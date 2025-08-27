Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Nếu muốn bữa ăn thêm phần đặc sắc, bạn có thể thử cá nướng mắc khén. Món này làm đơn giản, bạn chỉ cần 1- 3 con cá sông. Sau khi làm sạch đem ướp với hỗn hợp: hạt mắc khén, tiêu, muối, nước ép gừng, chút dầu ăn. Bạn trộn đều gia vị, bôi khắp cá và cả ở trong bụng cá trong khoảng 30 phút, nướng nồi chiên không dầu 200 độ 40-45 phút. Món này chấm cùng mắc khén rất ngon. Bạn rang thơm hạt dổi và mắc khén rồi giã nhỏ, cho vào bát và thêm thìa gia vị mì tôm, cắt miếng ớt, vắt quất hoặc chanh vào là được.