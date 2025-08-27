Mới nhất
Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể

Thứ tư, 15:00 27/08/2025 | Ăn
GĐXH - Không cầu kỳ, nguyên liệu dễ tìm, những món ăn vừa dễ chế biến, vừa ấm bụng và có thể dự trữ được 1 - 2 ngày này sẽ là “cứu cánh” cho cả gia đình trong những ngày mưa gió.

Thịt kho – món ngon ngày mưa ngon khó cưỡng

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể- Ảnh 3.

Một nồi thịt kho đủ đầy chính là lựa chọn món ngon ngày mưa nên ưu tiên. Bạn có thể kho khoảng 1kg thịt ba chỉ hoặc chân giò vừa mềm, ngậy, càng để lâu càng ngấm vị. Để giữ được lâu, bạn nên đun mặn hơn một chút, bảo quản trong tủ lạnh, khi ăn hâm nóng lại. Bát cơm nóng chỉ cần thêm chút nước kho thịt béo ngậy thôi cũng làm ấm bụng.

Gà kho gừng giúp ấm cơ thể

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể- Ảnh 4.

Trong Đông y, gừng có tính ấm, giúp cơ thể sinh nhiệt, kháng viêm và tốt cho hệ tuần hoàn. Gà kho gừng ăn cùng cơm trắng vừa thơm ngon, vừa giúp giữ ấm cơ thể, nhất là trong ngày mưa gió. Mùi thơm nồng ấm của gừng quyện với vị ngọt của thịt gà tạo nên món ngon ngày mưa bổ dưỡng, khó ai có thể chối từ.

Thịt kho quẹt đưa cơm

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể- Ảnh 5.

Chỉ cần ít thịt ba chỉ thái nhỏ đem kho cùng nước mắm, tiêu, ớt và chút đường là có ngay được nồi thịt kho quẹt đậm đà. Món ăn này ăn cùng cơm hoặc chấm các loại rau đều rất ngon. Vào những ngày mưa, ăn cơm cùng thịt kho quẹt cay cay, mặn mặn sẽ khiến bữa cơm trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết.

Lạc rang muối

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể- Ảnh 6.

Có lẽ đây là một món ngon ngày mưa ‘quốc dân’ vì vừa dễ làm, bảo quản được lâu, nhất là khi mưa gió, ngập lụt khó đi chợ. Chỉ cần rang lạc chín vàng trên lửa nhỏ, sau đó trộn cùng chút muối trắng là bạn đã có ngay món ăn giòn bùi, mằn mặn. Vừa là ‘trợ thủ’ tuyệt vời cho bữa cơm ngày mưa, đây cũng là món nhâm nhi chống đói tốt.

Cá kho hoặc cá nướng mắc khén hương vị Tây Bắc

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể- Ảnh 7.

Nếu muốn bữa ăn thêm phần đặc sắc, bạn có thể thử cá nướng mắc khén. Món này làm đơn giản, bạn chỉ cần 1- 3 con cá sông. Sau khi làm sạch đem ướp với hỗn hợp: hạt mắc khén, tiêu, muối, nước ép gừng, chút dầu ăn. Bạn trộn đều gia vị, bôi khắp cá và cả ở trong bụng cá trong khoảng 30 phút, nướng nồi chiên không dầu 200 độ 40-45 phút. Món này chấm cùng mắc khén rất ngon. Bạn rang thơm hạt dổi và mắc khén rồi giã nhỏ, cho vào bát và thêm thìa gia vị mì tôm, cắt miếng ớt, vắt quất hoặc chanh vào là được.

Chưa biết làm món gì ngày mưa bão, thử ngay 5 món ngon khó cưỡng này vừa dễ làm, giúp ấm cơ thể- Ảnh 8.

Nếu muốn dự trữ được lâu hơn, hãy kho cá cùng chuối xanh, sả, giềng và chút thịt ba chỉ. Món cá kho đậm đà, càng để lâu càng ngấm, rất tiện cho vài ngày mưa bão liên tiếp.

Hà My
