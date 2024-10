Những thực phẩm nên tránh khi mắc bệnh tiểu đường

Bánh mì trắng, gạo và mì ống

Bánh mì trắng, gạo và mì ống là những thực phẩm có lượng carbohydrat cao. Chúng thường bị mất phần lớn chất dinh dưỡng trong quá trình xay xát.

Cách bảo quản đậu phụ cả tuần vẫn ngon Mặc dù đây là loại thực phẩm không thể để lâu, một số cách bảo quản đậu phụ có thể giúp bạn duy trì chất lượng và sự an toàn của món này trong khá nhiều ngày.

Mách nhỏ cách bảo quản sữa hạt tại nhà cực hữu ích, để lâu không hỏng GĐXH - Sữa hạt là loại thức uống bổ dưỡng và rất dễ làm. Tuy nhiên, sữa hạt tự làm tại nhà không có chất tạo độ kết dính, không sử dụng chất bảo quản nên sẽ không để được lâu và rất dễ hỏng. Hãy bảo quản sữa hạt đúng cách để làm sữa không mất đi dinh dưỡng vốn có.

Trong đó có chất xơ – một chất giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, có nhiều ở lớp cám và mầm. Chính vì vậy, nếu ăn nhiều các thực phẩm làm từ tinh bột tinh chế có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu.

Carbs bao gồm tinh bột, đường và chất xơ có ảnh hưởng lớn nhất đến lượng đường trong máu.

Những người bị tiểu đường được khuyên nên bổ sung thực phẩm chứa nhiều chất xơ để hỗ trợ cho hệ vi sinh đường ruột, giúp cải thiện tình trạng kháng insulin.

Ngũ cốc ăn sáng có vị ngọt

Ngay cả ngũ cốc ăn sáng "lành mạnh" cũng không phải là lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Ví dụ, chỉ một nửa cốc ngũ cốc (55 gram), ngũ cốc granola chứa 30 gram carbs tiêu hóa, và hạt nho chứa 41 gram. Hơn thế nữa, mỗi loại chỉ cung cấp 7 gram protein cho mỗi khẩu phần ăn.

Một bữa sáng giàu protein, ít carb mới là lựa chọn tốt nhất cho bệnh tiểu đường và kiểm soát sự thèm ăn.

Để kiểm soát lượng đường trong máu và cơn đói, bạn nên chọn một bữa sáng ít carb dựa trên protein thay thế. Không nên chọn ngũ cốc ăn sáng vì trong ngũ cốc chứa nhiều carbs nhưng ít protein.

Trong khi đó, một bữa sáng giàu protein, ít carb mới là lựa chọn tốt nhất cho bệnh tiểu đường và kiểm soát sự thèm ăn.

Đồ uống cà phê có hương vị

Đồ uống cà phê có hương vị cũng được nạp carbs. Ngay cả các loại "nhẹ" cũng có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn.

Chẳng hạn, một ly sinh tố caramel 16 ounce (454 ml) từ Starbucks chứa 67 gram carbs, và Frappuccino có cùng kích thước chứa 30 gram carbs.

Mật ong, mật hoa agave và xi-rô

Những người mắc bệnh tiểu đường thường cố gắng giảm ăn đường trắng, cũng như các món ăn như kẹo, bánh quy và bánh.

Đường ''tự nhiên'' như mật ong có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu.

Tuy nhiên, các dạng đường khác cũng có thể gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Chúng bao gồm đường nâu và đường "tự nhiên" như mật ong, mật hoa agave và xi-rô.

Mặc dù những chất làm ngọt này không được chế biến cao, nhưng chúng chứa nhiều carbs như đường trắng.

Trái cây sấy khô

Trái cây là nguồn cung cấp của một số vitamin và khoáng chất quan trọng, bao gồm vitamin C và kali. Khi trái cây được sấy khô, nước bị mất đi dẫn đến sự gia tăng nồng độ của các chất này. Hàm lượng đường cũng trở nên nhiều hơn.

Nên lựa chọn trái cây sấy khô có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra thành phần, hạn sử dụng để tránh chọn nhầm thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một chén nho chứa 27 gram carbs, trong đó có 1 gram chất xơ. Ngược lại, một cốc nho khô chứa 115 gram carbs, 5 gram trong số đó là chất xơ. Do đó, nho khô chứa lượng carb nhiều gấp ba lần so với nho. Các loại trái cây sấy khô khác có lượng carbs cao hơn so với trái cây tươi.

Nếu bạn bị tiểu đường, bạn vẫn có thể ăn trai cây. Tuy nhiên, nên sử dụng các loại trái cây ít đường như quả mọng tươi hoặc một quả táo nhỏ có thể mang lại lợi ích sức khỏe trong khi vẫn giữ lượng đường trong máu của bạn trong phạm vi ổn định.

Ăn khoai tây

Ăn khoai tây vừa làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 và có thể có tác động tiêu cực đến những người mắc bệnh tiểu đường hiện có.

Một nghiên cứu ở 70.773 người cho thấy, khi ăn khoai tây nghiền hoặc nướng, có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng 4% - và đối với khoai tây chiên thì nguy cơ tăng lên 19%.

Khoai tây chiên chứa một lượng lớn chất béo không lành mạnh có thể làm tăng huyết áp.

Ngoài ra, khoai tây chiên chứa một lượng lớn chất béo không lành mạnh có thể làm tăng huyết áp, giảm cholesterol HDL (tốt) và dẫn đến tăng cân, béo phì - tất cả đều liên quan đến bệnh tim.

Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc bệnh tiểu đường - những người thường có nguy cơ mắc bệnh tim.