốt chanh dây

Sườn sốt chanh dây

Ngoài tác dụng giải khát thì món sườn sốt chanh dây cũng là món ăn khiến bạn phải nhớ mãi không quên. Từng miếng sườn sẽ được chiên vàng giòn, sau đó rim với phần nước sốt chanh dây chua chua ngọt ngọt thì không gì tuyệt hảo hơn. Hương vị đậm đà của món ăn này sẽ giúp bữa cơm của gia đình bạn trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Sườn sốt me

Sườn sốt me

Nói đến hương vị chua chua ngọt ngọt thì sườn sốt me là món ăn chân ái. Rất nhiều món ăn mang hương vị từ me khiến bao trái tim yêu ẩm thực thổn thức liên hồi. Món sườn non vừa ngọt thịt mà còn có sụn kết hợp với sốt me đúng là kích thích vô cùng, xoay qua xoay lại mà nồi cơm chẳng mấy chốc không còn gì nữa rồi!

Sườn chiên nước mắm

Sườn chiên nước mắm

Một món ăn vừa ngon, vừa tiện lợi lại hợp lý với những người có công việc bận rộn là sườn chiên nước mắm. Phần sườn sau khi được chiên vàng giòn thì sẽ được bỏ vào rim cùng nước sốt mắm và tỏi. Từng miếng sườn sẽ được khoác lên mình lớp nước sốt bắt mắt với vị mặn ngọt ngọt quyện với ớt cay cay thì đúng là ngon hết ý.

Sườn chiên giòn

Món sườn chiên giòn được các bé trong gia đình đều yêu thích

Một món ăn được các bé nhỏ trong gia đình đam mê cháy bỏng là món sườn chiên. Sau khi được tẩm qua một lớp bột, kế đến bạn chiên vàng 2 mặt của miếng sườn lên là đã có món sườn chiên giòn để thưởng thức rồi. Miếng sườn với độ giòn bên ngoài kết hợp với phần thịt bên trong mềm mềm rất ấn tượng. Nếu được kết hợp thêm với chút tương cà hoặc tương ớt thì không gì cưỡng lại được.

Sườn chiên xù

Sườn chiên xù

Nếu món tôm chiên xù là món ăn thân quen của mọi nhà thì sườn chiên xù sẽ có đôi chút lạ lẫm và hoài nghi về độ thơm ngon mà nó đem lại thế nào. Bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt, ấn tượng thì khi ăn thử món đầu tiên bạn sẽ bị mê đắm bởi lớp vỏ giòn rụm bên ngoài hòa quyện với sườn non béo ngậy bên trong. Chắc hẳn các em bé nhà bạn sẽ yêu thích món ăn này lắm đấy nhé!

Sườn chiên mật ong

Sườn chiên mật ong cũng là một trong những món ngon từ sườn được nhiều người yêu thích.

Một món ngon từ sườn tiếp tục được đề cập đến trong bài viết này là sườn chiên mật ong. Bạn sẽ rất bị cuốn hút bởi miếng sườn vàng giòn ấn tượng của nước sốt mật ong, tất cả đậm đà gia vị đến bất ngờ. Có món ăn này thì bữa cơm tối nay không còn phải suy nghĩ về thực đơn nữa rồi! Nếu có thêm bát cơm trắng cùng vài lát dưa leo nữa thì đảm bảo ai cũng phải thốt lên "tuyệt vời ông mặt trời" luôn.

Sườn chiên sả ớt

Cả nhà bạn chắc chắn sẽ gắp không ngừng đũa với món sườn chiên sả ớt giòn thơm này đấy! Thêm ngay món sườn chiên siêu ngon này vào thực đơn nhé!

Sau một ngày làm việc căng thẳng mà chẳng thể nghĩ ra "tối nay ăn gì"? thì sườn chiên sả ớt là một gợi ý cho bạn. Từ các nguyên liệu đơn giản, dể tìm thế nhưng cũng đủ khiến cho món sườn có được sức hút khó chối từ rồi! Sườn chiên vàng vàng giòn giòn quyện với hương thơm của sả, và cái cay nồng từ ớt, thật muốn tìm điểm chê cũng quá khó khăn.

Sườn chiên khoai lang

Nếu không có khoai lang bạn có thể thay thế bằng khoai tây

Chị em phụ nữ chỉ có mong muốn lớn nhất là đem tới cho gia đình mình những món ăn hấp dẫn và đầy bổ dưỡng. Hiểu được những điều này nên chúng tôi muốn giởi thiệu đến bạn món sườn chiên khoai lang rất hấp dẫn. Sườn được áo lớp bột rồi mới chiên nên giòn rụm rất cuốn hút, kết hợp với khoai lang béo ngậy nữa. Đây là món ăn để ăn với cơm trắng cũng ngon mà làm món nhậu cũng rất hấp dẫn.

Sườn nấu xí muội

Sườn nấu xí muội

Xí muội là món quà vặt lúc còn thờ bé của nhiều người. Nếu muốn tìm về kí ức ấy cũng không quá khó, món sườn nấu xí muội sẽ là món ăn giúp bạn có lại cảm giác này. Món sườn xí muội sẽ được hầm đến khi chín mềm, không hề dai, kết hợp với khoai tây và cà rốt thì không còn ngấy chút nào, đặc biệt phần nước dùng hơi sánh mà lại mang vị chua chua nhè nhẹ từ xí muối sẽ là thứ khiến bạn lưu luyến không rời đó!

Sườn hấp tàu xì

Sườn non hấp tàu xì

Hương thơm thoang thoảng của món sườn hấp tàu xì sẽ lôi cuốn cả nhà gắp không thể dừng đũa. Kể đến sườn non thì dai dai mềm mềm quyện với khoai môn béo ngậy, tất cả thấm đậm gia vị mới tuyệt vời. Ăn với cơm trắng bảo đảm là số 1.

Sườn hấp xì dầu

Sườn non hấp xì dầu

Xì dầu không chỉ là một gia vị chấm món ăn mà còn là một gia vị để chế biến vô cùng đặc biệt. Hương thơm từ dầu hào luôn lan tỏa đến từng ngóc ngách kèm theo đó là vị sườn non mềm mềm dai dai thấm đậm vị mặn từ nước tương đúng là tuyệt vời hết ý.

Sườn hấp bí đao

Nếu không muốn ăn các món ăn dầu mỡ thì hãy thử đổi vị với món sườn hấp bí đao. Món ăn này dự kiến sẽ là nét chấm phá thú vị cho bữa cơm ngày cuối tuần của gia đình bạn.

Sườn bí đao

Không chỉ là món ăn được nhiều người yêu thích, đây còn lá món ăn được ưa chuộng bởi khá dễ làm. Hương vị sườn ngọt kết hợp với bí đao thanh mát sẽ tạo nên món ăn vô cùng hấp dẫn.

Sườn hấp chua ngọt

Sườn chua ngọt

Chi cần nghe đến tên sườn hấp chua ngọt ai nây cũng đều liên tưởng ngay đến hương vị đê mê rồi đúng không? Món sườn sau khi hấp xong đảm bảo vẫn giữ được độ ngọt vẹn nguyên của thịt, cùng kết hợp với hương thơm khó cưỡng và nước sốt chua chua ngọt ngọt, thì các vị giác của chúng ta gần như bị tê liệt khi dùng nó luôn đấy!

Sườn hấp xí muội

Khi các thành viên có dịp quây quần bên nhau thì sự mới lạ trong bữa cơm cũng luôn là niềm vui nho nhỏ. Muốn phút giây ấy được trọn vẹn hơn thì chi bằng để món sườn hấp xí muội giúp bạn.

Sườn hấp xí muội

Thật không nói quá khi nói rằng, sườn non khi hấp lên độ thơm ngon còn tăng lên gấp vạn lần, đã thế còn quyện với vị mằn mặn chua chua của xí muội. Một món ăn ngon như thế thì nên cho vào danh sách thực đơn cơm tối ngay thôi!

Lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò

Món ăn cuối cùng được đề cập đến trong danh sách các món ngon hôm nay là món lẩu riêu cua sườn sụn bắp bò. Món lẩu riêu cua với cách chế biến tỉ mỉ sẽ khiến chúng ta "hãnh diện" khi bày biện ra bàn để chiêu đãi mọi người.

Lẩu riêu cua sườn sụn

Phần nước dùng thì độ ngọt thanh là miễn chê luôn vì có thêm riêu cua góp mặt, sườn non thì mềm mềm nóng hổi. Bên cạnh đó, đừng quên cho thêm đậu phụ rán, rau hoa chuối, rau muống để ăn kèm với món ăn này nhé. Dự đây sẽ là món ăn mang lại niềm vui cho cả gia đình ngày cuối tuần phải không nào?

Trên đây là danh sách gợi ý hơn 30 món ăn ngon từ sườn mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Hy vọng qua bài viết trên, bạn đọc sẽ có thêm những thông tin hữu ích cho thực đơn hàng ngày của gia đình mình./.

